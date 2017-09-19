Утепление по всем направлениям

Приморцы хотят, чтобы в квартире было комфортно и чтобы коммунальные услуги при этом не били по карману.

На деле две эти задачи решаются разными путями. И если точный учет поступающей в дом тепловой энергии сегодня осуществляется почти во всех МКД, то ее экономия лишь сегодня становится приоритетом. Хотя современные технологии, такие как тепловые пункты с погодным регулированием, позволяют собственникам жилья еще больше выиграть в деньгах, не потеряв при этом в комфорте.

Улучшить энергоэффективность квартиры позволяют такие меры, как установка теплоотражающего экрана возле радиатора, который позволит отразить тепло и направить его в дом, а не на обогрев внешней стены. Существенно сократить потери тепла помогут также герметизация в местах прилегания стекла к деревянной раме, установка уплотнителей или простая оклейка щелей в окнах. Кстати, проветривать квартиру эффективнее не раз в день по часу, а несколько раз по 15 минут.

Утепление изнутри и снаружи

Необходимо уделить внимание и состоянию стен, ведь тепло может уходить через щели или негерметичные межпанельные швы – данная проблема характерна как для старых, так и для некачественно построенных новых домов. Из типовых МКД наиболее подвержены промерзанию стены в домах 83-й и 81-й серий, а также в 12-этажках так называемого «сочинского» проекта. Как правило, наиболее холодными являются торцевые квартиры, особенно с северной стороны здания.

В Приморье многие собственники жилья – как правило, в панельных домах – решают проблему теплосбережения с помощью ремонта межпанельных швов или утепления внешней стены квартиры. Кстати, в среднем на стены здания приходится от 30 до 40% всех его теплопотерь. Но эта цифра может быть еще больше, если в стенах присутствуют конструктивные, строительные и прочие дефекты, которые обеспечивают дополнительные потери тепла. Ценник на подобную услугу стартует от 1 тысячи рублей за квадратный метр. Все более популярной становится установка системы «теплый пол», которая позволяет нагревать в первую очередь используемый объем помещения, а не пространство под потолком.

Если говорить об МКД в целом, то многое зависит от наличия и исправности окон и дверей в местах общего пользования: если в подъезде зимой гуляет сквозняк, холоднее может стать и в квартирах. Повысить энергоэффективность здания позволяет и капитальный ремонт крыши, особенно в случае ее переустройства на скатную. Актуальным вопросом остается повышение энергоэффективности при проведении капитального ремонта, который является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы.

Оценить эффективность

Когда программа капитального ремонта МКД в Приморском крае только стартовала, руководство регионального оператора заявляло о планах проводить энергообследование каждого включенного в программу здания – что, в свою очередь, позволило бы оценить эффект от проведенного ремонта. Однако на сегодняшний день, как уточнили в региональном Фонде капитального ремонта МКД в Приморском крае, энергообследование домов не входит в перечень работ по капитальному ремонту, определенный краевым законом.

Досье "Золотого Рога": Основными целями энергетического обследования являются получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов, определение показателей энергетической эффективности, определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки. По результатам энергетического обследования проводившая его организация составляет энергетический паспорт.

Что касается установки общедомовых приборов учета тепловой энергии, то ОДПУ на тепловом узле сам по себе позволяет снизить расходы на отопление, так как реальное потребление тепловой энергии в большинстве случаев меньше нормативного, особенно в новых или недавно отремонтированных домах. Однако максимальная экономия достигается от применения приборов автоматического регулирования, изменяющих подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Затраты на установку оборудования варьируются от 600 до 800 тыс. рублей – например, для типового пятиэтажного дома с тремя-четырьмя подъездами новая система обойдется в сумму около 700 тыс. рублей. Срок окупаемости установленной системы учета и автоматического регулирования составляет 3-4 отопительных сезона.

- Наряду с повышением энергоэффективности зданий необходимо уделять внимание снижению себестоимости выработки энергии. Иначе в перспективе встанет вопрос о повышении тарифа: если потребление энергии значительно сократится, работа генерирующих ее объектов может стать нерентабельной, - отмечает председатель общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь ОБУХОВ.

На фото: Повысить энергоэффективность здания без современных окон практически невозможно. Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.