Избран новый гендиректор Амурского судостроительного завода

Генеральным директором ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация») на годовом собрании акционеров избран Анатолий ГУРОВ.

Гуров был назначен исполняющим обязанности гендиректора в сентябре 2010 года, после того, как совет директоров АСЗ досрочно прекратил полномочия генерального директора Николая ПОВЗЫКА.

Акционеры на годовом собрании 30 июня также приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года из-за чистого убытка в размере 6,484 млрд рублей.