Кирпич, рассыпающийся на глазах

Даже самые лучшие в мире строительные материалы не гарантируют заказчику, что новый объект будет построен на отлично

Проблема качества строительства для Приморья остается одной из особенно актуальных. Слагаемых, которые создают высокое качество строящегося здания или сооружения, множество. Однако заместитель руководителя отраслевого строительного института «ДальНИИС», доктор технических наук, член-корреспондент РААСН, заслуженный строитель России Светлана ВАВРЕНЮК считает, что качество конечной строительной продукции создают две основных на сегодня причины – это профессионалы и деньги. Если их нет или их недостаточно, то и результат будет не «как лучше, а как всегда».

- Светлана Викторовна, обычно считается, что качество здания или сооружения закладывается исключительно в строительных материалах и конструкциях, в их характеристиках и свойствах. Неужели, не это главное?

- Пожалуй, сегодня это не так очевидно. Мне проблема качества строительства сегодня видится в том, что на стройке нет или очень мало профессионалов, и на все не хватает денег. Были бы и те, и другие в нужном количестве – из любого проекта конфетку бы сделали!

Если говорить о строительных материалах, то сегодня на рынке все имеется. Надо только смотреть и выбирать. Если человек или заказчик не жадничает, подкупает под проект то, что получше, нанимает профессионалов, то он, конечно, может рассчитывать на высокий результат строительства. Но никто его сегодня не заставляет делать «правильный выбор». Бери что хочешь! Хочешь – краску высокого качества, а хочешь – сделанную за углом в гараже.

- То есть, не вопрос – подобрать из чего строить?

- Да. За хорошие материалы надо и хорошо заплатить! Они везутся издалека, их зачастую надо растаможить, испытать, перевести документы с другого языка, разработать какую-то инструкцию или пособие – как использовать, научить людей работать с ними. Эти моменты, например, относятся к тем же китайским панелям, которые к нам возят и собирают здесь из них постройки. Они у нас до сих пор не прошли техническое освидетельствование. А чтобы решить проблему их использования, на что надо затратить миллионы рублей, – испытать стыки, наладить производство и так далее. И какой бизнесмен захочет развернуть такое производство у нас, если потом он не сможет продать эту продукцию! Она у нас окажется неконкурентной с привозной. Производить многие материалы в крае невыгодно – это лако-краски, шпатлевки и так далее. Они у нас получаются дороже привозных, потому что электричество дорогое, затраты высокие.

А привезти из-за границы и из других регионов сегодня можно что угодно. И каждый выбирает качество товара в зависимости от наличия средств – можно домик из картона делать, а можно и «Ничиху» позволить.

У нас в Приморье тоже есть много чего своего. Но и здесь тоже особенно важен вопрос денег. Качество материала, конечно, зависит от цены, от вложенных в его производство средств. Например, мы прекрасно понимаем, что цена бордюра из гранита в несколько раз выше, чем из бетона. Однако гранитный годами будет стоять без проблем, а бетонный уже после первой же зимы начинает разваливаться от соли.

То же и с древесиной. Одно дело, если она спилена два года назад и выдержана. Но при этом она заметно дороже – качество выше! Другое дело – взять кривую и сырую, но намного дешевле… Если хочешь хорошую плитку, то возьмешь клинкерную. Или – берешь одноразовую брусчатку, которая быстро рассыплется. Если стоит вопрос – из чего сделать стену – газоблока или пенобетона, то это на самом деле не важно. Актуальнее – чтобы выбранный один из этих двух материал был автоклавного отвердения, что для наших условий играет серьезную роль.

И о каком качестве мы можем говорить?! Ведь качество - понятие растяжимое. И ты приобретаешь его таким, на какое у тебя есть деньги.

- Если строить себе дом, то как бы лучше подобрать под него материалы и не ошибиться?

- Это частный случай, и это ваши деньги. Все, что вам интересно, вы можете многократно прочитать и посмотрите в Интернете. Благо, сейчас много всякой информации на эту тему, и если вы умеете ею пользоваться, то для вас проблемы подбора строительных материалов нет.

Но надо учитывать, что в Интернете не только правда написана – может быть и неправда. Недавно я просматривала в Ютьюбе как предлагается завязывать углы зданий, и половина из показанных вариантов – неправильно подавали технологию. Тем не менее, раньше и такой информации не было, а теперь ее можно просмотреть, спросить у соседа, у специалиста. Общение тоже стало доступнее – все друг с другом общаются. В итоге, довольно легко можно подобрать то, что надо – и материалы, и технологии. И на свои деньги человек, конечно, будет выбирать тщательно.

При этом ему надо учитывать и то, что ни сертификаты, ни другие бумажки с печатями не спасут от неправильного выбора. Есть среди них и поддельные, и недостоверные.

