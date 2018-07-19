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Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска

19 Июля 2018, 15:15 | Приморье

Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы. Среди них студенты, которые обучались по целевому направлению от приморской компании «Интеррыбфлот». Предприятие уже давно ожидает ребят в рядах своих сотрудников,

Компания «Интеррыбфлот» обеспечила ребят образованием и дальнейшим карьерным ростом. Например, Данил Мартыненко  и Лев Морозов приехали во Владивосток из Челябинской области. Они рассказали, что очень благодарны компании за возможность получения образования в Приморском крае. Ребята также признались, что сами вряд ли бы решились учиться в столь отдалённых местах от своего родного города. Изучать морское направление и найти себе работу по сопутствующей специальности в центральной полосе России было бы проблематично для молодых специалистов.

«Интеррыбфлот» дал мне возможность получить морскую специальность и сразу же устроиться работать. Лично мне изучать всё, что связано с морским делом было очень интересно. Я научился разбираться в судовой электроэнергетической станцией, менять двигатели и делать диагностику. Надеюсь, что мои знания помогут мне в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице в этом направлении», - рассказал выпускник рыбопромышленного колледжа Лев Морозов. Молодой человек также добавил, что в скором времени он вместе со своим товарищем Данилом уйдёт в армию, а по возвращению ребята приступят к полноценной работе на предприятии.


 


Поздравить выпускников с получением дипломов на церемонию вручения прибыла директор по кадрам приморской компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко. Она рассказала корреспонденту агентства, что развивать целевое направление и воспитывать своих специалистов для компании является приоритетной задачей.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим программу по подготовке молодых квалифицированных кадров. У нас это не первый выпуск: в прошлом году мы таким же образом выпустили молодых специалистов, которые успешно реализуют себя в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. На сегодняшний день также проходят обучение семь курсантов по различным востребованным у нас специальностям», - отметила Мария Прохоренко.
С напутственными словами и добрыми пожеланиями перед выпускниками на церемонии вручения выступили руководители рыбопромышленного колледжа, преподаватели и кураторы. А ребята в благодарность за незабываемые студенческие годы пели ностальгические песни, исполняли авторские танцы.

Юрий РОГОВ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Владивостокский рыбопромышленный колледж  Интеррыбфлот 



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