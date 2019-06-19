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"Терминал Астафьева" приступает к строительству первого этапа закрытой зоны выгрузки
19 Июня 2019, 21:59 | Приморье
В рамках выполнения Поручения Президента РФ по переходу на закрытую перевалку угля в 2020 году, испанская компания Gaptek построит на «Терминале Астафьева» закрытый навес над железнодорожной зоной выгрузки
В Испании ОАО «Терминал Астафьева» подписал контракт с испанской компанией Gaptek на возведение навесной конструкции.
Строительство навеса фактически завершит первый этап перехода предприятия на закрытую перевалку угля в соответствии с поручением президента РФ. Ввод в эксплуатацию этого сооружения позволит полностью закрыть производственную зону выгрузки «Терминала Астафьева» жилого микрорайона.
Конструкция представляет собой алюминиевые перекрытия общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров, размещенную на высоте 28 метров. Внешнее покрытие из гофрированного стального листа с верхней и боковых сторон позволит надежно изолировать окружающую среду от воздействия угольной пыли. Вся конструкция состоит из 12 опор и сформирована из легкого трубчатого алюминиевого профиля. Выбор алюминия в качестве основного металла для покрытия обусловлен тем, что он придает конструкции легкость, несмотря на большие размеры, выдерживает суровые климатические нагрузки, устойчив к коррозии и более долговечен, чем сталь.
«Команда инженеров компании Gaptek проверит технические решения на местности совместно со специалистами «Терминала Астафьева». Мы понимаем, насколько важно обеспечить соблюдение сроков перехода на закрытую перевалку угля в городе Находка, указанных в Поручении Президента РФ. Для этого мы попросили подрячиков, чтобы они заложили в
своих технических решениях максимально возможную оперативность производства и монтажа навесных конструкций. Чтобы ускорить и облегчить сборку перекрытий, составные элементы будут поступать в частично собранном виде», - рассказал генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов.
Испанская компания Gaptek работает в 15 странах мира и специализируется на возведении зданий и крыш из металлических конструкций больших размеров, используя самые передовые способы проектирования и строительства. «Механическая прочность и устойчивость, безопасность конструкции, долговечность являются основными аспектами, которые были учтены при принятии конструктивных решений этого проекта. Учитывалось направление ветра и температурный режим в городе Находка, а также рассчитана максимальная снеговая нагрузка», - сообщил Томас Фелиу, директор компании Gaptek.
В компании также дополнили, что конструкция сертифицирована по всем европейским и российским стандартам технической и экологической безопасности.
Ранее «Терминал Астафьева» в рамках выполнения поручения президента РФ о переходе к закрытой перевалке угля первым в Находке приступил к проектированию комплекса по закрытой перевалке угля. Для поиска оптимального решения по проектированию комплекса закрытого складирования и перегрузке угля компания привлекла в проект ведущих мировых специалистов. Результатом этого стало подписание на Петербургском экономическом форуме меморандума о сотрудничестве «Терминала Астафьева» с мировыми лидерами в области строительства подобных сооружений. Так, поставщиком оборудования выступит немецкая компания Schade – крупнейший в мире производитель автоматизированного перегрузочного оборудования для терминалов сыпучих грузов. А инженерные решения для реализации проекта предоставила одна из старейших и крупнейших корпораций Японии – Marubeni.
В настоящее время наряду с уже запущенными в работу судопогрузочными машинами Telestak, в порту ведется монтаж конвейерной линии закрытого типа производительностью 1500 тонн в час. Линия произведена в Южной Корее по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и уже поступила на предприятие. По периметру порта работает 19 мобильных и стационарных пылеподавляющих пушек разной мощности ( четыре из них имеют самый большой на Дальнем Востоке радиус покрытия – 150 метров), которые покрывают водной завесой всю территорию предприятия. В круглосуточном режиме экологическую и производственную безопасность контролирует автоматизированный центр управления, который координирует работу всех систем предприятия. Также к завершению подходит возведение пылеветрозащитного экрана высотой от 21 до 25 метров, что является самым высоким показателем среди всех стивидоров г. Находки.
Закладка фундамента для возведения конструкции по плану испанской компании Gaptek должно начаться в ноябре 2019 года.
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Теги: экология уголь Терминал Астафьева
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