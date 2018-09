Текиев перебежал дорогу Дарькину

Экс-спикер Законодательного собрания будет строить в Славянке траулеры и краболовы

Один из самых известных политиков и бизнесменов Приморского края Джамбулат ТЕКИЕВ перехватил у экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА идею строительства в регионе собственной верфи. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», бывший вице-спикер, а ныне председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморья развернет проект на базе принадлежащего ему Славянского судоремонтного завода на паях с корейцами и японцами.

Соответствующее соглашение на полях Восточного экономического форума подписали гендиректор ООО Управляющая компания «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ, президент корейской IMT Marine Co, Ltd ЧОЙ Го Ён и президент японской CREA Virtual Link Co., Ltd Мацуи ХИРОФУМИ.

Как пояснил Деловой газете «Золотой Рог» после церемонии подписания г-н Покотилов, для реализации проекта будет создано совместное предприятие (СП), 51% которого останется у российской стороны. Каким будет распределение азиатского капитала – пока неясно.

Для реализации проекта на базе Славянского судоремонтного завода (единственным учредителем ПАО «Славянский СРЗ» на данный момент является Джамбулат Текиев – Прим. авт.) выделяется специальная территория и производственные помещения.

«Корейские партнеры заходят туда со своими инвестиционными, технологическими и техническими решениями. Японские партнеры, по сути дела, являются основным инвестором, которые финансируют технологическое и техническое оснащение завода. В результате мы получаем современное высокотехнологичное производство, которое будет нацелено на строительство малых и среднетоннажных рыболовных судов, судов портофлота и судов каботажного плавания. При правильной технологической организации, мы планируем, что через год спустим на воду первые три судна. Скорее всего, это будут средний морозильный рыболовный траулер водоизмещением от 800 до 1,5 тыс. тонн, и краболовы», - сказал глава УК «Беркут».

Досье "Золотого Рога": ООО Управляющая компания «Беркут» зарегистрировано в декабре 2005 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация - деятельность в области права и бухгалтерского учета. До октября 2007 года 90% процентов капитала компании принадлежали Юрию РАДЧЕНКО, еще 10% - ООО «Беркут». В настоящее время единственным учредителем УК «Беркут» является Виктор Покотилов, он же гендиректор и совладелец ООО Восточная рыбопромышленная компания».

Стоимость проекта на данном этапе оценивается в $40 млн, что недостаточно для создания серьезного производства. К примеру, ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» планирует инвестировать не менее 5 млрд рублей в строительство в Приморье компакт-верфи и организацию серийного производства промысловых судов. Правда, и линейка судов у питерцев будет куда более тоннажная.

«Мы хотим занять ту нишу, на которую пока никто не заходит, это раз. Во вторых, мы заходим туда с японскими и корейскими технологиями. Самое главное – с комплектующими и оборудованием», - пояснил Деловой газете «Золотой Рог» Виктор Покотилов.

Что касается «Пеллы», то проект будет реализован в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ), месторасположение будущей верфи будет определено в ближайшие месяцы. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», речь идет о площадках рядом с Владивостоком.

Планируется, что на предприятии будут собирать не менее 7 ресурсосберегающих высокотехнологичных судов в год.

«Пелла» в рамках проекта планирует сотрудничать с корейскими партнерами по поставкам оборудования - как для строительства верфи, так и для установки на суда.

Замгендиректора ОАО «Пелла» по перспективному развитию Илья ВАЙСМАН пояснил, что верфь в Приморье может быть построена за полтора года. Планируется, что в рамках проекта будет создано не менее тысячи рабочих мест.

«Пелла» ранее заключила контракт на строительство судна-краболова с ООО «Антей» (Приморский край). Гендиректор «Антея» Андрей ПОЛОМАРЬ сообщал, что компания планирует заказать порядка 15-20 таких судов, и не исключал, что заказы могут быть размещены также на «Пелле».

Досье "Золотого Рога": Ленинградский судостроительный завод «Пелла» - судостроительное предприятие в Ленинградской области, специализирующееся на строительстве буксиров, катеров, многофункциональных судов для гражданского и военного использования. Контрольный пакет акций (59,66%) принадлежит гендиректору компании Герберту ЦАТУРОВУ.

Напомним, что первым идею строительства компакт-верфи в Приморье год назад на III Восточном экономическом форуме выдвинул президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, одним из основных активов которого является ПАО «Находкинская БАМР».

«Главная проблема по поводу строительства нового флота - в неопределенности, которая сегодня присутствует на рынке. У меня сегодня было три или четыре встречи с крупнейшими банками, и все они задают вопрос с точки зрения оценки эффективности строительства флота. Хотелось бы, конечно, не потерять судостроительную базу, а соответственно, и будущий судоремонт, чтобы он был привязан к местам добычи Дальнего Востока. Построить суда на западных верфях, наверное, проще, чем здесь. Это новый вызов, на который надо отвечать», - сказал тогда г-н Дарькин.

Прошел год, и вызов экс-губернатора принял его бывший соратник по политике, а ныне, получается, конкурент.

На фото: «Пелла» раньше строила большей частью буксиры.

Фото ОАО «Пелла».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.