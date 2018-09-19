Крабовая ловушка

Отказ от исторического принципа распределения квот ударит по уже работающим компаниям

Введение крабовых аукционов и квотирование промысла приведет к многомиллионным убыткам рыбопромысловых компаний Дальнего Востока и негативно скажется на их инвестиционной активности, считают дальневосточные рыбопромышленники. «Аукционная» тема стала превалирующей на сессии «Рыбная отрасль: новые вызовы» на IV Восточном экономическом форуме. Не сходит она и с повестки дня других мероприятий и наверняка станет основной на XIII Международном конгрессе рыбаков, который состоится во Владивостоке 4-5 октября.

Напомним, что несмотря на протесты рыбаков, возможность выделения 50% квоты на вылов краба для продажи на аукционе предусмотрена в «дорожной карте» по развитию конкуренции на 2018-2020 годы, утвержденной правительством.

«Пока стоит говорить именно о возможном выделении части квоты, поскольку окончательно решение пока не оформлено. Это нововведение может быть реализовано после внесения изменений в законодательство», - успокаивает глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

По его словам, обсуждается возможность введения нового вида квот на добычу краба - с инвестиционным обязательством - и выставление ее долей на аукцион. В этом случае компании при покупке долей квот будут нести обязательство по строительству краболовных судов на отечественных верфях.

«То есть в перечне видов квот может появиться новый вид квоты, на который будет распространяться до 50% объема от общего допустимого (ОДУ) улова краба», - пояснил главный рыбак страны. При этом, в 2019 году промысел продолжится в рамках действующих правил, в рамках тех объемов, которые краболовам будут предоставлены на 2019 год.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ говорит, что отрасль планирует обновлять флот и без передела на рынке. По его словам, за три года на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах (оба – Хабаровскй край) планируется построить порядка 24 краболовных судов. Суда закажут рыболовные компании Хабаровского края, Камчатки, Приморья и Сахалина. То есть из тех регионов, где налоговые поступления от промысла довольно ощутимые. «Речь идет о серьезных контрактах, а не о намерениях», - подчеркнул г-н Зверев.

Лучше других сложившуюся ситуацию проиллюстрировал на ВЭФе председатель совета директоров группы компаний «УК «Дальневосточный рыбак» (реализует инвестпроект по созданию рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на курильском острове Шикотан) Алексей БАЙГУЖИН.

«Этот проект мы начинали в 2016 году, когда были определены правила работы на следующие 15 лет. Мы зашли в проект, не дожидаясь определенного движения дальше. Начали строительство. На сегодняшний день в активе компании мы имеем квоты на краба (входящие в группу ООО «Поларис» и «Интеррыбфлот» являются основными пользователями крабовых квот – Прим. авт.), которые в принципе дают возможность реализовывать этот проект на Шикотане. Но то что, сейчас произошло, мы не понимаем - либо нам строить переработку на заводе, либо идти на аукционы и как-то дальше продолжать работу», - сказал г-н Байгужин.

По его словам, из 6,5 млрд рублей заявленных инвестиций уже вложили 3 млрд рублей. Запуск первого из четырех заводов намечен на весну следующего года, и дальше до 2021 года.

«Где и как мы будем брать средства, с условием того, что мы уже прокредитовались в банках? Мы рассчитываем определенные финансовые показатели, которые в будущем можем получить с тех же крабовых квот. Но предполагалось, что квоты останутся, а не будут выставлены на аукцион. Для нас это, конечно, острый вопрос», - заявил он.

АО Управляющая компания «Дальневосточный рыбак» (Владивосток) создано в 2017 году в результате объединения в группу нескольких успешных компаний, давно зарекомендовавших себя на рынке рыбной промышленности. Группа УК «Дальневосточный рыбак» объединяет ООО «Интеррыбфлот», «Морской транспорт» (оба - Владивосток), «Рыбокомбинат «Островной», «Восток Тур» (оба - Сахалинская область), «Поларис» (Камчатский край), «Торговый дом «Морской регион» (Москва). Общий промысловый флот группы компаний насчитывает более 20 судов. Добываются все виды рыб и беспозвоночных. Промысел осуществляется в Беринговом, Охотском, Японском морях, на Северных и Южных Курилах, в исключительной экономической зоне Японии и в открытых водах северной части Тихого океана.

Президент ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ в своем выступлении на совместном заседании координационного совета отделений РСПП в ДФО в Хабаровске был категоричен.

«Если «исторический принцип» доказал свою эффективность, то какая эффективность ожидается от аукционов, никто предсказать не может. А вред прогнозируем. Тот инвестиционный бум, который наметился в отрасли в последние три года, находится под угрозой. Большинство предприятий реализуют долгосрочные инвестпроекты и программы, и серьезно в них вложились. Это судостроение и переработка. Пересмотр базовых принципов означает отказ от этих планов, сдерживает инвестиции в судостроение», - сказал г-н Дупляков.

Он напомнил, что в конце 90-х право на вылов продавалось ежегодно. Этот период длился три года, именно тогда финансовые показатели отрасли достигли дна. Выходом из кризиса послужил «исторический принцип», преемственность которого была гарантирована на 15 лет. Именно это дало стимул развитию компаний и инвестиций в ДФО.

Как следует из документов дальневосточного РСПП, изменение механизма регулирования добычи краба приведет к дефолту шести рыбопромышленных предприятий ДФО, отказу от строительства 17 рыбопромысловых судов на верфях в ДФО и 10 судов в европейской части страны на общую сумму 55 млрд рублей. А также к отказу от строительства в Приморье судоверфи АО «Пелла». В итоге, до 2027 года компании могут отказаться от инвестпроектов на 155 млрд рублей.

На фото: Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на ВЭФе так и не дал точных ответов на волнующие рыбаков вопросы.

Фото ТАСС

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.