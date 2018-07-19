В соответствии с рынком

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19 Июля 2018, 10:23 | Приморье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в срок до 20 июля проверит деятельность ПАО «Роснефть» и АО «Нефтегазхолдинг» на топливном рынке Дальнего Востока на предмет нарушения антимонопольного законодательства, говорится в протоколе заседания биржевого комитета ФАС по нефтепродуктам.

Проверки будут проведены в нефтепродуктовых подразделениях, работающих на Дальнем Востоке. Ведомство проверит компании на предмет неснижения цен на рынке оптовых поставок нефтепродуктов, а также на предмет уклонения от заключения договоров на поставку топлива на Дальнем Востоке.

Представитель «Нефтегазхолдинга» пояснил, что для Хабаровского НПЗ применим региональный биржевой индекс «Хабаровск», а не индекс для Дальнего Востока. По состоянию на июль, бензин Аи-92 Хабаровского НПЗ стоил 55,15 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - 55,7 тыс. рублей, тогда как биржевой индекс для Хабаровска на эти виды топлива составлял 55,7 тыс. рублей и 57,6 тыс. рублей соответственно. Таким образом, отмечают в компании, оптовые цены на бензины Хабаровского НПЗ - ниже биржевых.

Хабаровский НПЗ выпускает 57 тыс. тонн бензинов, которые поставляются в полном объеме на внутренний рынок, подчеркнули в «Нефтегазхолдинге». Кроме того, как подчеркивается в протоколе биржевого комитета, ФАС отмечает факт неисполнения рядом компаний поручений вице-премьера Дмитрия КОЗАКА об увеличении объемов реализации нефтепродуктов на топливный рынок, в том числе на биржевых торгах (на 3%). В части продаж бензинов поручение не исполнили: «Татнефть», Антипинский НПЗ, «Нефтегазхолдинг», «ТАИФ-НК».

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что усилила антимонопольный контроль на топливном рынке в регионах, в особенности на Дальнем Востоке. Как сообщалось, из-за резкого роста цен на топливо, которое отмечалось в апреле и мае, правительство приняло меры для стабилизации ситуации на рынке. В частности, с 1 июня вместо ранее планировавшегося повышения снижены акцизы на бензин - на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо - на 2 тыс. рублей с тонны. В ответ на это нефтяники обещали сдерживать цены в рознице, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: Роснефть  нефтегазхолдинг  ФАС 



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