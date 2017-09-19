Инвестиции, создающие будущее

Руководитель Инвестагентства Приморского края ответил на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

В ходе Третьего Восточного экономического форума Приморский край подписал более 40 соглашений на сумму свыше 200 млрд рублей. Но главные итоги ВЭФ, как убежден директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Антон РОДИОНОВ, – это создание в регионе новых отраслей экономики и новых рабочих мест, а также улучшение качества жизни приморцев в самой ближайшей перспективе.

О том, как благодаря проведению Форума российские и зарубежные бизнесмены оценили инвестиционную привлекательность Приморского края, руководитель ИА ПК рассказал в интервью деловой газете «Золотой Рог».

- Несколько дней назад во Владивостоке состоялся Третий Восточный экономический форум. Как Вы оцениваете его итоги для Приморского края?

- Нам очень повезло, что один из форумов президентского уровня проводится именно в Приморском крае. Во Владивосток приезжают не только главы государств, но и лица, которые принимают решения о направлениях развития бизнеса и создании новых проектов. Многие инвесторы, которых приглашает сюда Инвестиционное агентство Приморского края, удивляются тем возможностям, которые предоставляет регион. Если говорить о практических итогах ВЭФ-2017, то мы подписали достаточно большое количество соглашений о создании в Приморье новых промышленных производств. Это проекты в области легкой промышленности, лесопереработки, вторичной переработки бытовых и производственных отходов.

- Как новые проекты, находящихся на сопровождении Инвестиционного Агентства, повлияют на экономическое развитие региона и на качество жизни приморцев?

- Интереснейший проект, старт которого состоялся в рамках ВЭФ-2017 при участии президента России Владимира ПУТИНА – это ограночная фабрика по производству бриллиантов. Индийская компания «KGK-ДВ» вложит в развитие производства около 50 млн долларов США. Подобные проекты важны тем, что они создают в Приморском крае новую отрасль экономики. Если же говорить о качестве жизни, то один из наиболее крупных проектов, которым непосредственно занималось Агентство, – это создание Центра ядерной медицины на острове Русском. Ежегодно в Центре смогут обследоваться на онкологические заболевания не менее 12 тысяч человек. Установленный на объекте циклотрон будет производить радиоактивное вещество с коротким периодом распада, которое станет основной для радиофармпрепарата, позволяющего выявить очаги онкологии в организме.

Кроме того, подписанное в ходе ВЭФ соглашение с дочерней структурой «Росатома» предполагает не только диагностику, но и лечение рака. Сегодня жителям края необходимо ездить за рубеж, а единственный в России центр протонной терапии, позволяющий лечить онкологию без хирургического вмешательства, лишь недавно открылся в Санкт-Петербурге. Мы хотим создать такой же центр в Приморском крае.

Важным вопросом является улучшение городской среды. В ходе Форума АИЖК представило свои предложения по обновлению архитектурного облика Владивостока, разработанное совместно с японским институтом Nikkei Sikkei. Если идеи экспертов будут воплощены, городская среда Владивостока качественно изменится к лучшему.

- Одним из наиболее перспективных механизмов привлечения частных инвестиций сегодня являются концессии. Заключены ли соглашения на подобных условиях в ходе ВЭФ? В чем выгода концессий для инвесторов и для государства?

- Концессионер строит объект и сразу передает его в собственность государства – Приморского края или муниципального образования, где находится объект. При этом у концессионера есть несколько вариантов извлечения прибыли из проекта. Первый – это получение дохода от эксплуатации, по этому пути обычно двигаются концессии по строительству дорог или объектов ЖКХ. Второй вариант – концессионер строит и эксплуатирует объект до тех пор, пока государство не компенсирует ему понесенные затраты. Третья финансовая модель предполагает, что затраты концессионера на строительство объекта не могут быть покрыты только за счет его эксплуатации. В этом случае недостающую часть компенсирует государство.

Государству концессионная схема позволяет быстрее построить и ввести в эксплуатацию объекты, которые необходимы жителям уже сегодня, но на которые недостаточно средств в краевом или муниципальном бюджете. И главное – сразу получить их в собственность готовыми к эксплуатации. До этого момента бюджет не несет никаких расходов. Добавлю, что механизм концессии предусмотрен соглашением о создании Центра ядерной медицины, о котором я уже говорил.

- Важная роль в развитии Приморского края отводится международным транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2», обновлению портовой инфраструктуры. Проявили ли российские и зарубежные инвесторы интерес к этим проектам в ходе ВЭФ-2017?

- Мы довольно длительное время ведем переговоры на эту тему с Китайской Народной Республикой. Проект развития МТК неоднократно обсуждался губернатором Приморского края Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ и губернатором провинции Хэйлунцзян Лу ХАО. Одним из результатов этого диалога стало открытие прямого авиасообщения между Владивостоком и Харбином, что способствует развитию деловых связей между нашими регионами.

