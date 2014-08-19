В Приморье цены на рыбу достигли исторического максимума

В условиях продовольственных санкций некоторые рыбопромышленные компании переписывают свои прайсы в сторону резкого повышения цен

После объявления Россией эмбарго на поставку импортного продовольствия многие российские производители услышали призыв правительства воспользоваться предоставленным геополитическими реалиями шансом. Услышали и… тут же переписали свои прайсы. В сторону повышения, конечно. Решили не отставать от своих коллег-производителей на берегу и некоторые рыболовецкие компании.

Так, цены на многие виды рыбопродукции уже достигли исторического максимума. 350-400 рублей за килограмм нерки и 400-450 рублей за кило чавычи, 140-160 рублей за кило горбуши и 200 рублей за кило кеты - это реальность, с которой столкнулись жители Владивостока, который принято считать самым рыбным городом в России.

Ушли в закладки

Почему рыба становится недоступной для большинства россиян, сказать не берутся даже эксперты. Хотя версий сразу несколько. Большинство опрошенных «Золотым Рогом» экспертов считают, что подъем цен обусловлен двумя основными причинами. Первая - провальная лососевая путина, приведшая к дефициту рыбы на внутреннем рынке, и - спекулятивное настроение трейдеров и розничных продавцов.

Однако начало лососевой путины для дальневосточных рыбаков на Восточной Камчатке было очень даже неплохим. Наука разрешила добыть 36 тыс. тонн, рыбаки взяли около 32 тыс. тонн. Но большая часть рыбы, попавшая в российские сети, была нерка, которая благополучно была продана в Японию.

Как и ожидалось, первые компании, вышедшие на дрифтерный промысел нерки, сразу установили высокую цену на этот вид лосося. Так, например, компания «Морепродукт ЛТД», базирующаяся на Северных Курилах большую часть улова отправила в Страну восходящего солнца. Другие компании специализирующиеся на дрифтерном промысле, также отгрузились на внешний рынок.

Все же часть дрифтерной нерки, горбуши, кеты зашла на российский рынок, но цены уже кусались: нерка - 270 рублей, кета - 140 рублей, горбуша - 120 рублей. Между тем удачная рыбалка на востоке Камчатки не снизила цену, а оставила ее на прошлогоднем уровне. Так, компания «Беринг», продающая рыбу пула крупных предприятий в этом регионе, реализовывала нерку по цене 200 рублей за кг.

Однако вскоре ситуация изменилась. Ожидаемых объемов красной рыбы российский рынок не получил. «На рынке стал складываться дефицит, ведь предложений о продаже крупных партий почти не было. Сложился информационный вакуум. Предположительно часть рыбы могла уйти в закладки, чтобы потом быть проданной по более высокой цене, но опять это под вопросом, так как цена на горбушу в 100 рублей - это самая высокая цена, которую рыбаки получали от трейдеров и перерабатывающих компаний. В итоге никто из трейдеров не может точно сказать, сколько рыбы лежит в закладках на холодильниках, а сколько уже продано», - рассказал «Золотому Рогу» один из представителей рыбодобывающего бизнеса.

Путина провалилась

На этом фоне дальнейшая рыбалка у дальневосточных рыбаков не заладилась. Принимающий флот, выставленный на Западную Камчатку, остался без рыбы. И в начале августа стало известно о том, что лососевая путина здесь провалилась.

В начале августа замминистра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ сообщил, что по состоянию на 5 августа 2014 года вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 153 тыс. тонн, что меньше улова за аналогичный период 2012 года на 40,5 тыс. тонн. Вместе с тем отставание по сравнению с 2012 годом составило более 43 тыс. тонн.

7 августа Россия вводит эмбарго. Рынки мгновенно реагируют на это, однако правительство сосредоточилось на ценовом контроле других продуктов питания и только через неделю вспоминает про рыбу. «В настоящее время чиновниками Росрыболовства по распоряжению правительства подготовлена методика по мониторингу ценообразования, - рассказала «ЗР» пресс-секретарь Росрыболовства Ксения ТИМАКОВА. - Есть поручение правительства недопустить роста цен на рыбопродукцию».

Не то считают

Однако нужно признать, что чиновники Росрыболовства совершенно не владеют ситуацией. Диалог с рыбаками, какую рыбу и по какой цене они будут продавать в России, не состоялся. А ситуация тем временем только ухудшается. По последним данным Росрыболовства, только на Камчатке отставание по сравнению с 2012 годом составило более 95 тыс. тонн. Последняя надежда российских перерабатывающих заводов - это то, что добытая рыбаками 21 тыс. западнокамчатской нерки придет в Россию, - не оправдалась. Пул предприятий в Озерновске и не думает поставлять ее в Россию. Объем ценной нерки, которая могла бы заменить норвежский лосось, по последней информации, весь уходит на внешние рынки. Поэтому о качественной премиальной рыбе можно забыть и 400 рублей за килограмм - это не предел.

