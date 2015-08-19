На Восточном экономическом форуме представят новые механизмы развития Дальнего Востока

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ответил на вопросы корреспондента «Золотого Рога»

Владивосток вновь готовится к приему большого количества гостей, в том числе российских и зарубежных высокопоставленных чиновников, руководителей крупных компаний, потенциальных инвесторов, экспертов. На Восточном экономическом форуме, который пройдет на о. Русском 3-5 сентября, планируется представить новые механизмы развития Дальнего Востока, инвестиционный потенциал территории, обсудить с бизнесом конкретные проекты в ведущих отраслях экономики.

Повестка дня форума обширна и продолжает уточняться. Стоит задача не просто подискутировать, но получить конкретный результат - в виде предметного интереса к проектам, предложений по совершенствованию деловой среды. Чтобы быстро развиваться, необходимо вписаться в глобальную экономику и глобальное движение инвестиций наиболее динамично растущего Азиатско-Тихоокеанского региона. И не меньше.

О том, как идет подготовка к форуму, о темах предстоящих диалогов корреспондент деловой газеты «Золотой Рог» разговаривал с полномочным представителем президента РФ в ДФО - заместителем председателя правительства РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ.

- Юрий Петрович, уже сегодня, по информации оргкомитета, число желающих принять участие в Восточном экономическом форуме превысило возможности площадки - 2,6 человека на место. Как будете выходить из этой ситуации? Отказывать тем, кто уже заплатил немаленький регистрационный взнос?

- Меня эта ситуация радует. Значит, мы неплохо работаем. Пока долго обсуждался вопрос, какое место ВЭФ должен занять в ряду инвестиционных площадок страны, уходило время, и у нас, конечно же, были сомнения, успеем ли собрать людей именно того круга, который сегодня особенно важен для диалога о будущем Дальневосточного региона. Сейчас твердо могу сказать: по интересу форум уже состоялся, сейчас важно, чтобы он состоялся по содержанию.

Мы ни в коем случае не будем ограничивать компании, которые хотят поработать на ВЭФ, может быть попросим их сократить численность делегаций, посмотрим по количеству заявленных чиновников.

- Площадка ДВФУ уже готова к приему гостей? Прозвучало, что среди них только иностранных участников будет 490, большое количество вип-персон…

- Я побывал в кампусе, посмотрел готовность - мне кажется, что всем будет комфортно. ДВФУ представляет уникальные условия для форума, есть возможность в одном месте организовать работу и размесить участников. Нет необходимости перевозить людей, останавливать движение в городе, перекрывая дороги для проезда делегаций. Мы городу не будем мешать. Вообще, аура нацеленного в будущее учебного заведения повышает настроение и настраивает на работу. Это правильное место.

Если человек настроен на работу, на содержание, то его все устроит. Если кто-то будет не удовлетворен условиями проживания, готов пожертвовать свой большой номер, который мне тут определили. Места в гостиницах уже для всех зарезервированы. Кстати некоторые российские компании правильно отнеслись к сформулированным в послании президента РФ приоритетам развития Дальнего Востока и уже имеют во Владивостоке свою материальную базу. Это тоже не помешает.

- Повестка дня форума слишком обширна, такое ощущение, что накопились темы и ни от чего не хочется отказываться - от геополитики и мозгового штурма по вопросам стратегии развития Дальнего Востока до конференции по образованию. Вам не кажется, что она излишня, может быть что-то нужно было отложить на следующий год?

- Мне тоже всегда нравится некоторое сужение рамок, лучше взять более узкую тему, но проработать ее до конца. Боюсь, что здесь так не получится. Посмотрим и выстроим новые рамки форума на будущий год. У нас уже будет опыт, мы поймем, какие сессии работают, где обсуждение интересно и полезно, а где пока не очень. На 2016 год запланируем более узкую тематику и готовиться к будущему форуму начнем буквально через неделю, не будем распускать дирекцию.

