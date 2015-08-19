На ВЭФ могут принять решение о строительстве завода ВНХК

«Восточная нефтехимическая компания» и два института ДВО РАН подписали чрезвычайно любопытный договор. Предмет договоров - исследование фоновых концентраций загрязняющих веществ в заливе Востоке до начала этапа строительства будущего нефтехимического завода и разработка технологии производства сорбентов на базе будущей продукции ВНХК - полиэтилена и полипропилена, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Исследованиями фоновых концентраций загрязняющих веществ в заливе Востоке займутся сотрудники Тихоокеанского океанологического института (ТОИ), а разработкой технологии производства сорбентов - ученые Института химии (ИХ).

Комментируя очередной виток сотрудничества ВНХК с дальневосточной наукой, генеральный директор компании Виктор ГРЕБЕНЮК сказал:

«К подписанию этих договоров мы шли более двух лет. Хочу подтвердить, что проект завода жив, в настоящее время мы занимаемся подготовкой проектной документации и завершаем прохождение государственной экологической экспертизы проекта причала под морской терминал. До начала строительства завода мы хотим понять, каковы в заливе Востоке фоновые концентрации загрязняющих веществ, - сказал он, касаясь предмета договора с ТОИ. - В будущем, отталкиваясь от полученных данных, мы будем отслеживать экологическое состояние окружающей среды как на этапах строительства, так и эксплуатации будущего завода. Мы понимаем, что завод соседствует с заказником «Залив Восток», и в то же время уверены в выбранных технологических решениях. Это самая передовая технология, позволяющая очищать до 99% сточных вод и снова направлять их в производство. Оставшийся один процент - это соли, которые будут утилизироваться.

Мы и в дальнейшем планируем продолжать работу с ДВО РАН по исследованию фоновых концентраций загрязняющих веществ, - отметил ген. директор ВНХК. - В будущем на территории завода, в Находке и, возможно, в ближайших селах будут стоять автоматические мониторы, которые в реальном режиме будут показывать уровень фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере», - подчеркнул Виктор Гребенюк.

Ну а в будущем по примеру морского порта в Козьмино ВНХК планирует организовать в заливе Востоке небольшую морскую ферму по выращиванию моллюсков, которые считаются хорошим показателем состояния водной среды.

- Задача, поставленная перед нами договором с ВНХК, - получить объективную информацию, и мы сможем это сделать, - заверил представителей ВНХК врио директора Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Вячеслав ЛОБАНОВ. - Такого рода сотрудничество с промышленностью позволяет науке не только решать конкретные производственные вопросы, но и получать данные для фундаментальных исследований.

В рамках заключенного соглашения, исследования морской среды акватории залива Восток начнутся с 15 августа этого года и продлятся до 15 августа следующего. Планы по оценке состояния окружающей среды в пределах площадки завода совместно с научным сообществом у ВНХК не ограничиваются только этим договором. В дальнейшем исследования фоновых загрязнений будут проведены в атмосфере и на земле, сказал Гребенюк.

Заместитель директора по научной работе ТОИ, член-корреспондент РАН Григорий ДОЛГИХ добавил, что в дальнейшем возможны исследования места расположения завода с помощью методов гидрофизики, гидробиологии, инфразвуковой акустики и прочих.

- Еще в прошлом году Дальневосточное отделение РАН передало в ВНХК предложения по многосторонним исследованиям природных сред с участием пяти институтов, - сказал Долгих. - Результаты этих экспериментальных исследований могли бы послужить источником рекомендаций по ряду конкретных вопросов, связанных с безопасностью эксплуатации будущего завода.

Стороны были довольны заключенным соглашением. «В отличие от стандартного подхода к изысканиям и мониторингу окружающей среды, институты ДВО РАН обладают высоким научным потенциалом и современным оборудованием, - подвел итог Вячеслав Лобанов. - Что позволяет применить к исследованиям принципиально новый подход. Для всех важно получить объективную информацию, которая ляжет в основу последующих выводов».

- Нефтехимический завод будет производить большой объем базовых полимеров - полиэтилена и полипропилена, - рассказал Виктор Гребенюк, поясняя суть договора с Институтом химии ДВО РАН. - Мы хотим, чтобы ученые института разработали технологию по их дальнейшему применению, в частности по производству сорбентов. - На сегодня мировым лидером по разработке таких технологий является Япония. Но, с учетом государственной политики импортозамещения и необходимостью расширить применение полимеров в промышленности, нам нужны новые технологии их переработки. Мы знаем, что наши дальневосточные ученые достигли в этой области хороших результатов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.