Находинский МРП готов поделиться площадями

ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) планирует сдать в аренду два земельных участка на территории порта сроком на 5-10 лет с возможностью пролонгации.

В конкурсной документации к тендеру поясняется, что к участию в тендере приглашаются компании, занимающиеся перевалкой грузов в импортно-экспортном и внутреннем направлениях. Предметом тендера являются земельные участки со складскими строениями (один - с холодильником) на территории АО «НМРП», каждый площадью 3 га, включая строения, находящиеся на первой линии, с примыканием к причалам.

Строения на участке отдаются в аренду, с возможностью их последующей реконструкции или сноса и постройки новых объектов под соответствующий хозяйственный профиль арендатора. Стартовая величина арендной ставки - 10 млн рублей в месяц.