В этом же году нам важно «отчитаться» о проделанной правительством РФ работе. Самое главное - мы сможем презентовать инструменты развития, которые больше нигде в России не применяются: территории опережающего развития, механизмы инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, режим свободного порта. В ближайшее время появятся новые возможности работать с землей на Дальнем Востоке.

При этом, учитывая, что мы собираем 1000 человек на форум, специалистов из совершенно разных областей, компании, которые специализируются на разных видах деятельности, поставлена задача программой форума охватить основные отрасли экономики Дальнего Востока. Мы намерены именно широко раскрыть двери и пригласить всех желающих работать вместе.

- Реалисты говорят, что нас еще ждет множество подводных камней, связанных с применением нового законодательства, учитывая, что тот же закон о Свободном порте Владивосток принимался в спешном порядке. Есть опасения?

- Нет. У нас и закон о территориях опережающего развития быстро принимался. Мы вообще стремимся быстро делать все, за что беремся. Я считаю, что главный ресурс человека - это время самой жизни, все остальное - вторично.

Все ли удалось учесть при подготовке закона о Свободном порте Владивосток? Нет, не все. Есть блоки, которые хотелось бы включить и пока не получилось, но это дело времени. Если бы мы, к примеру, сейчас поставили вопрос инкорпорировать в закон единый налог, мы бы «улетели» по срокам не на два месяца, а на год спокойно. Сложная очень тема. Но останавливаться с принятием закона было нельзя. В нынешней редакции он очень полезен, точно будет работать и даст эффект. Можно улучшать, мы об этом не забыли и не сдались, будем продолжать готовиться к этому бою.

Приморье очень удачно расположено, рядом с траекторией движения международных грузопотоков. И этим нужно пользоваться, увеличивая привлекательность порта Владивосток, развивая возможности для ведения портового, и не только, бизнеса на этой территории. Мы к этому только приступаем. Чтобы порт был востребован, чтобы можно было рассчитывать на то, чтобы завести сюда транспортные потоки, одного СПВ мало, нужно, чтобы были автомобильные дороги, которые позволяют быстро раскидать грузы, появились другие порты с соответствующими разгрузочными терминалами - это может быть Зарубино, Ванино… Это очень интересный рынок, и каждое государство стремится перетягивать «одеяло» на свою территорию. Мы создаем инфраструктуру, экономические преференции, льготные административные режимы и начинаем участвовать в этом процессе.

Помимо этого, у нас есть одно большое преимущество на перспективу - это освоение Северного морского пути. Мы о нем долго говорим, но постараемся от слов перейти к делу. Для начала нужно создать хотя бы экономическую модель, без этого не может быть серьезного обсуждения такого масштабного проекта. Но как только мы ее создадим, поймем из каких частей ее можно скомпоновать, у нас появится сильный козырь. В этом случае мы создаем альтернативу перемещения грузов из АТР в Европу, имеющую плечо, которое в два раза экономит время в пути.

- Вы готовы предоставить гарантии инвесторам? Есть уверенность в том, что сегодняшние льготные режимы не закончатся быстрее, чем это декларировано?

- Дальний Восток не перестанет быть приоритетом развития России в ближайшие годы. Это точно. Как очевидно и то, что за три-четыре года Дальний Восток не станет абсолютно другим, расцветет - и все. Для преобразования такой огромной территории нужно время. Поэтому все меры государственной поддержки будут работать. Важно добиваться эффективной работы ТОР, продолжать строительство инфраструктуры, при этом правительство РФ должно быть уверено, что деньги тратятся не напрасно. Но даже если предположить, что госполитика поменяется, и мы скажем, что на Дальнем Востоке все хорошо, - это тоже неплохой результат. В этом случае выиграют первые, кто возьмет на себя риски, потому что для любого проекта самым важным является первый срок работы, пока нет прибыли. Те, кто в первой волне начнет инвестировать на Дальнем Востоке, будут в выигрышном положении.

Мы ничего откладывать не будем, уже в этом году начнется строительство инфраструктуры для ТОРов. А главное, список ТОР не закрыт. Они должны появиться во всех субъектах Федерации Дальнего Востока. Это зависит от губернаторов и активности самого бизнеса.

