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Владивосток готовится к самому крупному дрифт-соревнованию в России
Этой осенью на территории спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо» пройдет самое крупное дрифт-соревнование в России - международная дрифт-битва с участием лучших российских и азиатских спортсменов Asia Pacific D1 Primring Grand Prix. Помимо зрелищных заездов и мощных авто, организаторы подготовили еще и обширную развлекательную программу.
Впервые дрифт-битва D1 Primring GP прошла 19-21 сентября 2014 года. Участие в ней приняли восемь лучших российских и восемь японских пилотов (Япония - родина дрифта, и здесь живут традиционно самые сильные дрифтеры в мире), в том числе такие звезды мирового дрифта, как Дайго САЙТО, Масато КАВАБАТА, Йоичи ИМАМУРА и др. За три дня мероприятие посетили почти 13 тысяч зрителей. Первым победителем дрифт-битвы «Россия против Японии» стал Дайго Сайто.
В 2015 году D1 Primring GP расширяет географию участников. Помимо японских пилотов участие в дрифт-битве примут спортсмены из Китая и Таиланда. Россию представят лучшие представители Российской дрифт-серии (РДС): Гоча ЧИВЧЯН, Аркадий ЦАРЕГРАДЦЕВ (оба - Красноярск), Евгений ЛОСЕВ (Иркутск), Илья ФЕДОРОВ, Екатерина СЕДЫХ, Константин АВШАРОВ, Александр БУЛЫЧЕВ (все - Владивосток), а также победитель пяти этапов сезона-2015 японский пилот Тэцуя ХИБИНО, который на соревновании будет представлять Россию.
«Я рад, что D1 Primring GP, прошедший в прошлом году, сейчас планомерно развивается. Совместно с нашим оргкомитетом руководство гонки D1 из Японии поможет провести мероприятие уже Азиатско-Тихоокеанского, а в перспективе - мирового уровня. В свою очередь, миссия «Приморского кольца» - сделать из Владивостока и из Приморского края столицу автомотоспорта России. Накануне было принято решение о включении нашего спортивно-технического комплекса в федеральную целевую программу по развитию туризма. Безусловно, для наших иностранных гостей проект является крайне интересным», - отметил генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО.
Как рассказал генеральный директор СТК «Приморское кольцо» Максим НАУМЕЦ, в этом году формат мероприятия будет включать в себя много дрифта, развлечений, а также массу красивой и мощной техники. В прошлом году японские спортсмены привозили «запасные» автомобили, в этом году планируется присутствие «боевых» авто японских участников заездов. Кроме того, в этому году конфигурация трассы будет более сложной, в связи с чем спортсмены смогут показать все, на что способны, сообщил главный судья D1GP Хисаши КАМИМОТО. А чтобы донести до российских зрителей ту идею дрифта, которая ощущается на каждых соревнованиях в Японии, в этом году введены одиночные заезды тансо, где также будет выявление призеров и их награждение. В этом соревновании будет 25 участников, среди которых как российские, так и японские пилоты.
Для того чтобы зрителям и болельщикам не было ни минуты скучно, организаторы готовят трехдневную развлекательную программу. В том числе битва ди-джеев и рок-фестиваль PrimRockRing с участием популярных групп 7РАСА (Москва) и TEQUILAJAZZZ (Санкт-Петербург). Уже сейчас понятно, что соревнование посетят гости не только из регионов Дальнего Востока, но и со всей России.
«Все японские гонщики уже успели оценить уровень подготовки российских спортсменов, - отметил генеральный менеджер D1GP Тошиюки ОЯ. - Уровень спортсменов в нашей стране, на родине дрифта, также очень серьезный. Поэтому в нынешнем году мы привезем лучших дрифтеров Японии - чемпионов страны и мира, тех, за кого нам не будет стыдно. Соревнование будет действительно очень зрелищным, что послужит хорошим опытом для всех участников».
Анна РЫКОВА. Фото Екатерины ПАНЬШИНОЙ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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