- Для бюджетных строек сегодня дана установка – пользоваться общероссийским каталогом материалов с привязкой к местным производителям, чтобы оптимизировать расходы – не везти издалека то, что имеется рядом.

- В бюджетные проекты все расходы, в том числе на конкретные материалы, закладываются при создании проектно-сметной документации. Просчитывается стоимость всего, что необходимо, и у кого материалы брать ближе. Конечно, смотрят цены – чтобы правильно оценить расходы. По регионам цены и расходы разные, но к качеству продукции предприятий этот выбор не имеет никакого отношения. По бюджетной стройке деньги ограничены. Но в рамках этих ограниченных денег, конечно, пытаются сэкономить…

- На бюджетных объектах, однако, тоже спрашивают за конечное качество! Причем такое, которое «дороже денег».

- Для качества стройки сегодня вообще ничто не имеет столь высокого значения, как профессиональное отношение и понимание своей работы специалистом – как этот процесс должен идти на стройке и предприятии. То же касается и производства стройматериалов. Многие производства сегодня возглавляют новички в этом деле, которые, как предприниматели, вложили деньги в новые предприятия, но не доработали технологию. Кто-то из них, конечно, наблюдает за производством, иные доверяют это другим – тоже новичкам на том или ином производстве.

К сожалению, надо признать, что вообще профессионалов-ИТР высокой квалификации у нас в отрасли осталось очень мало. К сожалению, на стройке сегодня много случайных людей. Ее контролируют уже не специалисты, а так называемые эффективные менеджеры.

- В связи с чем произошла эта подмена?

- Если я работаю на стройке профессионально, то должна понимать технологический процесс – что контролировать и как контролировать, а это зависит от знаний, опыта и так далее, а не от примитивного «хватай больше и кидай дальше».

Настоящий профессионал понимает какие документы ему нужно просмотреть, что требуется испытать, в какие сроки. Многое ему понятно и просто по внешнему виду полученного изделия, но важно, чтобы на предприятии стройматериалов работала система качества – лаборатории, главный технолог, отвечающий за технологический процесс, чтобы все контролировалось на каждом технологическом этапе. Начиная, если это завод ЖБИ, с входного контроля песка, щебня…

Раньше каждое предприятие было под контролем и отвечало за качество. То же было и на стройках – в системе контроля были задействованы специалисты, начиная с бригадира – мастер, прораб, начальник участка, главный инженер. И эта цепочка работала на качество в силу своих функциональных обязанностей, она была эффективна. А сейчас прораб откуда и что знает – как ему это качество выдать.

- Есть же большой справочник прораба, где, все это, наверное, растолковано…

- Нет. Нормативы меняются, актуализируются. Организатору строительства нужно четко понимать порядок тех же бетонных работ, испытаний бетона – когда отбирать пробы, сколько и от какого количества кубов, что надо для одного сооружения, а что для другого. Сегодня многие прорабы не понимают методов испытаний морозостойкости, а они разные.

- Почему?

- Это же дорого – нанимать профессионалов. И зачем кому-то платить, если сами во главе стоят? Вот в чем проблема. Это еще и официальные налоги, и дополнительные затраты. Но на строительстве серьезных объектов просто обязательно должны быть высококвалифицированные специалисты, понимающие весь технологический процесс.

Качество строительства напрямую зависит от уровня знаний строителей. Профессионализм – это и есть основная проблема качества нашего строительного комплекса. На стройке все должны смотреть специалисты, а они у нас все наперечет.

Можно выпустить множество инженеров. Но важен уровень их подготовки. А он разный. Мне, например, очень нравится подготовка специалистов, выпускаемых для стройки Инженерной школой ДВФУ. Однако важно, чтобы на предприятии или стройке, как это было в прошлом, работала бы какая-то система повышения уровня квалификации работников. А ее сегодня нет, потому что никто из профессионалов не желает сегодня тратить время на тех, кого надо подучить.

- Сегодня качество строительства подтверждается многими документами, сертификатами, выдаваемыми на руки производителям материалов и строителям. Насколько эксперты в этом объективны?

- Есть много частных структур, которые делают эти услуги. Они обследуют, испытывают материалы, выдают заключения. Многие предлагают сделать это подешевле, и – делают, не особо интересуясь, компетентны ли там специалисты, профессионально ли они работают и отвечают ли за то, что подписывают. А как с результатами таких «испытаний» строить будут – это второй вопрос. И это уже правовые механизмы – кто, кому и сколько должен будет платить, если при строительстве накосячат с качеством. При этом надо разграничивать ответственность. Одна относится к вопросам качества строительных материалов, изделий и конструкций, а другая – к качеству конечной строительной продукции – зданий и сооружений.