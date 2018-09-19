www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.75 р. 100 JPY: 60.52 р.
EUR: 79.17 р. 10 CNY: 98.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

На улицах Владивостока - новая спецтехника

19 Сентября 2018, 14:41 | Приморье

Новой спецтехникой для уборки улиц – компактными «пылесосами» и вакуумной подметально-уборочной машиной КО318Д – пополнилось городское хозяйство Владивостока.

Компактные пылесосы – так дорожные службы называют малые подметально-вакуумные машины – предназначены для уборки дорог, скверов и тротуаров как в теплое время года, так и зимой. Такой «пылесос» может убирать с клумб мусор и подметать лотковые зоны и бордюры в разных плоскостях одновременно, а устройство шарнирно-сочлененного типа позволяет машине двигаться «колея-в-колею» и уменьшает радиус разворота. Кроме того, техника оснащена моечным оборудованием, что позволяет мыть дорожные знаки и остановки.

Большая вакуумная подметально-уборочная машина КО318Д предназначена для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров, площадей с асфальтовым и цементобетонным покрытием, а также очистки лотковых зон и сточных канав от пыли, песка, щебня, листьев и мусора. Эту модель отличает высокая маневренность, машина оснащена системой ГЛОНАСС и даже камерами видеонаблюдения.

Напомним, что парк коммунальной техники во Владивостоке не обновлялся с 2010 года, на сегодняшний день он серьезно изношен, а количество единиц в разы меньше необходимого. По поручению главы Владивостока Виталия ВЕРКЕЕНКО реализуется программа по приобретению спецтехники для летнего и зимнего обслуживания дорог.

«На весь город у нас одна единица техники для уборки тротуаров. Летом на уборке городских территорий работали всего 3 пылесоса на 700 километров дорог, 9 миллионов квадратных метров. Если мы говорим о переходе на концепцию «город для людей», создание дополнительных маршрутов для пешеходов, благоустройство тротуаров и их уборку, то я, безусловно, буду мотивировать, аргументировать и обращаться к депутатам за согласованием поэтапного обновления муниципального парка эффективных спецмашин», - подчеркнул градоначальник.

Фото пресс-службы администрации Владивостока.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: техника  жкх  Веркеенко 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru