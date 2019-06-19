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Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data

19 Июня 2019, 10:40 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает корпоративным клиентам сервис «SMS-Таргет». Услуга позволит настроить адресные рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории. Сервис работает на основе технологий машинного обучения, позволяющих анализировать агрегированные массивы данных об абонентах.

Cервис «SMS-Таргет» поможет привлечь новых клиентов и рассказать лояльной аудитории об акциях и услугах компании. Удобный веб-интерфейс позволит настроить и провести SMS-рассылку с точным отбором своей целевой аудитории. Услуга подойдет представителям любой сферы бизнеса.

Клиент может учесть следующие параметры рассылки: пол, возраст, операционную систему мобильного устройства пользователя и уровень его дохода. Также при запуске кампании бизнесмену полезно задействовать геотаргетинг. Например, владелец нового кафе может отправить SMS о его открытии абонентам, находящимся поблизости.

Наиболее точно настроить рассылку позволит параметр «Интересы». Эти сведения формируются с применением технологии машинного обучения (deep learning) на основе агрегированных данных об активности абонентов. Параметр содержит более 40 таргетов в 8 категориях: «Путешествия», «Автомобили», «Развлечения, отдых, хобби», «Услуги», «Дом и семья», «Медицина, красота и здоровье», «Спорт» и «Электронная техника».

Услуга включает флагманскую опцию оператора «Перенос остатков»: если по истечении месяца у клиента остались неизрасходованные SMS, они суммируются с новым пакетом.

Пользователи сервиса могут управлять кампанией с помощью удобного веб-интерфейса: менять ее параметры, следить за статусом, получать отчеты об осуществленных отправлениях, задавать нужное время отправки SMS и при необходимости увеличивать количество сообщений. Подключить услугу можно в личном кабинете, посредством набора USSD-команды *255*555# или в салоне связи оператора.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Tele2 год к году укрепляет свои позиции на высококонкурентном рынке корпоративной связи. Об этом свидетельствуют наши ключевые финансовые показатели: по итогам 2018 года выручка от продажи услуг в B2B увеличилась на 35%. Чтобы оставаться эффективными в бизнес-сегменте, мы регулярно анализируем «большие данные», изучаем потребительское поведение и совершенствуем продуктовые предложения. Услуга Tele2 «SMS-Таргет» отвечает потребностям наших клиентов в проведении адресных рассылок. Фильтрация абонентской базы и возможность выбора оптимального пакета SMS позволяют запускать кампании с максимально точным отбором аудитории. По итогам рассылки можно оценить ее эффективность. Уверена, пользователи сервиса быстро заметят улучшение своих бизнес-показателей».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  tele2  сервис 



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