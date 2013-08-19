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В Приморском крае оборот оптовой торговли вырос на 18%
В Приморском крае общий объем оборота оптовой торговли за январь - июль 2013 года составил 314,8 млрд рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 18%.
При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (46%).
С начала текущего года крупными и средними организациями Приморского края с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: бензина автомобильного –165 тыс. тонн, топлива дизельного – 525, мазута топочного – 1367, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 88, мяса, включая мясо птицы и дичи – 65, изделий колбасных – 15, кондитерских изделий – 4 тыс. тонн, масла животного – 341 тонна.
Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 845 тыс. дкл, винодельческой продукции – 286, вин шампанских и игристых – 131, коньячных напитков и коньяка – 61 тыс. дкл, сообщил ZRPRESS.Ru Приморскстат.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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