Приморский тепличный бизнес оказался на грани банкротства и молит власти о помощи

Пока предприимчивые японцы покрывают сетью теплиц весь Дальний Восток, приморские частные «пионеры» тепличного бизнеса не платят энергетикам и молят власти о помощи

В то время как дальневосточные регионы один за другим презентуют перспективные проекты выращивания овощей в теплицах, Приморский край теряет два самых известных своих предприятий в этой отрасли - ФГУП «Дальневосточное» (бренд «Суражевский продукт») и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП». Перед фактом угрозы отключения от теплоэнергии за долги руководство предприятий обратилось к властям Приморья с криком о помощи. При этом оба тепличных хозяйства не являются убыточными и являются частным бизнесом. А интерес к Суражевке проявляли японцы, но на фоне последних событий о заходе азиатских инвесторов в действующий, но проблемный бизнес, можно забыть.

На прошлой неделе директор ФГУП «Дальневосточное» Владимир СИДОРЕНКО озвучил информацию о возможном прекращении работы тепличных комплексов из-за отказа энергетиков подключать предприятие к теплу на фоне накопленных еще с прошлого года долгов. При этом ФГУП не является собственностью Приморья, а с апреля 2016 года принадлежит Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) России.

По данным деловой газеты «Золотой Рог», долг ФГУП «Дальневосточное» перед энергетиками не превышает 35 млн рублей. При этом сам, ФГУП, несмотря на перманентные проблемы с энергетиками, последние пять лет остается прибыльным предприятием – 1,193 млн рублей в 2014 году, 2,413 млн рублей в 2015 году и символические 996 тыс. рублей в 2016 году.

Досье "Золотого Рога": ФГУП «Дальневосточное» создано в декабре 1999 года в селе Суражевка Приморского края. Уставный капитал составляет 500 тыс. рублей. Специализация: «выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина». Мощность тепличного комбината по технико-экономическому обоснованию составляет в год 5,28 тыс. тонн овощей и в том числе 4,58 тыс. тонн овощей защищенного и 700 тонн овощей открытого грунта. У предприятия имеется 18 га зимних блочных теплиц, 747 га пашни, а также 720 голов крупного рогатого скота, в том числе 270 дойных голов. В свою очередь ФГУП является одним из учредителей ОАО «Артемагрохимия», зарегистрированного в г.Артеме.

С ноября 2002 года учредителем ФГУП «Дальневосточное» выступало Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Приморская овощная опытная станция Всероссийского НИИ овощеводства», зарегистрированное в селе Суражевка. Но в июне 2010 года контроль над предприятием уходит в Москву - новым собственником ФГУП стала Россельхозакадемия. В апреле 2016 года произошла очередная смена учредителя – им стало ФАНО России.

Без тепла не выжить

«Информация о возможном прекращении работы тепличных комплексов ФГУП «Дальневосточное», к сожалению, верна, - заявил Владимир Сидоренко. - Причина – сложности в решении вопроса с подключением хозяйства к теплоснабжению. Поставщик ресурса – «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) наотрез отказывается обсуждать начало нового отопительного сезона до полного погашения долгов. При этом ставится под угрозу само существование ФГУП «Дальневосточное». Если до 1 октября не будет подано отопление в тепличные комплексы, работа предприятия может быть прекращена. Соответственно, ни о каком снабжении жителей Приморского края тепличной продукцией местного производства в сезон 2017-2018 гг. не будет и речи. В дальнейшем возобновить работу предприятия, скорее всего, будет невозможно. Суражевские овощи навсегда исчезнут со столов Приморцев и будут заменены китайским импортом».

Отметим, что «Дальневосточное» уже не первый год задерживает платежи энергетикам. Еще в феврале 2015 года стоял вопрос об отключении предприятия от тепла в связи с долгами в 46,5 млн рублей. Генкомпания тогда не пошла на непопулярные меры, поскольку это могло привести к закрытию приморского предприятия.

На фоне очередного «китайского предупреждения» от энергетиков руководство ФГУП «Дальневосточное» (предприятие, напомним, принадлежит ФАНО России) пошло по уже проторенной дорожке, обратившись за помощью к губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и председателю Законодательного собрания Приморья Александру РОЛИКУ.

