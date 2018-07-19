Рыбакам Приморья не понравилось, как подели прибрежные квоты

На заседании Совета Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья были рассмотрены итоги заявочной кампании по квотам добычи, краба, креветок и минтая в прибрежных водах Приморского и Хабаровского края.

С одной стороны, комиссия по Дальнему Востоку приняла и рассмотрела все заявки приморских предприятий. Но выслушав доклад руководителя АРПП Георгия Мартынова о работе комиссии, рыбаки пришли к выводу: надо внести дополнения в порядок расчета долей квот. Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья предложила изменения в правила распределения квот добычи в морских водах, чтобы справедливо решить вопрос с лимитами в прилегающей к берегам края промысловой подзоне.

На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос об определении долей в подзоне Приморье. При нынешнем порядке, закрепленном правительством в январе, пользователи теряют значительные объемы добычи краба, креветки и минтая. «Ввиду того, что ранее доли квот для прибрежного рыболовства определялись раздельно администрациями Приморского (к югу от мыса Золотой) и Хабаровского (к северу от мыса Золотой) краев, при суммировании данных долей с долями пользователей в исключительной экономической зоне России в подзоне Приморье получается некорректная цифра», – объяснили «ЗР» в приморской ассоциации.

АРПП направила письмо врио губернатора Андрею Тарасенко. Объединение попросило главу региона обратиться в Минсельхоз России с предложением до изменения порядка приостановить распределение квот в этой подзоне.