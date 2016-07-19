На инфраструктуру ТОРов направят 30 миллионов

Доходы Приморья увеличены на 1,5 миллиарда рублей. Дополнительные средства администрация региона направит на реализацию мероприятий в области сельского и дорожного хозяйства, развитие системы образования, обеспечения жильем молодых семей и другие, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Соответствующие поправки в краевой бюджет одобрены депутатами Законодательного Собрания на итоговом заседании пятого созыва. Проект закона депутатам представил первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ.

«За счет налоговых и неналоговых поступлений, а также федеральных субсидий доходы Приморья увеличены на 1,5 миллиарда рублей. В связи с поступившим финансированием увеличена и расходная часть бюджета - на 750 миллионов рублей», - сообщил заместитель главы региона.

В частности, дополнительные средства будут направлены муниципалитетам на строительство инфраструктуры для туристско-рекреационных кластеров «Изумрудное кольцо» и «Приморское кольцо» - почти 13 миллионов рублей, на создание инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская» - 30 миллионов рублей, еще 107 миллионов рублей - на приобретение новых автоматизированных модульных котельных. «Кроме того, пять миллионов рублей запланировано на организацию учебно-познавательных туров в Москву и Санкт-Петербург для детей и подростков из Приморья, более пяти миллионов рублей - на обучение приморских студентов в Академии Русского балета имени Вагановой», - пояснил первый вице-губернатор.

Помимо этого, дополнительные средства направят на содержание и обеспечение деятельности краевых социальных учреждений, многофункциональных центров, субсидии организациям железнодорожных и авиаперевозок, ремонт школ и приобретение медицинских препаратов.

Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.