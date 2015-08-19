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Система экологического менеджмента ООО "Транснефть - Порт Козьмино" проверена на успешность
В июле завершился очередной инспекционный аудит системы экологического менеджмента, разработанной и применяемой в ООО «Транснефть - Порт Козьмино», который оценил в динамике ее состояние за 2014 год и первую половину текущего 2015 года. Аудиторы отметили достигнутую степень зрелости системы и ее достижения, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Далеко не все крупные компании могут засвидетельствовать качество своей работы наличием сертификата. Система экологического менеджмента (СЭМ) в ООО «Транснефть - Порт Козьмино» внедрена в рамках реализации экологической политики ОАО «АК «Транснефть». Масштабный проект строительства трубопроводной системы ВСТО, в рамках которого возведен нефтеналивной порт Козьмино, представляет интересы России в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому при организации природоохранных мероприятий необходимо учитывать экологические нормы и стандарты всех заинтересованных государств.
Что такое СЭМ?
- Система экологического менеджмента - это часть системы управления предприятием, которая используется для разработки экологической политики и целей по снижению воздействия на окружающую среду и для выполнения этих целей, - поясняет начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Наталья ВЫХОДЦЕВА. - И до введения СЭМ, разработанной по стандартам серии ISO-14000, мы выполняли природоохранные мероприятия. Но мировой опыт показал, что применение международного стандарта ISO-14001 является наиболее логичным, распространенным и относительно простым инструментом, с помощью которого можно исключить негативное воздействие на природу, используя системный подход. Внедрение СЭМ позволяет экономить природные ресурсы и стимулировать применение новейших технологий.
Одним из важнейших приоритетов для ООО «Транснефть - Козьмино» является вопрос соблюдения требований природоохранного законодательства.
- Любой крупный нефтепорт, с точки зрения воздействия на окружающую среду, объект потенциально опасный, и наш порт не исключение. Поэтому он является предметом неусыпного внимания различных экологических организаций. В повседневной работе нефтеналивного терминала не может быть несущественных деталей: малейший недочет или небрежность персонала могут стать причиной серьезных последствий для экологии Японского моря, - рассказывает Наталья Выходцева.
Для того чтобы предотвратить возможное загрязнение с судов, которые обслуживаются у причалов порта, вокруг каждого судна устанавливаются боновые заграждения. В составе аварийно-спасательного формирования специально для этих целей имеется 7,5 км морских бонов. Состояние акватории порта контролирует эколого-аналитическая лаборатория. Лаборанты проводят регулярный отбор и анализ проб на содержание нефтепродуктов и других загрязняющих веществ, некоторых металлов, взвешенных веществ.
Для защиты атмосферного воздуха от загрязнения в порту предусмотрена установка рекуперации паров нефти. Сточные воды очищаются на очистных сооружениях. Для обезвреживания опасных отходов имеется установка высокотемпературного обезвреживания отходов - при 1100 градусах.
Важный аспект в обеспечении экологической безопасности - это уровень подготовки аварийно-спасательных формирований и технической оснащенности порта Козьмино природоохранным оборудованием. Ежегодно на производственных площадках предприятия проводится более двухсот учебно-тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий и инцидентов, связанных с разливом нефти и отказами технологического оборудования.
Экология не терпит непрофессионалов
Ключевую роль в реализации экологической политики играют высококвалифицированные специалисты отдела экологической безопасности и рационального природопользования совместно с экоаналитической лабораторией. Еще до ввода в эксплуатацию порта эколого-аналитическая лаборатория успешно прошла необходимую проверку на соответствие критериям Системы аккредитации аналитических лабораторий (центров) Ростехрегулирования и требованиям ГОСТ. Одна из задач, стоящих перед ними, - непрерывный мониторинг влияния производственной деятельности нефтепорта на акваторию и природную экосистему бухты Козьмина.
С 2010 года в программу мониторинга были включены методы экологического биомониторинга и биоиндикации, позволяющие по состоянию гидробионтов следить за состоянием окружающей среды и являющиеся весьма показательными методами оценки и контроля производственных загрязнений. В качестве главного тест-организма был выбран гребешок приморский, для выращивания которого был создан опытный полигон. За прошедшие годы опытный полигон превратился в целый участок марикультуры, увеличился по площади в пять раз, а также пополнился другими обитателями - тихоокеанской мидией и ламинарией японской, которые тоже используются для экологического мониторинга.
Достижения - это результат экологической политики
Добавим, что система экологического менеджмента внедрена в компании еще в 2010 году. Тогда, в сентябре 2010-го, «Транснефть - Порт Козьмино» получила трехлетний сертификат независимой международной аудиторской организации DQS на соответствие СЭМ требованиям международного стандарта ISO 14001-2004. Позднее, в 2013 году, аудиторы DQS ресертифицировали СЭМ компании, подтвердив тем самым, что система динамично развивается.
- Достижения в области экологического менеджмента стали возможны благодаря экологической политике, принятой в компании, - считает Наталья Выходцева. - Большой вклад в результативность созданной системы вносит принцип подбора и подготовки персонала. Акцент при приеме специалистов в штат компании делается на профессиональную базовую подготовку, компетентность и опыт, в том числе в области экологической безопасности.
Аудиторами отмечен высокий профессиональный уровень специалистов отдела экологической безопасности и рационального природопользования, что признано одной из сильных сторон менеджмента СЭМ ООО «Транснефть - Порт Козьмино». Специалисты компании регулярно обучаются на целевых курсах, семинарах, участвуют в конференциях, экспертизе отраслевых нормативных документов, проектов законодательных актов, связанных с охраной окружающей среды. Их профессиональные достижения стали поводом для включения от АК «Транснефть» в число участников рабочей группы по взаимодействию с российской Технологической платформой «Технологии экологического развития». Стоит отметить, что в состав этой организации входят более 200 крупных компаний, отраслевых институтов.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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