- Пока разрабатывалась концепция ТОР, произошла некоторая подмена. Сначала говорили о том, что в ТОРах будут создаваться главным образом экспортоориентированные производства, продукция которых будет продаваться за рубеж. Сегодня мы видим, что в качестве резидентов регистрируются компании, которые будут работать на местный рынок. В той же «Надеждинской» кто-то уже, условно говоря, какую-то пекарню собирается строить… Но это очень конкурентный рынок, на котором много субъектов, которые окажутся в менее выгодном положении. В ТОР «Михайловская» планируется строительство крупных животноводческих комплексов. Они окажутся явно в более выгодных условиях по сравнению с другими участниками рынка….

- Пусть те, кто хочет построить, тоже строят, мы и для них создадим ТОР. Это же не билет на балет…

- Для каждого бизнеса можно создать ТОР?

- Для каждого - нет, есть критерии выбора площадки. Но давайте друг другу зададим простой вопрос: лучше, чтобы у нас не создавались новые, более конкурентные, предприятия?. Конечно, некоторые проблемы для старых производств аналогичного вида деятельности будут. Но, если ты вкладываешь инвестиции в новые предприятия, место в ТОРе мы найдем - это 100%. Мы не можем не развиваться. Если сейчас не создадим условий, новых предприятий на карте региона не будет. Мы будем друг на друга грустно смотреть и говорить о том, что неплохо бы Дальний Восток развивать, только непонятно, как… Другого пути мы не видим.

Сегодня у нас список из проектов, которые нуждаются в инфраструктурной поддержке и ТОР, высокой степени готовности в два раза больше, чем мы приняли в работу. Есть куда двигаться. И готовы предметно обсуждать те предложения, которые бизнесом основательно проработаны, имеют хорошую экономическую перспективу. И это забота самого бизнеса, не мы создаем инвестпроекты, мы их только поддерживаем. В ином случае нам надо было бы вмешиваться в бизнес, становиться специалистами в сельском хозяйстве или добыче полезных ископаемых.

Мы создадим ТОР под конкретный проект, как только он будет полностью структурирован и инвесторы докажут, что они готовы стартовать, взять на себя обязательства. Честно, если инвестор на ДВ сегодня в состоянии вкладывать деньги, то поддерживать его - дело святое.

- В России, как известно, нередко принимаются отличные, мирового уровня законы, но их правоприменение во многом обесценивает их пользу. В качестве примера можно привести закон о приоритетных региональных инвестиционных проектах. Вы сами по весне считали «цыплят» и убедились, что практически ни одна компания в регионе не смогла воспользоваться его преференциями. Нет опасения, что законы и о ТОР, и о Свободном порте может постигнуть такая же участь?

- Этого совершенно не боюсь. Мы иногда публично, а не на уровне пересылаемых бумаг, сталкиваемся с министерствами в жестком режиме. Это прямая дискуссия, в которой наш главный аргумент - интересы развития Дальнего Востока и страны. Мы говорим: «Если вы это не сделаете, то практически своей позицией уменьшаете валовой продукт, ухудшаете экономику страны». Пример с поддержкой региональных инвестиционных проектов показателен. Он долго не работал, а главным нашим оппонентом было Министерство финансов. Оно все время придумывало сложные механизмы. Зачем? Я вначале думал, что это просто вредительство: президент дает одно поручение, а исполнено другое. Потом понял, что это просто бюрократически искаженное видение пути. Коллеги просто мыслят по-другому. Потратили много времени, но добили вопрос, в закон внесены изменения, люди будут получать льготы, которые определены решением президента РФ.

У Минфина всегда есть «зловещие» планы срезать финансирование везде, где можно, в том числе по программе развития Дальнего Востока. Но есть распоряжения президента РФ относительно нашего региона, а Минфин ему подчиняется. Хотя попытки сюрпризов могут быть…

- Сегодня первые проекты берет в работу Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который, кстати, недавно попал в уточненный список дочек ВЭБа, на которые будут распространяться санкции. Какие на него возлагаете надежды?