Власти в курсе

29 августа на заседании Общественного экспертного совета по сельскому хозяйству в Приморском крае уже рассматривался вопрос о сложившейся критической ситуации в производственной деятельности тепличных комбинатов «Дальневосточное» и «ДЭМ-Лазурное КСП».

Досье "Золотого Рога": ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» зарегистрировано в декабре 2000 года в городе Партизанске. Уставный капитал составляет 13,2 тыс. рублей. Специализация: «выращивание овощей». Тепличное хозяйство занимается выращиванием овощей и зелени в теплицах площадью 4 га. С октября по июль собирают до 1 тонны продукции – томаты, перец, огурцы и зелень десяти наименований. Единственным учредителем ООО на данный момент выступает гендиректор компании Сергей КОЛЕДОВ. По итогам 2015 года компания получила чистый убыток в размере 25,429 млн рублей, по итогам 2016 года – 8,943 млн рублей чистой прибыли.

«По итогам культурооборота 2016-2017 г. комбинатам в крайне сложной финансово экономической ситуации удалось выполнить планы по производству свежей овощной продукции и поставить жителям края около 4,5 тыс. тонн огурцов, томатов и зеленных культур. Коллективами проведены все необходимые работы по заходу в культурооборот 2017-2018 года. В ФГУП «Дальневосточное» в стадии вегетации находиться 5 га овощей и произведены посевы зеленных культур, в «Лазурное» начался сбор огурца на 2 га. Однако, несмотря на принимаемые меры, предприятия не смогли в полном объеме произвести расчеты за потребленную тепловую энергию. По состоянию на 1 сентября 2017 года задолженность ФГУП «Дальневосточное» составляет 25,845 млн рублей, «Лазурное» - 15,161 млн рублей», - говорится в обращении, подписанном Владимиром Сидоренко и директором «ДЭМ-Лазурное КСП» Натальей ДУБОВЦЕВОЙ.

Где деньги, Зин?

По данным ДГК, проблемы с оплатой за теплоэнергию у ФГУП «Дальневосточное» начались еще весной 2016 года.

«В прошлом году перед началом отопительного сезона мы столкнулись с той же самой ситуацией, - пояснил деловой газете «Золотой Рог» заместитель гендиректора по сбыту АО «ДГК» Дмитрий БОГДАНОВСКИЙ. - Руководство ФГУП «Дальневосточное» обращалось с просьбой начать отопительный сезон в долг, обещая погасить его в ближайшее время. Учитывая социальную значимость сельхозпредприятия для края, ДГК пошла на уступки руководству предприятия, ожидая оплат за уже оказанные услуги теплоснабжения. Но вопреки обещаниям первые деньги энергетикам от ФГУП «Дальневосточное» поступили только в марте 2017 года. Предприятие не гасило долги, когда такая возможность у него была. По мысли руководства сельхозпредприятия энергетики должны оказывать услугу, поставлять коммерческому предприятию, каковым ФГУП «Дальневосточное» и является, тепло в течение всей зимы, но не получать за это никакой оплаты? В этой ситуации возникают вопросы: куда уходят деньги, которые предприятие получает от продажи своих овощей? и почему энергокомпания должна за свой счет кредитовать другое коммерческое предприятие?» Все лето предприятие нам обещало вернуть долги за прошлый отопительный сезон, но не сделало этого. В этом году обещания повторяются, но мы им уже не верим. Прикрываясь продовольственной безопасностью края, руководство ФГУП «Дальневосточное» хочет поставить под угрозу энергетическую безопасность всех жителей и потребителей края?».

По информации генкомпании, в течение 2016 и 2017 гг. между АО «ДГК» и ФГУП «Дальневосточное» было заключено три соглашения о реструктуризации долга (в сентябре 2016 года, марте и апреле 2017 года), но ни одно из них так и не было выполнено.

