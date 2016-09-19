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В Приморском крае "МегаФон" полностью восстановил свою сеть связи в зоне ЧС

19 Сентября 2016, 16:24 | Приморье

Компания «МегаФон» завершила работы по восстановлению собственной телекоммуникационной инфраструктуры в пострадавших от паводка населенных пунктах Приморья, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Последними из пострадавших объектов связи были включены базовые станции в поселках Восток и Бамбурово. На сегодняшний день услуги связи клиентам «МегаФона» на тех территориях, где действует режим ЧС, предоставляются в штатном режиме.

В результате разрушительных действий тайфуна «Лайонрок», нанесшего огромный ущерб Приморскому краю, инфраструктура сети связи оператора была повреждена в семи районах региона. В течение двух недель в зоне чрезвычайной ситуации работали пять мобильных бригад оператора, которые анализировали оперативную ситуацию и проводили необходимые работы: восстанавливали радиорелейные линии, обеспечивали объекты связи электроэнергией от передвижных генераторных установок, заправляли стационарные дизель-генераторы на труднодоступных объектах.

При этом в зоне ЧС в Приморском крае был введен и продолжает действовать режим аварийного межсетевого роуминга в сетях «Билайн», «МегаФон», МТС и Теле2. Этот режим позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов.   

«В чрезвычайных ситуациях связь играет первостепенное значение, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Понимая это, мы мобилизовали все ресурсы для восстановления связи в пострадавших районах и предотвращения аварийных ситуаций. Аварийно-восстановительные работы велись нашими специалистами в круглосуточном режиме, в тесном взаимодействии как с другими операторами связи, так и с МЧС, местными администрациями. Спасатели помогали в доставке горючего к дизель-генераторным установкам, кроме того, сотрудники МЧС передали телефоны с сим-картами и подключенным безлимитным тарифом «МегаФона» в пункты временного размещения, организованные в пострадавших от паводка районах края. Понимая, что в таких ситуациях всего лишь один звонок может спасти человеческую жизнь, мы сделали все возможное, чтобы восстановить работу наших объектов связи в зоне затопления в максимально сжатые сроки».

Абонентам, находящимся в зоне действия чрезвычайной ситуации, «МегаФон» предоставляет возможность пользоваться услугами голосовой мобильной связи даже в случае нулевого или отрицательного баланса на их мобильном счете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ЧС  Мегафон  Тайфун  связь 



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