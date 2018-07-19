Борцы с киберпреступностью на вес золота

Дальний Восток испытывает кадровый и ресурсный голод в битве с угрозами цифровой экономике

Цифровая трансформация общества несет не только пользу в виде бурного развития экономики, но и рост киберугроз. Сегодня уровень потерь от киберпреступлений растет серьезными темпами, и 2017 год был полон неприятных сюрпризов: атаки вирусов-шифровальщиков, проверка на прочность объектов энергетики, первая успешная кража денег из российского банка с системой SWIFT. В этом свете информационная безопасность становится важным аспектом создания цифровой экономики в России.

О том, с какими проблемами сталкивается эта отрасль на Дальнем Востоке, Деловой газете «Золотой Рог» рассказали эксперты и участники рынка.

Отстающие законы

Любое противодействие киберугрозам - это всегда соревнование брони и снаряда. И в этом процессе многие компании и даже государства уступают киберпреступникам. Поэтому развитие устойчивой и защищенной инфраструктуры на территории России – один из стратегических государственных приоритетов.

Новое законодательство рождает цепочку решений – бизнес-кейсов, которые предлагают компании-интеграторы. И для многих из них законодательные изменения рождают новую нишу. «Законодательные инициативы помогают развиваться отрасли информационной безопасности (ИБ). Производители предлагают новые продукты, заказчики их внедряют, тем самым соответствуя требованиям закона. Такой симбиоз позволяет совершенствоваться сфере ИБ», – уверен руководитель продуктового офиса «Информационная безопасность» МРФ Дальний Восток ПАО «Ростелеком» Денис БАСКАКОВ.

Впрочем, эксперт отметил и обратную сторону процесса – далеко не каждый из предлагаемых продуктов соответствует уровню защищенности – нередко они притянуты только к законодательным реалиям, а на практике неэффективны.

Эксперты также отмечают другую проблему - киберпреступность меняется намного быстрее, чем нормативные режимы, а предлагаемые законотворцами формулировки бывают размытыми, что не стимулирует развитие отрасли. Государству необходимо создать принципиально новый подход к управлению ИБ, чего пока не происходит.

«Законодательство, регламентирующее информационную безопасность, в России существует, но, к сожалению, не работает, – отмечает независимый эксперт по информационной безопасности Денис БУЛБУК. – Даже сами регуляторы трактуют термины, использующиеся в законах, по-своему: в каждом регионе присутствуют разночтения. К уже вступившим в силу нормам достаточно долго формируются комментарии, да и в целом законотворческий процесс идет очень медленно, а между самими ведомствами происходит серьезная рассинхронизация. К тому же, как правило, законы разрабатывают некомпетентные специалисты или органы, поэтому нормативные документы требуют постоянной доработки».

Мифическая цифровая экономика

На таком нестабильном фоне Россия делает первые шаги в цифровую экономику. В прошлом году была разработана программа цифровой экономики, рассчитанная до 2024 года, которая в начале 2018 года утвердила направления развития. Это нормативное регулирование, образование, кадры, кибербезопасность, а также формирование исследовательских компетенций и IT-инфраструктуры.

«Создание цифровой экономики – глобальный процесс. Необходимо оцифровать архивы, создать инфраструктуру. А на Дальнем Востоке сетевая инфраструктура, по большому счету, не готова: для цифровой экономики доступ в сеть должен быть в каждом селе, а в ДФО целые регионы испытывают проблемы с высокоскоростным интернетом. Катастрофически не хватает и единых удостоверяющих центров, которые бы соответствовали современным требованиям. В целом, само законодательство должно подталкивать субъекты экономики отходить от бумажного документооборота. А пока этого не происходит, цифровая экономика остается мифом. В России есть набор сервис-функций, но и те работают вполсилы. Наибольшие успехи в этом направлении делает портал Госуслуги, хотя в итоге при взаимодействии с органами пользователь все равно вынужден не только покидать кресло у компьютера, но и распечатывать целый ворох чеков, справок», – отмечает Денис Булбук.

Эксперты также сходятся во мнении – Дальний Восток не выглядит в процессе формирования цифровой экономики аутсайдером. Ни во Владивостоке, ни в Москве ее нет: и дальневосточные субъекты не отстают от западных, продолжая увеличивать бумажный документооборот.

Кадры на вес золота

Поиск подходящего специалиста в сфере ИБ в ДФО сильно осложняется. Во Владивостоке найти сотрудников ИБ проще – здесь есть вузы, которые готовят кадры. В этом плане вперед шагнули и Хабаровский край, и Якутия, открывая кафедры информационной безопасности. Но по-прежнему сложно найти человека, который уже имеет опыт работы и может сразу влиться в процесс. Студенты выходят из стен учебных заведений чистыми теоретиками: то, что написано в их дипломах категорически далеко от реальности. Впрочем, по словам Баскакова, предприятия готовы сотрудничать с вузами и приглашать студентов на практику. Причем список таких компаний достаточно широк – от интеграторов до банковского сектора.

При этом сфера информационной безопасности в силу своих особенностей защищена от мгновенной утечки кадров в другие регионы.

Как рассказал Денис Баскаков, специальность «информационная безопасность» включает в себя программы по криптографии, компьютерной безопасности и другим дисциплинам. Специалистов обучают более 100 российских вузов. Каждый новый выпуск студентов кафедры ИБ дает региону специалистов как минимум на три года. На уровне правительства России разработан ряд требований к специальностям в сфере ИБ, один из критериев опыт работы в данной специальности от трех лет. Практика показывает, что большинство молодых специалистов предпочитают нарабатывать стаж по месту жительства.

Действительно, наработавшие стаж и репутацию специалисты вполне неплохо устраиваются и на Дальнем Востоке. Как заметил сотрудник отдела информационной безопасности финансового учреждения Константин ЧИСТЯКОВ, профессиональное сообщество специалистов по ИБ в ДФО небольшое, и кадровые вопросы решаются «перебрасыванием» сотрудников не только из компании в компанию одного региона, но и в соседние субъекты. Поэтому и уровень заработной платы таких работников достигает внушительных сумм.

«Впрочем, главным магнитом в привлечении кадров в нашей сфере играют не столько зарплаты, сколько возможность повысить свою профессиональную компетентность, принять участие в реализации интересного проекта, использовать более интересные технологии. Коллеги, на мой взгляд, меняют место работы по мере своего профессионального роста, даже за пределами своего региона. Поэтому дефицит кадров в сфере ИБ восполняется за счет так называемого «сетевого» взаимодействия, профессионального общения работающих специалистов», – убежден эксперт. Но в какую сумму встанет содержание такого специалиста в компании – открытый вопрос, поэтому и предприятий, способных оплатить услуги профессионала, на Дальнем Востоке не так много.