«Подобная же ситуация сейчас происходит с ООО «ДЭМ-Лазурное КСП», которое задолжало нам 17 млн рублей. Из трех заключенных соглашений по погашению долгов выполнено только одно. Итого только два этих предприятия края задолжали нам 52 млн рублей – это очень большая сумма. И это в период ремонтной кампании, когда каждый рубль идет на подготовку к осенне-зимнему периоду. Перед зимой нужно покупать топливо и ремонтировать сети, но это очень сложно делать, не получая оплату от потребителей. Из-за ФГУП «Дальневосточное» и ООО «ДЭМ-Лазурное КСП» генкомпания помимо самого долга предприятий получила дополнительный убыток еще на сумму более 5 млн рублей», - говорит Дмитрий Богдановский.

ФГУП «Дальневосточное» в своем заявлении ссылается на противозаконность произведенных ДГК работ по разгерметизации тепловой сети в границах предприятия.

«Данные действия приведут к полной остановке и банкротству комбинатов и с учетом технологических особенностей полному разрушению в зимний период инженерных коммуникаций и конструкций теплиц. Работники градообразующих, социально значимых предприятий (350 человек - ФГУП «Дальневосточное», 150 человек - «Лазурное») пополнят списки безработных, отрасль защищенного грунта в крае будет уничтожена, а приморцы будут вынуждены покупать только импортные овощи», - говорится в заявлении ФГУП.

По данным главы «Суражевки», сегодня продукция тепличных комплексов ФГУП «Дальневосточное» и «Лазурный» составляет более 30% рынка свежих тепличных овощей на территории Приморского края. Но ретейлеры называют другие цифры – не более 20%.

«Мы уже давно берем продукцию «Суражевки» в минимальных количествах – отпускные цены на нее достаточно высокие, а спрос минимальный. Сегодня основную часть поставок обеспечивает Китай, продукция которого в последнее время подтянулась по качеству», - пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в одной из местных сетей.

Японцы хотят самостоятельный бизнес

Напомним, что, не далее как в прошлом году, власти Приморья «посоветовали» обратить внимание на ФГУП «Дальневосточное» японской компании JFE Engineering Corporation, для которой создание теплицы в Приморье может стать первым зарубежным проектом компании.

«В этом (2016-ом) году японская инжиниринговая компания JFE Engineering Corporation начнет строительство теплиц в селе Суражевка. Это совместный проект с крупнейшим тепличным комбинатом в Приморском крае ФГУП «Дальневосточное». Объем инвестиций - около миллиарда рублей», - заявил в октябре 2016 года директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ по итогам встречи с представителем министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Осаму ХАСИРАМОТО.

Проект предполагает активное использование газа, а это значит, что эффективность будет в первую очередь зависеть от того, какую цену на газ согласует «Газпром» в Приморье.

Досье "Золотого Рога": АО «Джэй-Эф-И Инжиниринг» (JFE Engineering) - японская инжиниринговая компания. Входит в состав холдинга JFE. Оборот капитала компании составляет 500 млрд иен в год. Помимо производства и проектирования предприятий JFE Engineering разрабатывает технологии в области энергетики. В 2013 году было принято решение о расширении деятельности компании и выходе в сферу агробизнеса.

«Наше предприятие вступило в сферу агробизнеса два года назад, мы выращиваем томаты и салатную зелень. Как известно, для тепличного выращивания большое значение имеет энергоноситель. Мы занимаемся технологиями в области энергетики и использования разных источников энергии в различных регионах, в том числе в районах с холодным климатом. Наши теплицы находятся в городе Томакомай на острове Хоккайдо, который расположен на одной широте с Владивостоком. Томакомай и Владивосток очень схожи по климатическим условиям и ландшафту. Поэтому те наработки, которые мы смогли получить за время работы в Томакомае, успешно могли бы применить и в Приморье», - пояснял глава JFE Engineering Кано ХИСАНОРИ.

Газ проигрывает солнцу

«Один из проблемных факторов развития овощеводства защищенного грунта в Приморском крае - это отсутствие газа, все приморские тепличные комбинаты работают сегодня на теплоэнергии ТЭЦ. Но с конца 2017 года на территорию Приморья, и прежде всего - в Уссурийск и Артем, будет подаваться газ. Таким образом, экономика проектов по тепличному овощеводству будет меняться в лучшую сторону. Сегодня можно проработать возможность размещения вашего проекта на территории предприятия «Дальневосточное», которое в настоящее время берет энергию ТЭЦ, а в течение ближайших двух-трех лет перейдет на газ», - разъяснял ему бывший вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО, брат Владимира Сидоренко.

