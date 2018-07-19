Бонусы здесь и сейчас

Промсвязьбанк предлагает повышенный кэшбэк по кредитным картам

Устойчивый тренд к снижению ключевой ставки Центробанка РФ повысил интерес граждан к потребительским кредитам. Сегодня крупнейшие банки страны соревнуются между собой не только в том, кто быстрее снизит ставку вслед за ЦБ: всё большее значение для клиентов приобретают условия получения и обслуживания кредита, а также способы поощрения ответственных заемщиков.

В этой конкурентной борьбе один из системно значимых банков РФ – ПАО «Промсвязьбанк» – предлагает кредитные продукты, которые максимально учитывают потребности и возможности каждого человека.

Не откладывая на потом

Увидев позитивные перемены в настроениях россиян, к которым вернулась уверенность в завтрашнем дне, Промсвязьбанк идет навстречу всем, кто решил воплотить в жизнь отложенные планы. Максимальная сумма потребительского кредита без залога и поручителей увеличена до 3 млн рублей, а максимальный срок кредитования теперь составляет 7 лет. Взяв в Промсвязьбанке большую сумму на лояльных условиях, клиент может использовать ее на любые цели, включая приобретение недвижимости.

Высвобождать средства, необходимые «здесь и сейчас», жителям Приморья сегодня помогает еще одна мера – рефинансирование ранее взятых кредитов. Спрос на эту услугу активно растет, отмечают в банке.

– Те, кто брал кредиты два-три года назад, сегодня могут перекредитоваться в Промсвязьбанке на более выгодных условиях. Мы анализируем кредиты заемщика в других банках и подбираем оптимальное решение в плане рефинансирования, - подчеркивает заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Владивостокский» ПАО «Промсвязьбанк» Елена КОЛЯКИНА. – Заявка на рефинансирование кредита, полученного в другом банке, требует минимального пакета документов. Это позволит оптимизировать бюджет клиента и снизить ежемесячные платежи.

Для сотрудников крупных и государственных компаний также существуют особые условия. Например, в ПСБ потребительский кредит для таких клиентов составит от 9,9% годовых. Кредит по практически такой же ставке – от 10,4% годовых – могут получить сотрудники компаний со штатом от 100 человек, которые прошли аккредитацию в банке. Также есть кредит «Открытый рынок» с суммой до 750 тыс. рублей, который ориентирован на самые широкие слои населения. Подать заявку на любой кредит можно в интернет-банке, в офисе или даже на рабочем месте, если вы — зарплатный клиент банка.

Важнейшее преимущество потребительских кредитов Промсвязьбанка - это возможность самостоятельно определить дату ежемесячного платежа, а также менять ее в зависимости от обстоятельств – например, при смене работы и даты получения заработной платы. Данная услуга предоставляется бесплатно, и ей можно воспользоваться неограниченное количество раз. Тем, кто успешно обслуживает взятый кредит на протяжении полугода, доступна услуга «Кредитные каникулы» - отсрочка по уплате ежемесячного платежа или его части. В банке подчеркивают, что «Кредитные каникулы» не ухудшают кредитную историю заемщика, а для получения услуги не нужно предоставлять какие-либо подтверждающие документы. Добавим, что обслуживать кредиты и совершать другие операции клиентам «Промсвязьбанка» помогает широкий спектр возможностей интернет-банка и мобильного банка ПСБ.

Кэшбэк – сразу, проценты – через 100 дней

– Мы стремимся сделать так, чтобы каждый кредитный продукт был ориентирован на конкретного человека, учитывал его потребности и предпочтения. За последнее время Промсвязьбанк обновил свою линейку кредитных карт, существенно расширив возможности их использования, – комментирует заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Владивостокский» Промсвязьбанка Елена Колякина.

Например, кредитная карта «100+» предусматривает лимит до 600 тыс. рублей и большой льготный период (до 101 дня). Он не привязан к дате выдачи карты или ежемесячному платежу и начинает отсчитываться только с момента совершения покупки. Этот продукт хорошо подойдет тем, кто любит путешествовать или намерен обновить мебель в своем доме. Можно сказать, что карта «100+» – это более удобный вариант рассрочки при совершении любых крупных покупок.

Однако настоящий «хит» последних месяцев – кредитная карта «Двойной кэшбэк» с уникальной возможностью получать бонусы не только при оплате товаров и услуг, но и при зачислении на карту наличных или переводе денег с других карт. Возможности карты «Двойной кэшбэк» наверняка оценят молодые люди, ведущие активный образ жизни: за покупки в таких категориях, как рестораны, фастфуды, кинотеатры, такси или каршеринг, начисляются повышенные баллы – 10% от суммы покупки. За все остальные траты и возврат кредитных средств банку – кэшбэк 1%.

Кроме того, при регулярном пополнении карты «Двойной кэшбэк» собственными средствами ее фактически можно использовать как дебетовую, получая за это повышенные бонусы.

Подсчитаем: годовое обслуживание карты в 990 рублей можно окупить всего за месяц, потратив на оплату услуг в промокатегориях всего 10 тыс. рублей! В год можно получить 23 тыс. рублей кэшбэком. Конвертировать бонусные баллы в рубли в соотношении 1:1 клиент может в интернет-банке и мобильном банке ПСБ.

Артем СТРОГИН.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251 (бессрочная). На правах рекламы.