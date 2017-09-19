Рыбаки Приморья недовольны судоремонтом

Претензии доходят до угрозы банкротством

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) на фоне ухудшения финансовых показателей все чаще и чаще вынуждено отбиваться от контрагентов в суде, сообщает деловая газета «Золотой Рог». На прошлой неделе иск о банкротстве судозавода подало ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). Сумма исковых требований составляет лишь 1,425 млн рублей, а это значит, что заявитель не ставит целью обанкротить предприятие, а пытается таким образом поторопить завод с погашением долга, ранее подтвержденного судом.

В январе 2017 года арбитражный суд Приморского края постановил взыскать с ПАО «НСРЗ» в пользу ЗАО «Интрарос» 1,393 млн рублей по факту невыполненных заводом работ по изготовлению металлоконструкций для рыболовного траулера «Березина». В апреле Пятый арбитражный апелляционный суд оставил апелляционную жалобу НСРЗ без удовлетворения.

Не получив денег, «Интрарос» отправился в тот же суд, - иск о банкротстве был подан 11 сентября, к производству пока не принят.

Досье "Золотого Рога"

«Русская рыбопромышленная компания» (ранее «Русское море-Добыча») основана в 2011 году братом губернатора Московской области Максимом ВОРОБЬЕВЫМ и Глебом ФРАНКОМ. В 2013 году РРПК приобрела приморские рыбодобывающие компании «ТУРНИФ» и «Интрарос» примерно за $350 млн. В 2013 году выкупила хабаровские «Совгаваньрыбу» и «Востокрыбпром» за $190 млн. В РРПК также входят компании «Имлан» и «Пелагиаль». Флот компании насчитывает 12 судов различного вида. Основными владельцами РРПК являются Максим Воробьев (44,7%) и Глеб Франк (40,55%).

«Интрарос» пошел по уже проторенному пути - 8 августа заявление о банкротстве НСРЗ в арбитражный суд подавало ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия), но затем заявитель отозвал иск еще до рассмотрения судом. По данным деловой газеты «Золотой Рог», заявитель урегулировал вопросы задолженности с судозаводом.

При этом сам НСРЗ в последнее время с переменным успехом взыскивает долги. В частности, на 26 сентября назначено судебное разбирательство по иску судозавода к АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) о взыскании задолженности в размере 4,626 млн рублей

Отметим, что НСРЗ планирует развивать направления по изготовлению металлоконструкций и судоремонту. В 2016-2017 гг. предприятие планирует увеличить судостроительные мощности, с возможностью выпуска до четырех судов дедвейтом до 5 тыс. тонн.

Тем временем стало известно, что ОСК планирует отдать инвесторам часть площадей Амурского судостроительного завода (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) для развития сопутствующих производств.

«Завод был построен, как некая вертикально интегрированная структура, в которой было все. При этом, если посмотреть на сегодняшние параметры конкурентоспособности, мы обязаны все-таки дать себе отчет, что, наверное, такая территория завода не нужна», - сообщил в ходе панельной сессии на III Восточном экономическом форуме президент ОСК Алексей РАХМАНОВ.

По его словам, уже подготовлен план модернизации завода, по которому порядка 570 тыс. квадратных метров будет выделено под «технопарки, сопутствующие производства, формирование малых и средних предприятий».

«Все то, что нам на сегодня не нужно. Но все то, что имеет подключение к электричеству, к системам канализации, что строить не надо. В этом смысле, конечно, для нас либо ТОР, либо формат свободного порта был бы очень полезен, поскольку это автоматически даст привлечение бизнеса», - сказал г-н Рахманов.

В настоящее время у ОСК есть два варианта работы с возможными инвесторами. Один из них - производство полособульба (специальный прокат для судостроения), второй - формирование центра по производству металлоконструкций для больших инвестпроектов «Газпрома» в Амурской области. Для этого предполагается задействовать оборудование, которое частично имеется на заводе.

Досье "Золотого Рога"

ПАО «Амурский судостроительный завод» - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. Завод также выпускает несущие конструкции и функциональные модули буровых установок. «Объединенной судостроительной корпорации» принадлежат 99,37% акций ПАО «АСЗ».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.