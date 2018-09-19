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На улицах Владивостока - новая спецтехника
Новой спецтехникой для уборки улиц – компактными «пылесосами» и вакуумной подметально-уборочной машиной КО318Д – пополнилось городское хозяйство Владивостока.
Компактные пылесосы – так дорожные службы называют малые подметально-вакуумные машины – предназначены для уборки дорог, скверов и тротуаров как в теплое время года, так и зимой. Такой «пылесос» может убирать с клумб мусор и подметать лотковые зоны и бордюры в разных плоскостях одновременно, а устройство шарнирно-сочлененного типа позволяет машине двигаться «колея-в-колею» и уменьшает радиус разворота. Кроме того, техника оснащена моечным оборудованием, что позволяет мыть дорожные знаки и остановки.
Большая вакуумная подметально-уборочная машина КО318Д предназначена для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров, площадей с асфальтовым и цементобетонным покрытием, а также очистки лотковых зон и сточных канав от пыли, песка, щебня, листьев и мусора. Эту модель отличает высокая маневренность, машина оснащена системой ГЛОНАСС и даже камерами видеонаблюдения.
Напомним, что парк коммунальной техники во Владивостоке не обновлялся с 2010 года, на сегодняшний день он серьезно изношен, а количество единиц в разы меньше необходимого. По поручению главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО реализуется программа по приобретению спецтехники для летнего и зимнего обслуживания дорог.
«На весь город у нас одна единица техники для уборки тротуаров. Летом на уборке городских территорий работали всего 3 пылесоса на 700 километров дорог, 9 миллионов квадратных метров. Если мы говорим о переходе на концепцию «город для людей», создание дополнительных маршрутов для пешеходов, благоустройство тротуаров и их уборку, то я, безусловно, буду мотивировать, аргументировать и обращаться к депутатам за согласованием поэтапного обновления муниципального парка эффективных спецмашин», - подчеркнул градоначальник.
Фото пресс-службы администрации Владивостока.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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