Проблема с поставками газа уже имела место в Хабаровском крае, где японско-российская агрокомпания JGC Evergreen реализует проект по выращиванию овощей в закрытом грунте. Запуск хабаровских теплиц был перенесен с октября 2015 года на декабрь из-за административных моментов по пуску газа.

Досье "Золотого Рога": СП JGC Evergreen является первым иностранным резидентом ТОР «Хабаровск», производство расположено на площадке «Индустриальный парк «Авангард». 82,2% принадлежит японскому холдингу JGC, остальная доля у ООО «Энерго-Импульс-Плюс». СП реализует проект по строительству тепличного комплекса овощеводства стоимостью 2,3 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется за счет инвестиций корпорации JGC (82%), японского банка «Инвестиционное партнерство» - 5%, ООО «Энерго-Импульс+» (13%). В строительство первой очереди комплекса инвестировано 550 млн рублей. Первый урожай огурцов и помидоров был собран в марте и апреле 2016 года соответственно.

Но спустя год свежих новостей об проекте так и не появилось. Зато обозначился новый претендент из Страны восходящего солнца - в июне этого годя глава японской компании Farmdo Corporation Иваи МАСАЮКИ на встрече с первым вице-губернатором Приморья Василием УСОЛЬЦЕВЫМ озвучил готовность инвестировать более 1 млрд рублей в создание тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей.

«Стоимость нашего инвестпроекта превышает 1 млрд рублей. Нам бы хотелось получить около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловский» и как можно скорее приступить к реализации нашей идеи», - сказал президент Farmdo Corporation.

В ходе реализации проекта инвестор планирует строительство теплиц, оснащенных солнечными батареями. Подобные теплицы уже строятся японской компанией в Монголии.

Соседи распробовали овощи

Остается добавить, что интерес японцев к тепличному хозяйству уже обозначен и в других регионах ДФО. На площадке III Восточного экономического форума правительство Якутии подписало с японской корпорацией JFE Engineering соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта по строительству агропромышленного парка «Покровский» в пригороде Якутска - селе Улах-Ан (Хангаласский район Якутии). Инвестиции в проект оцениваются в сумму более 4 млрд рублей.

Экспериментальный тепличный комплекс призван совместить последние технологии гидропонного выращивания сельскохозяйственных культур при низких температурах и новейшие разработки JFE Engineering в сфере энергетической когенерации.

Проект направлен на импортозамещение в сфере производства продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности Якутии.

На первом этапе реализации проекта предусматривается строительство круглогодичного тепличного комплекса общей площадью 2 га, предназначенного для круглогодичного выращивания овощей и зелени с реализацией продукции в центральной части Якутии. На втором этапе планируется строительство основных объектов агропромышленного парка, в том числе овощехранилища на 6 тыс. тонн, оптово-логистического центра, форелевого прудового комплекса, перерабатывающего центра, АГЗС, агротехнопарка. Общая площадь земельного участка под проект - 309 га. Выбранный участок обеспечен необходимой инфраструктурой - рядом проходит федеральная трасса, магистральные сети газоснабжения и электроснабжения.

Проект предполагает создание более 200 рабочих мест. Ожидается, что агропромышленный парк в год будет производить более 2 млн тонн огурцов, более 150 тонн томатов, 173 тыс. тонн зелени, свыше 10 тонн молочной продукции, более 540 тонн мясной продуктов и 250 тонн рыбы. Объем мощностей по хранению и предпродажной подготовки овощей и заморозки - 5,6 тыс. тонн, грузопоток - 15 тыс. тонн.

На Сахалине к вводу готовится четвертая очередь теплиц АО «Совхоз «Тепличный» (резидент ТОР «Южная») площадью 2 га.

«Новый тепличный комплекс будет оборудован современными техническими системами контроля внутреннего климата (системой форточной вентиляции, электроосвещения горизонтального зашторивания, капельного полива, автоматического управления микроклиматом и минеральным питанием), что позволяет управлять светом, температурой, влажностью и концентрацией CO2 взаимосвязанно, тем самым обеспечивая оптимальные климатические показатели для выращивания овощей. Современные тепличные комплексы позволят повысить производственную мощность предприятия по выращиванию овощей закрытого грунтаи снизить себестоимость производимой продукции на 30%», - отмечает компания.

