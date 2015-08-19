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В ТОР "Надеждинская" начаты работы по проектировке систем водоснабжения
Не прошло еще двух месяцев с момента официального создания территории опережающего развития «Надеждинская», однако площадка уже начала обрастать инфраструктурой. Краевое учреждение «Приморский водоканал» приступило к проектированию будущей системы водоснабжения и водоотведения этой ТОР, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщили на предприятии, на объекте уже выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, проведены кадастровые работы. Кроме того, составлена проектно-сметная документация на строительство водовода. Предварительные расчеты до прохождения госэкспертизы показали, что сумма, необходимая для создания магистральной системы водоснабжения и водоотведения, составляет 266,7 миллиона рублей.
Планируется, что общая протяженность трубопровода системы водоснабжения составит 6,2 километра. В рамках первого этапа будет построено 1,8 километра трубопровода, протяженность второго отрезка составит 4,4 километра. Ожидается, что пропускная способность водовода составит 10 тысяч кубических метров в сутки. Магистральная система водоотведения будет проложена в две нитки общей длиной 2,1 километра с пропускной способностью канализационной насосной станции 10 тысяч кубических метров в сутки.
В ближайших планах предприятия - пройти государственную экспертизу проекта. Это станет возможно после того, как будут получены данные о схеме размещения резидентов и параметрах запрашиваемых мощностей и создана внутриплощадочная система водоснабжения и водоотведения.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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