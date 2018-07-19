Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
Выпускники Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа в июле получили свои дипломы. Среди них студенты, которые обучались по целевому направлению от приморской компании «Интеррыбфлот». Предприятие уже давно ожидает ребят в рядах своих сотрудников,
Компания «Интеррыбфлот» обеспечила ребят образованием и дальнейшим карьерным ростом. Например, Данил Мартыненко и Лев Морозов приехали во Владивосток из Челябинской области. Они рассказали, что очень благодарны компании за возможность получения образования в Приморском крае. Ребята также признались, что сами вряд ли бы решились учиться в столь отдалённых местах от своего родного города. Изучать морское направление и найти себе работу по сопутствующей специальности в центральной полосе России было бы проблематично для молодых специалистов.
«Интеррыбфлот» дал мне возможность получить морскую специальность и сразу же устроиться работать. Лично мне изучать всё, что связано с морским делом было очень интересно. Я научился разбираться в судовой электроэнергетической станцией, менять двигатели и делать диагностику. Надеюсь, что мои знания помогут мне в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице в этом направлении», - рассказал выпускник рыбопромышленного колледжа Лев Морозов. Молодой человек также добавил, что в скором времени он вместе со своим товарищем Данилом уйдёт в армию, а по возвращению ребята приступят к полноценной работе на предприятии.
Поздравить выпускников с получением дипломов на церемонию вручения прибыла директор по кадрам приморской компании «Интеррыбфлот» Мария Прохоренко. Она рассказала корреспонденту агентства, что развивать целевое направление и воспитывать своих специалистов для компании является приоритетной задачей.
«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим программу по подготовке молодых квалифицированных кадров. У нас это не первый выпуск: в прошлом году мы таким же образом выпустили молодых специалистов, которые успешно реализуют себя в рыбной отрасли на Дальнем Востоке. На сегодняшний день также проходят обучение семь курсантов по различным востребованным у нас специальностям», - отметила Мария Прохоренко.
С напутственными словами и добрыми пожеланиями перед выпускниками на церемонии вручения выступили руководители рыбопромышленного колледжа, преподаватели и кураторы. А ребята в благодарность за незабываемые студенческие годы пели ностальгические песни, исполняли авторские танцы.
Юрий РОГОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Русскую Рыбопромышленную Компанию возглавит Федор Кирсанов
- Приморской рыбе укажут путь на местный рынок
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- В Приморье объявлена распродажа участков под аквакультуру
- Рыба поперхнулась соляркой
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
Новости раздела
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Выпускники Владивостокского рыбопромышленного колледжа устроились на работу ещё до выпуска
- Приставам облегчат жизнь
- В соответствии с рынком
- Бонусы здесь и сейчас
- Страховые потери года
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
- Провал резидентов
- "Соллерс" становится на подзарядку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"