www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

"Делойт" прописался во Владивостоке

19 Июля 2018, 17:54 | Приморье
Седьмой российский офис компании "Делойт", СНГ прописался во Владивостоке

Одна из крупнейших международных аудиторских компаний «Делойт», СНГ сообщила об открытии офиса во Владивостоке. Это седьмой офис компании в России. До настоящего времени  «Делойт», СНГ была представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.

В России «Делойт» работает уже более 25 лет, а в штате ее российских офисов более двух тысяч сотрудников. Новое подразделение «Делойта» возглавит Сергей ЛАВСКИЙ. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, до назначения на эту должность он занимал позицию управляющего директора офиса в международной аудиторской компании и работал заместителем генерального директора в компании — операторе крупнейшего инвестиционного проекта в области развлечений, гостеприимства и туризма на Дальнем Востоке. В общей сложности Сергей имеет 23 года опыта работы в области аудита, финансов и инвестиций. Он окончил Дальневосточный государственный университет и является почетным членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров.

Владивосток, по мнению главного исполнительного директора компании «Делойт», СНГ Иана КОУЛБЕРНА, один из наиболее развитых и динамичных городов на Дальнем Востоке.  Привлекательным для бизнеса город, да и Дальний Восток в целом, делают специальные режимы  регулирования: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Помимо этого интерес к Приморскому краю связан и с наличием здесь интеллектуальных ресурсов за счет большого количества учебных заведений.

- Мы являемся неотъемлемой частью российского бизнеса на протяжении уже почти 30 лет. Открытие офиса во Владивостоке подтверждает нашу приверженность стратегии регионального развития в данном географическом направлении и нацелено, в том числе, на укрепление торгово-экономических взаимоотношений между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, - комментирует событие Иан Коулберн.  - Столь важная инвестиция позволит нам оказывать клиентам услуги, необходимые для реализации амбициозных планов по развитию их бизнеса, повышать профессиональный уровень специалистов в регионе и добиваться результатов, которыми мы сможем гордиться».

Досье «Золотого Рога»: В компании «Делойт» работает свыше 263,9 тысяч специалистов. На  сегодняшний день она является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
Автор:
Теги: Делойт 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru