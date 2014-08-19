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Первый купленный в Приморье самолет - канадский DHC-6
КГУАП «Пластун-Авиа» 14 августа заключило договор на поставку в Приморье первого из трех приобретаемых самолетов.
По результатам рассмотрения запроса предложений, размещенного на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Авиационная корпорация «Витязь» из Москвы. Компания поставит в Приморье самолет DHC-6 TwinOtter 400. Самолет ранее не эксплуатировался. Его стоимость - 332,8 млн рублей.
«Площадки под АН-2 остались по всему Дальнему востоку, только в Приморье их 16. Приморье - первый регион, где восстанавливается сеть местных воздушных линий. Например, на Камчатке и Сахалине авиасообщение осуществляется только вертолетами», - рассказал гендиректор авиакомпании «Аврора» Константин СУХОРЕБРИК.
Всего в Приморье, по распоряжению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, закупаются пять воздушных судов - три самолета и два вертолета для санитарной авиации.
По мнению главы Приморского края Владимира Миклушевского, развитие малой авиации - очень значимое направление для региона. «В крае есть населенные пункты, куда можно добраться только по воздуху. А значит, мы будем развивать и поддерживать малую авиацию, чтобы жители удаленных сел не чувствовали себя отрезанными от цивилизации», - подчеркивает глава Приморья.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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И с чего это он решил, что на Камчатке авиасообщение осуществляется только вертолетами!!?? Там прекрасно эксплуатируются ВС Л-410, Ан-28, Як-40, Ан-24(26).