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Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге"

19 Сентября 2018, 12:35 | Приморье

«РН-Востокнефтепродукт» приступило к производству и продаже фирменного топлива Pulsar компании «Роснефть». Приуроченная к этому событию акция прошла 15-16 сентября на «Приморском кольце» в рамках Международных соревнований по дрифту. Претендовать на победу мог любой участник программы лояльности от «Роснефти» «Семейная команда», а также тот, кто прошел регистрацию непосредственно на мероприятии.

Счастливыми обладателями призов 15 сентября стали Ульяна ИВАНОВА и Роман ИЛЮЩЕНКО.

«То, что удастся выиграть, я вообще не ожидал. Очень рад! 200 литров фирменного топлива «Роснефти» - это отличный приз, думаю, что его хватит на месяц, а то и на два», - сказал Роман Илющенко.

16 сентября призы получили Константин ГРУШЕВСКИЙ и Александр КУХМАЗОВ.

«Я - постоянный клиент «Роснефти», ценю эту компанию за качество, но участником программы лояльности не был. В «Семейной команде» зарегистрировался  здесь. Это огромная удача, что выбор пал на меня», - рассказал Александр Кухмазов.

То, что для акции «РН-Востокнефтепродукт» были выбраны соревнования по дрифту, далеко не случайно. Как известно, в дрифте двигателям приходится развивать максимальную мощность на высоких оборотах. Нагрузки очень высоки, а, стало быть, возрастают требования к стойкости двигателя.

Главной особенностью фирменного топлива Pulsar от компании «Роснефть» является  содержание активных моющих компонентов, удаляющих большую часть отложений, которые со временем накапливаются в топливной системе двигателя. Использование Pulsarа обеспечивает стабильную и надежную ее работу.

Отметим, 15 и 16 сентября «Примринг» был заполнен тысячами любителей автоспорта. Два дня российские и японские гонщики выясняли, чья страна станет чемпионом в Asia Pacific D1 Primring GP 2018. По результатам соревнований лучшим впервые стал российский пилот - спортсмен из Красноярска Георгий Чивчян. В битве Россия-Япония (РДС против D1) победу одержала Российская дрифт серия.

На фото: Одни из счастливых обладателей призов от «РН-Востокнефтепродукта».

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Примринг  Востокнефтепродукт 



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