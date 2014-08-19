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"ВымпелКом" готовит Владивостоку LTE
ОАО «ВымпелКом» начало второй этап развертывания сетей LTE, первым городом в рамках этого этапа стал Великий Новгород. Сеть построена на оборудовании Huawei, использует частоты 2,5-2,7 ГГц. В рамках второго этапа LTE «ВымпелКом» развернет сети четвертого поколения в том числе во Владивостоке.
Напомним, что «ВымпелКом» разделил запуск LTE на три этапа. На первом этапе компания запустила сети в ключевых регионах, в которых относительна велика концентрация LTE-устройств.
Второй этап предполагает запуск 4G в регионах, приоритетных с точки зрения коммерческой привлекательности, но оставшихся непокрытыми.
Третья «волна» строительства LTE затронет регионы «второго приоритета», в зависимости от динамики проникновения LTE-устройств.
В настоящее время LTE-сеть «ВымпелКома» работает на территории 23 субъектов РФ. Оператор планирует до конца года увеличить количество регионов с покрытием сетями LTE вдвое, до 44.
«ВымпелКом» вместе с другими операторами «большой тройки» (ОАО «МТС» и ОАО «МегаФон») получил частоты для строительства LTE в диапазонах 700-800 МГц и 2,5-2,7 ГГц на конкурсе летом 2012 года. Условия лицензии предполагают, что операторы должны к 2019 году обеспечить покрытие LTE во всех регионах РФ в городах с населением 50 тыс. человек и более.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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