Возможно, что именно объявления о запрете ввоза рыбопродукции привели к тому, что спекулятивные настроения у рыбаков и трейдеров выходят на первый план. Часть бизнеса по максимуму пытается конвертировать ситуацию дефицита продукции в свою прибыль, поэтому спекулятивные настроения только растут. Так, в нескольких рыбодобывающих компаниях честно признались, что пока реализация лосося приостановлена. А так как путина не удалась, даже прогрессивная шкала хранения позволяет хранить рыбу без существенных затрат, ведь места на холодильниках достаточно.

Селедка вылезет из нулей

На этом фоне цена на тихоокеанскую сельдь поднялась на 40%. Хотя торгуют в основном остатками на складах, и цена на селедку новой путины будет высокой.

Но селедка и минтай вряд ли будут в России дефицитной позицией, тем более по ряду позиций рыбаки давно ждали запрета импорта, чтобы появилась возможность импортозамещения. Между тем директор Дальневосточного филиала компании «Русское море Добыча» Петр САВЧУК считает, что окончательно ценовые пределы на большинство биоресурсов, добываемых в России, установятся только через полгода. При этом он добавляет, что дальневосточные рыбаки готовы полностью закрыть потребности российских переработчиков по сельди и белой рыбе. «Дальневосточные компании имеют все шансы наконец-то вывести промысел сельди в зону рентабельности, так как рекордно низкая цена менее 20 рублей за килограмм приводила к тому, что промысел сельди был почти убыточен. Если говорить о минтае, то крупные держатели квот без проблем отгрузят на Россию необходимые объемы, но в России нет перерабатывающей инфраструктуры, например, крупных заводов, которые произведут или упакуют филе, произведенное судами в море».

Возможно, что продовольственная безопасность России в сфере рыбопродукции будет зависеть от пула компаний, имеющих объемы на основные виды биоресурсов. В частности, это компании «Русское море - Добыча», «Океанрыбфлот», «НБАМР», «Гидрострой» и еще около десятка более мелких компаний. По большому счету 10 крупных компаний могут закрыть вопрос по обеспечению россиян рыбным белком, но, опять же, вопрос, насколько государственные структуры понимают, что конкретно необходимо требовать от рыбного бизнеса.

«Почти все филе НБАМР уходит по контракту в Европу. Необходимо заворачивать его на Россию, но нет предприятий, которые уже готовое филе морской заморозки будут фасовать в виде какой-то готовой продукции, - признается в неофициальном разговоре один из представителей этого бизнеса. – Те же НБАМР и «Океанрыбфлот» могут «закрыть» Россию по кальмару, что они сегодня частично и делают. Но при этом большинство крупных компаний имеют долгосрочные контракты с зарубежными партнерами, и разорвать их невозможно. Логично было бы, чтобы чиновники пригласили рыбаков на встречу, но раз этого не происходит, то, видимо, государство не так сильно озабочено продовольственной безопасностью. С другой стороны, если России не будет хватать рыбы, то механизмов завернуть всю рыбу на российский берег хватает».

На сайре нужен порядок

Еще одна тема, над которой стоит призадуматься чиновникам, - это создание благоприятной промысловой обстановки на всех путинах. Российские рыбаки уже несколько лет подряд указывают: из-за постоянных нарушений правил мореплавания иностранными судами, ведущими там промысел, наши суда не могут нормально его вести. «Это приводит к тому, что уловы сайры российскими рыбаками постоянно снижаются. «Потом российские рыбоперерабатывающие компании вынуждены приобретать «российскую» сайру у тайваньских и других азиатских компаний. Именно так возникает сырьевая зависимость российской переработки от иностранных компаний. Чтобы более быстро провести процесс импортозамещения по сайре, а это народный продукт, который россияне потребляют в консервах, необходимо значительно сократить количество иностранного флота на сайровой путине», - считает генеральный директор компании «Южморрыбфлот» Александр ЕФРЕМОВ.

При этом он заявляет, что российские перерабатывающие предприятия могут увеличить ассортимент консервной группы. Но определять объемы и ассортиментный перечень торговые сети или государственные структуры должны сегодня, чтобы потом не было мучительных размышлений, какую рыбную консервацию выставить на полки магазинов вместо европейского тунца или латвийских шпрот. «Сегодня, на стыке путин, когда часть продукции еще не ушла за рубеж, нужно думать о том, будут ли российские переработчики участвовать в процессе импортозамещения, чтобы они понимали объемы продукции, которую они могли бы произвести».

Также отметим, что часть компаний уже мгновенно оценила открывающиеся возможности и сегодня заполняет ниши, ранее занятые импортной продукцией. «Наши продажи углохвостной креветки значительно возросли. Этот вид креветки из-за небольших размеров не пользовался популярностью, так как предпочитали закупать импортную европейскую креветку с большим содержанием глазури. Теперь, когда на ввоз этого товара введен запрет, покупатели пошли к нам. Более того, многие удивлялись, что наша продукция оказалась по органолептическим качествам значительно лучше, а цена в 150 рублей за килограмм делает этот деликатес доступным для россиян», - рассказал «Золотому Рогу» представитель компании «Босантур Два» Олег АЛЕКСЕЕНКО.

Юрий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.