www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

На ВЭФ могут принять решение о строительстве завода ВНХК

19 Августа 2015, 10:20 | Приморье

«Восточная нефтехимическая компания» и два института ДВО РАН подписали чрезвычайно любопытный договор. Предмет договоров - исследование фоновых концентраций загрязняющих веществ в заливе Востоке до начала этапа строительства будущего нефтехимического завода и разработка технологии производства сорбентов на базе будущей продукции ВНХК - полиэтилена и полипропилена, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Исследованиями фоновых концентраций загрязняющих веществ в заливе Востоке займутся сотрудники Тихоокеанского океанологического института (ТОИ), а разработкой технологии производства сорбентов - ученые Института химии (ИХ).

Комментируя очередной виток сотрудничества ВНХК с дальневосточной наукой, генеральный директор компании Виктор ГРЕБЕНЮК сказал:

«К подписанию этих договоров мы шли более двух лет. Хочу подтвердить, что проект завода жив, в настоящее время мы занимаемся подготовкой проектной документации и завершаем прохождение государственной экологической экспертизы проекта причала под морской терминал. До начала строительства завода мы хотим понять, каковы в заливе Востоке фоновые концентрации загрязняющих веществ, - сказал он, касаясь предмета договора с ТОИ. - В будущем, отталкиваясь от полученных данных, мы будем отслеживать экологическое состояние окружающей среды как на этапах строительства, так и эксплуатации будущего завода. Мы понимаем, что завод соседствует с заказником «Залив Восток», и в то же время уверены в выбранных технологических решениях. Это самая передовая технология, позволяющая очищать до 99% сточных вод и снова направлять их в производство. Оставшийся один процент - это соли, которые будут утилизироваться.

Мы и в дальнейшем планируем продолжать работу с ДВО РАН по исследованию фоновых концентраций загрязняющих веществ, - отметил ген. директор ВНХК. - В будущем на территории завода, в Находке и, возможно, в ближайших селах будут стоять автоматические мониторы, которые в реальном режиме будут показывать уровень фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере», - подчеркнул Виктор Гребенюк.

Ну а в будущем по примеру морского порта в Козьмино ВНХК планирует организовать в заливе Востоке небольшую морскую ферму по выращиванию моллюсков, которые считаются хорошим показателем состояния водной среды.

- Задача, поставленная перед нами договором с ВНХК, - получить объективную информацию, и мы сможем это сделать, - заверил представителей ВНХК врио директора Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Вячеслав ЛОБАНОВ. - Такого рода сотрудничество с промышленностью позволяет науке не только решать конкретные производственные вопросы, но и получать данные для фундаментальных исследований.

В рамках заключенного соглашения, исследования морской среды акватории залива Восток начнутся с 15 августа этого года и продлятся до 15 августа следующего. Планы по оценке состояния окружающей среды в пределах площадки завода совместно с научным сообществом у ВНХК не ограничиваются только этим договором. В дальнейшем исследования фоновых загрязнений будут проведены в атмосфере и на земле, сказал Гребенюк.

Заместитель директора по научной работе ТОИ, член-корреспондент РАН Григорий ДОЛГИХ добавил, что в дальнейшем возможны исследования места расположения завода с помощью методов гидрофизики, гидробиологии, инфразвуковой акустики и прочих.

- Еще в прошлом году Дальневосточное отделение РАН передало в ВНХК предложения по многосторонним исследованиям природных сред с участием пяти институтов, - сказал Долгих. - Результаты этих экспериментальных исследований могли бы послужить источником рекомендаций по ряду конкретных вопросов, связанных с безопасностью эксплуатации будущего завода.

Стороны были довольны заключенным соглашением. «В отличие от стандартного подхода к изысканиям и мониторингу окружающей среды, институты ДВО РАН обладают высоким научным потенциалом и современным оборудованием, - подвел итог Вячеслав Лобанов. - Что позволяет применить к исследованиям принципиально новый подход. Для всех важно получить объективную информацию, которая ляжет в основу последующих выводов».

- Нефтехимический завод будет производить большой объем базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена, - рассказал Виктор Гребенюк, поясняя суть договора с Институтом химии ДВО РАН. - Мы хотим, чтобы ученые института разработали технологию по их дальнейшему применению, в частности по производству сорбентов. - На сегодня мировым лидером по разработке таких технологий является Япония. Но, с учетом государственной политики импортозамещения и необходимостью расширить применение полимеров в промышленности, нам нужны новые технологии их переработки. Мы знаем, что наши дальневосточные ученые достигли в этой области хороших результатов.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: дво ран  вэф  ВНХК  восточный экономический форум 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ajhortilansklas15:57, 19.08.2015#

    A great way to earn money nowadays is by doing oil trading. Google Traders Superstore to learn a strategy that really works. They have the most accurate method to use in order to become successful in trading the oil market.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru