Приставам облегчат жизнь

С 25 тыс. до 100 тыс. рублей увеличится размер долга, который можно будет взыскать с гражданина в упрощенном порядке - для этого необходимо будет просто доставить исполнительный лист по месту его работы. Такие нормы предусматривает проект поправок в закон «Об исполнительном производстве». Документ поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами ее заседания.

По мнению экспертов, новации помогут облегчить взыскание долгов, в том числе по алиментам, а также снизят нагрузку на приставов.

Проект изменений в закон «Об исполнительном производстве» подготовил Минюст. Ведомство предлагает повысить с нынешних 25 тыс. до 100 тыс. рублей максимальный размер долга, который можно в упрощенном порядке взыскивать с человека через его работодателя. Этот порядок дает взыскателю возможность самостоятельно представить исполнительный лист в организацию или лицу, выплачивающему должнику зарплату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи. После этого необходимая сумма будет удержана из заработка задолжавшего гражданина.

В то же время взыскатель вправе выбрать, как именно взыскивать долг - направив документы в банк, работодателю должника или в стандартном порядке через пристава.

Упрощенный порядок поможет ускорить процедуру взыскания, разгрузить судебных приставов и сэкономить бюджетные деньги, надеются авторы документа. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в начале 2018 года в исполнении находилось 4,5 млн исполнительных производств с суммами взыскания от 25 тыс. до 100 тыс. рублей (16,7% от общего числа производств на тот момент). 1,1 млн из них приставы направили по месту работы задолжавших граждан.

Если бы предлагаемые правила действовали уже сейчас, взыскатели могли бы отнести эти исполнительные листы в организации, где работают должники, не обращаясь к приставам. В делах с суммой долга до 25 тыс. рублей они активно пользуются этой возможностью.

Постановления о наложении взыскания на зарплату и иных доходов должников составляют значительную часть процессуальных решений, выносимых приставами, отмечают в ФССП. По мнению службы, затраты на оформление постановлений на суммы менее 100 тыс. рублей не оправдывают себя. Кроме того, для взыскателя будет удобнее и быстрее самостоятельно отправить исполнительный лист по месту получения должником дохода, уверены в ФССП.

Законопроект поддержали Минфин, государственно-правовое управление президента, Минтруд, а также Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. При этом в институте отметили, что увеличение планки долга, который можно взыскать в упрощенном порядке, сопоставимо с ростом минимальных зарплат. В 2007 году, когда взыскателям разрешили обращаться напрямую к работодателям, МРОТ составлял 2,3 тыс. рублей, сейчас - 11 163 рубля.

Практика упрощенного взыскания через работодателя будет удобна как взыскателям, так и должникам, уверен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир ГРУЗДЕВ. По его словам, такой порядок защищает должника от рисков, связанных, например, с неожиданной блокировкой банковских карт или ограничением права выезда за границу.

- Процедура погашения долга станет максимально автоматизированной, бухгалтерия будет отчислять из зарплаты должника определенный процент - до тех пор, пока он не выплатит всю нужную сумму. При этом должник избавлен от необходимости уплачивать исполнительский сбор, - пояснил Владимир Груздев.

Снижение нагрузки на судебных приставов может повысить эффективность взыскания задолженностей свыше 100 тыс. рублей, полагает гендиректор «Капитал Консалтинг» Илья САЗОНОВ. Однако он обратил внимание, что зачастую взыскатель не знает, где работает должник и это не позволяет воспользоваться упрощенным порядком.

Кроме того, например, при взыскании алиментов необходимо рассчитывать задолженность и контролировать перечисления, а работодатель не всегда может или хочет это делать, заметил юрист. Также работодатели иногда теряют исполнительные листы, доставляя немало трудностей кредитору. Наиболее эффективно, по мнению Ильи Сазонова, взыскивать долги через ФСПП - в этом случае пристав-исполнитель должен найти все счета и имущество должника, на которое можно обратить взыскание.