- Мы, честно говоря, не очень ждали американских денег в Фонде развития. Вообще говоря, отношение к санкциям у меня скептическое, даже когда просто люди хотят решить сложную проблему, лучше договариваться. Наказывать друг друга, а тем более великую страну - дело абсолютно контрпродуктивное. Мы не видим каких-то проблем с началом работы Фонда. Недавно скорректированы наши внутренние правила, талантливо по недомыслию или из каких-то иных соображений созданные нашими предшественниками. Фонд начинает работать, его задача - проинвестировать первые проекты до начала работы Восточного экономического форума, а до конца года - направить на уставные цели развития региона половину уставного капитала.

Но параллельно мы решаем задачу его докапитализации и считаем, что основным источником для этого должны стать налоги, поступающие от новых проектов, инициированных на территории Дальнего Востока. Это проекты ТОР, поддерживаемые государством инвестпроекты. Мы оттуда будем брать деньги. По этому поводу есть поручение президента РФ, наша задача - инкорпорировать его в существующее законодательство.

- В начале года вы выступили с предложением выделять на Дальнем Востоке по гектару земли каждому желающему россиянину. Проект закона уже готов. Когда эта инициатива начнет работать? Станет ли это еще одним механизмом для развития региона?

- Мы ставим задачу начать реализацию проекта в 2015 году и делаем все возможное, чтобы в эти сроки вписаться. Хочу сказать - сложно. Земля у нас один из самых тонких инструментов, и изменение законодательства в этой сфере - одна из самых трудных плоскостей. У нас практически готов сервис, который обеспечит открытость и простоту доступа к получению земли на Дальнем Востоке. Он получился красивый, мне нравится. Человек за несколько минут может через интернет выбрать участок, сформировать его границы, направить заявку, не выходя из дома, в любом субъекте Федерации Дальнего Востока. Законодательные изменения сейчас в поле обсуждения.

Основная работа стартует в начале 2016 года. Я в предсказатели не рвусь, но в моем понимании будет резкий взлет оформления земельных участков, потом процесс будет выполаживаться. За участки будет конкуренция, и здесь кто первым нажмет кнопку в компьютере, тот первым и получит. Не успел, подумал пару дней… участок ушел, поскольку он сразу исчезает из базы. На этот пик нужно настраиваться и Росреестру и Минвостокразвития.

В ходе опроса ВЦИОМ мы получили интересные оценки. Я,честно скажу, им даже не совсем верю: 20% опрошенных сказали, что, получив гектар на Дальнем Востоке, готовы сюда переехать. Я всерьез к этому не отношусь, тем более мы не ставим задачу таким образом: мы тебе гектар даем только при условии переезда. Ты можешь жить в Калуге или Рязани, но, получив участок, обязан его осваивать. Если не сможешь освоить, ты его потеряешь. Но в любом случае человек к Дальнему Востоку будет экономически привязан, а уж кто переедет или нет, покажет жизнь.

- А что с землей делать? Она должна быть целевого назначения: построить дом и жить или задействовать в производственных целях?

- Мы боремся за формулировку в законе: для любых целей, не запрещенных законодательством РФ. Мы планируем ликвидировать понятие категории земли в отношении этих участков.

- Не боитесь, что класс рантье появится. Заранее скупят, а потом будут торговать? Можно ли будет объединять эти участки?

- Больше гектара взять нельзя. Объединить несколько участков или продать - можно, но только после пяти лет освоения. Я не вижу ничего страшного, если люди когда-то продадут участок, они деньги заработают, детей накормят. А те, кто купит, - они купят не смотреть на нее, они зачем-то деньги заплатят, они что-то будут там делать. Соответственно, у нас какой-то объем земли будет вовлечен в экономический оборот. Пока на Дальнем Востоке осваивается только 2% земель. И если смотреть на это с точки зрения развития экономики, то земля - это один из важнейших инструментов экономического развития.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.