С дорогами оказалось несколько сложнее, нежели с авиасообщением. Трасса «Приморье-1» существует, но пока ей не придан статус международного транспортного коридора. Российская сторона на собственные средства продолжает строительство важнейшего участка – автодороги в направлении Находки и порта Восточный. Говоря о возможных иностранных инвестициях в этот сложный и капиталоемкий проект, важно понимать, что по законодательству РФ новая дорога «Владивосток – Находка – порт Восточный» не может быть полностью платной – на некоторых участках, где она пройдет, отсутствуют альтернативные возможности проезда. Платными могут стать только объезды вокруг городов или объезды для грузового транспорта. Тем не менее мы продолжаем работу с китайской стороной, поскольку основной объем грузов по этой дороге, как мы рассчитываем, пойдет из северо-восточных провинций КНР. Вполне логично привлечь китайские компании к финансированию проекта, поскольку именно у них появится экономический эффект от более дешевой транспортировки грузов.

На текущий момент мы добились того, что проекты МТК «Приморье-1» и МТК «Приморье-2» были включены в китайскую стратегию «Один пояс – один путь». Вопросы, связанные с их развитием, рассматриваются на уровне межправительственной комиссии. С нашей стороны ведется подготовка финансовой модели проекта и другие предварительных расчетов, что, как я надеюсь, в ближайшей перспективе позволит перейти к практическому заключению соглашений.

Что касается модернизации портовой инфраструктуры, то этот вопрос увязан с развитием круизного туризма. Сейчас Росморпорт ведет работы по приведению на проектную глубину некоторых участков акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке. Задача – обеспечить возможность безопасного приема круизных судов с количеством пассажиров 5 тысяч человек. Кроме того, с пограничной службой прорабатываются технические вопросы, связанные с быстрым прохождением контроля таким количеством туристов. Мы рассчитываем на ощутимый экономический эффект от роста туристического потока. По итогам переговоров с известным мировым оператором круизов, компанией Royal Caribbean International, готовимся в 2018 году принимать первые суда – все будет зависеть от скорости завершения дноуглубительных работ.

- Формирование имиджа Приморского края как территории наибольшего благоприятствования для ведения бизнеса – одна из задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы. Потенциальным инвесторам важно увидеть «истории успеха» - то есть примеры реализации планов, озвученных ранее. Какие «истории успеха» Приморье предъявило на Третьем Восточном экономическом форуме?

- Успех нового подхода к работе с инвесторами хорошо заметен на примере территорий опережающего социально-экономического развития. Основная масса резидентов ТОР сегодня размещается в Приморском крае, и многие проекты уже стали реальностью. Например, компания «РусАгро», которая является крупным резидентом ТОР «Михайловский», уже вовсю ведет строительство свинокомплексов.

В ТОР «Надеждинский» уже зарегистрировано около 50 резидентов, некоторые приступили к строительству. В ТОР «Большой Камень», где основным резидентом является НК «Роснефть» и ее дочерние структуры, стартовали очень важные для края проекты с большим количеством рабочих мест: по сути, создана новая отрасль промышленности, начато производство кораблей по экономичной корейской технологии. Инвестиционное агентство помогает «Роснефти» с поиском партнеров для участия в проектах недавно созданной ТОР «Нефтехимический», с некоторыми из них компания уже ведет переговоры.

Ко всем площадкам ТОРов активными темпами строится инфраструктура. Добавлю, что популярность режима территорий опережающего развития у инвесторов привела к необходимости расширить границы некоторых из них. ТОР «Михайловский», например, будет носить распределенный характер – его проекты будут реализованы сразу в нескольких районах Приморья.

В ходе ВЭФ-2017 вьетнамская компания THTrueMilk, специализирующаяся на животноводстве и производстве натурального молока, подтвердила намерение реализовать в Приморье инвестиционный проект по развитию растениеводства, молочного животноводства и переработки молока. На мой взгляд, подобные соглашения тоже являются «историей успеха», ведь «приземлить» в Приморье инвестора такого класса очень непросто.

- Результат каждого форума измеряется разными показателями, в том числе – суммой подписанных на его полях соглашений. В чем, на Ваш взгляд, состояли главные задачи ВЭФ-2017 для Приморского края, достигнуты ли они?

- Считаю, что задачи, которые стояли перед регионом, достигнуты. Подписано огромное количество соглашений, форум посетило огромное количество людей. Важно, что руководители многих компаний впервые были на нашей территории, и посмотрев на город и край, многие из них приняли инвестиционные решения.

Повторюсь, нам очень повезло, что ВЭФ проводится в Приморском крае. Присутствие глав сразу трех зарубежных государств говорит о серьезном интересе к Приморью со стороны стран АТР, которые демонстрируют готовность инвестировать в экономику российского Дальнего Востока.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Сказывается ли нестабильная международная обстановка на желании иностранных компаний вкладывать деньги в проекты на территории Приморья? Обращают ли на эти моменты внимание в ходе встреч с представителями ИА ПК зарубежные инвесторы?

- Встречаясь с иностранными инвесторами, мы, безусловно, обсуждаем эти вопросы, подсказываем, как вести бизнес в условиях санкций. Понятно, что санкции – это фактор риска для бизнеса, но, как и другие факторы, он имеет свою цену. Инвесторы хорошо умеют считать деньги, поэтому понимают и цену риска, и возможную прибыль по каждому конкретному проекту. Поэтому принципиально ничего не поменялось: зарубежные предприниматели находят способы работать с российской стороной, несмотря на режим санкций в определенных отраслях.

На фото: Директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» Антон Родионов: «Многие инвесторы, которых приглашает сюда Инвестиционное агентство Приморского края, удивляются тем возможностям, которые предоставляет регион». Фото автора.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.