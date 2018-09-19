Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке

Из-за неблагоприятных погодных условий минувшего месяца дорожникам Владивостока приходится наверстывать аварийно-восстановительный ремонт дорог на улицах краевого центра. Только за минувшую неделю ими было отремонтировано более 20 дорог в разных районах города.

Ремонт наиболее проблемных участков проведен по ул. Окатовой, проспекту 100-летия Владивостока, Маковского, в районе Луговой, Новоивановской, Магнитогорской, Октябрьской, Лесном переулке, Авроровской, на перекрестках Океанского проспекта и Фонтанной, Светланской и Алеутской, Семеновской и Алеутской, Светланской и Океанского проспекта, Чкалова, Камской, Бородинской и другим. Отремонтирован путепровод через улицу Русскую, трасса Седанка - Патрокл и проезд от ул. Давыдова, 3 мимо домов 29, 27, 25 по ул. Русской с выездом на проспект 100-летия Владивостока.

Сейчас бригады работают по ул. Русской, 59, Ильичева, Южно-Уральской, отводят воду по улице Калинина, 2, стр.7 (в районе железнодорожного переезда), Океанскому проспекту (под Некрасовским путепроводом), Партизанскому проспекту (участок с односторонним движением). После предварительной подготовки локальных участков к ремонту они будут заасфальтированы.

В числе приоритетных улиц - ремонт Борисенко и Капитана Шефнера, к которому приступили на минувшей неделе. На первой для полноценного ремонта необходимо решить вопрос с ливневой канализацией, которая была повреждена во время прошлогоднего ремонта сетей водоснабжения. Что касается одного из самых крутых спусков Владивостока, этой дороге нужен капитальный ремонт. Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО поручил включить ул. Капитана Шефнера в план работ по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД) на следующий год, а пока частично восстановить в рамках аварийно-восстановительного ремонта. В общей сложности здесь планируют отремонтировать 3400 кв. метров дорожного полотна.

Кроме того, в планах работ дорожных служб – ремонт проблемных участков дорог по Монтажной, Калинина (в районе АЗС), Снеговой (от кольца Таксопарка до автозаправки по ул. Снеговая, 12а), Котельникова, Аллилуева, Невельского, Каплунова и другим.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.