"Делойт" прописался во Владивостоке

Седьмой российский офис компании "Делойт", СНГ прописался во Владивостоке

Одна из крупнейших международных аудиторских компаний «Делойт», СНГ сообщила об открытии офиса во Владивостоке. Это седьмой офис компании в России. До настоящего времени «Делойт», СНГ была представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске.

В России «Делойт» работает уже более 25 лет, а в штате ее российских офисов более двух тысяч сотрудников. Новое подразделение «Делойта» возглавит Сергей ЛАВСКИЙ. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, до назначения на эту должность он занимал позицию управляющего директора офиса в международной аудиторской компании и работал заместителем генерального директора в компании — операторе крупнейшего инвестиционного проекта в области развлечений, гостеприимства и туризма на Дальнем Востоке. В общей сложности Сергей имеет 23 года опыта работы в области аудита, финансов и инвестиций. Он окончил Дальневосточный государственный университет и является почетным членом Ассоциации сертифицированных бухгалтеров.

Владивосток, по мнению главного исполнительного директора компании «Делойт», СНГ Иана КОУЛБЕРНА, один из наиболее развитых и динамичных городов на Дальнем Востоке. Привлекательным для бизнеса город, да и Дальний Восток в целом, делают специальные режимы регулирования: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Помимо этого интерес к Приморскому краю связан и с наличием здесь интеллектуальных ресурсов за счет большого количества учебных заведений.

- Мы являемся неотъемлемой частью российского бизнеса на протяжении уже почти 30 лет. Открытие офиса во Владивостоке подтверждает нашу приверженность стратегии регионального развития в данном географическом направлении и нацелено, в том числе, на укрепление торгово-экономических взаимоотношений между Россией и Азиатско-Тихоокеанским регионом, - комментирует событие Иан Коулберн. - Столь важная инвестиция позволит нам оказывать клиентам услуги, необходимые для реализации амбициозных планов по развитию их бизнеса, повышать профессиональный уровень специалистов в регионе и добиваться результатов, которыми мы сможем гордиться».

Досье «Золотого Рога»: В компании «Делойт» работает свыше 263,9 тысяч специалистов. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире фирмой, оказывающей аудиторско-консультационные услуги и ведущей деятельность более чем в 150 странах.

Журнал "Дальневосточный капитал".