Предполагается, что производство овощей на защищенном грунте по Сахалинской области в 2017 году составит 5,1 тыс. тонн. Специалисты отмечают, что к концу реализации всех намеченных планов к 2025 году на Сахалине будут производить около 6,6 тыс. тонн, а доля самообеспеченности Сахалинской области в тепличных овощах составит 90%.

В перечень приоритетных инвестпроектов Амурской области включено строительство тепличного комплекса площадью 6,19 га для сельскохозяйственного производственного кооператива «Тепличный» в селе Чигири Благовещенского района. Объем инвестиций в строительство тепличного комплекса превысит 800 млн рублей. Производственная мощность комплекса составит 7,2 тыс. тонн огурцов.

В Хабаровском крае площадь теплиц за последние два года выросла более чем в десять раз, - до 3,4 га и продолжает расширяться. Так, в 2016 году в Хабаровске ООО «Аграрные технологии будущего» в партнерстве с японской компанией Mirai Co., Ltd. запустило в эксплуатацию завод по выращиванию зелени по технологиям Green Rooms.

Подобные предприятия функционируют в Японии, Гонконге, Монголии. Отличие подобной технологии в закрытом типе выращивания, без грунта с полностью искусственным освещением, отсутствие ГМО и химических способов борьбы с вредителями, замкнутый цикл использования воды, применение энергосберегающих технологий (LED–светильники).

«Mirai не только разработала и внедрила в производство строительство подобных комплексов, но и совместно с ведущими японскими НИИ создала систему, которая позволяет получать высокую урожайность, сокращать срок созревания и даже изменять вкус продукции. Инновационная система позволяет получать овощи круглый год независимо от климатических условий», - отмечают в ООО «Аграрные технологии будущего».

Санкции не в помощь

Японский бизнес не скрывает, что развитие тепличного бизнеса на российском Дальнем Востоке имеет свои «подводные камни». На Восточном экономическом форуме генеральный директор Hokkaido Corporation (участвует в проекте развития тепличного комплекса в Якутске) Юкио ТЭММА рассказал, что его компания в настоящее время рассматривает возможность расширения бизнеса в России.

«Мы понимаем, что российская сторона прилагает усилия в области улучшения инвестиционного климата (созданием) специальных экономических зон или свободных портов, однако, поскольку есть экономические санкции, есть такие места, где нам приходится быть осторожными», - сказал азиатский бизнесмен.

Среди мер, которые могут быть приняты для улучшения инвестиционного климата в РФ, глава Hokkaido Corporation назвал систему выкупа государством излишков электроэнергии с генераторов, питающих предприятия.

«К примеру, если строится тепличный комплекс и устанавливается электрогенерирующая установка, (выгодной бы была) система, по которой, к примеру, государство выкупает излишки электроэнергии», - сказал он.

МНЕНИЕ

Глава Минсельхоза: Приморье должно стать дальневосточным огородом

Глава Минсельхоза РФ Александр ТКАЧЕВ уверен, что Приморскому краю под силу стать аграрным центром всего Дальнего Востока. «Приморье должно стать дальневосточным огородом, производство овощей необходимо увеличить в два раза», - сказал министр в ходе III Восточного экономического форума.

По его словам, чтобы обеспечить жителей Дальневосточного округа основными продуктами питания и приблизиться к среднероссийским нормам потребления, необходимо построить порядка 100 га теплиц, а также увеличить площади под овощами открытого грунта.

Существенный резерв в Минсельхозе видят в повышении урожайности за счет использования новых адаптированных к местным условиям семян и увеличения объема вносимых минеральных удобрений, которых сейчас вносят в среднем на 40% ниже, чем в среднем по России. При этом в последние 5 лет урожайность в ДФО выросла в 1,5 раза. В результате валовой сбор тоже увеличился в 1,5 раза - до 800 тысяч тонн в 2016 году. «Но абсолютно реально повысить урожайность на 3 центнера с гектара», - сказал Ткачев.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.