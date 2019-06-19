Губернатор поставил жесткие сроки пылящим портам

Власти Приморского края рассчитывают, что к 2020 году местные стивидорные компании перейдут на закрытую перевалку угля. Пока непонятно, как эту задачу будет решать АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП), принадлежащее акционерам Evraz Александру АБРАМОВУ, Роману АБРАМОВИЧУ, Александру ФРОЛОВУ и Евгению ШВИДЛЕРУ. Напомним, что этот порт уже оказался под угрозой остановки из-за действий ФГУП «Росморпорт» (входит в Росморречфлот), которое угрожает расторгнуть договоры на аренду причалов с большинством местных угольных терминалов из-за несоблюдения экологических требований.

«Росморпорт» 24 мая подал в Арбитражный суд Приморского края иск к НМТП. Суд возбудил производство по делу, назначил предварительное судебное заседание на 26 июня.

«Есть поручение президента России, в котором четко сформулировано, что к 2020 году стивидорные компании, находящиеся в городской черте, должны перейти на закрытую перевалку. Поэтому мы, следуя этому пункту, добиваемся того, чтобы это поручение было выполнено. И я уверен, добьемся этого. Мы ведем работу и с федеральной прокуратурой, и с руководством портов. И будем ее продолжать, чтобы были созданы условия, когда жители не страдают», - сказал глава региона.

В качестве положительного примера г-н Кожемяко привел АО «Восточный порт», которое реализует проект строительства Третьей очереди угольного комплекса.

«Ничего сложного (в переходе на закрытую перевалку) нет. Нужно ставить закрытые транспортеры угля, роторные погрузчики, вводить системы орошения и т.д. И такие проекты уже реализуются, например, в «Восточном порту», где строится третья очередь», - сказал губернатор.

В апреле в АО «Восточный порт», крупнейшем в России специализированном терминале с высокотехнологичной перевалкой угля, состоялась первая опытная погрузка судна в рамках испытаний под нагрузкой технологического оборудования Третьей очереди угольного комплекса.

Досье "Золотого Рога": Тема борьбы с угольной пылью в дальневосточных портах в июне 2017 года вышла на уровень президента России, когда в ходе прямой линии ему пожаловался школьник из Находки Андрей БОЛЬ. Последовал ряд показательных инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы.

Тем временем, снижение стоимости угля на мировом энергетическом рынке и сложности с ограничениями инфраструктуры на пути к портам Приморья серьезно бьет по местным стивидорам, теряющим прибыль. При этом в ближайшее время в крае планируется ввод новых терминальных мощностей, которые на практике могут остаться без работы.

По данным РЖД, погрузка каменного угля на Дальневосточной железной дороге в январе-мае 2019 года составила 7,3 млн тонн, что на 8,1% ниже показателей 2018 года. И это при том, что на азиатском рынке, прежде всего в Китае, цены на российский уголь держатся еще на достаточно высоком уровне, в отличие от западных рынков (цены на энергетический уголь на европейском рынке упали за шесть месяцев вдвое). Проблема в другом – железная дорога не успевает обслужить заявки угольщиков в направлении портов Приморья.

По словам директора УК «Кузбассразрезуголь» Сергея ПАРАМОНОВА, за пять месяцев из поданных в ОАО «РЖД» заявок было согласовано 52%, а к перевозке принято только 89% от согласованных. «Кузбассразрезуголь» владеет АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля) и завершает строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. В то же время, АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион группы «Мечел») в январе-мае увеличило перевалку угля на 5,2%, до 3,2 млн тонн.

Угольщики Кузбасса просят ОАО «РЖД» согласовывать объемы перевозок в соответствии с возможностями инфраструктуры. «Несоответствие принимаемых - завышенных на 20-30% - планов перевозок с реальными провозными способностями железнодорожной инфраструктуры в направлении дальневосточных портов, а также завышенные согласованные планы перевозок, невыполнимые по технической причине ОАО «РЖД», приводят к невыполнению угольными компаниями согласованных планов перевозок и штрафной ответственности по условиям take-or-pay», - говорится в презентации гендиректора «СДС-Угля» (отраслевой холдинг АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», СДС) Геннадия АЛЕКСЕЕВА. Напомним, что СДС строит в Приморье собственный угольный порт.

На фото: Губернатор Олег Кожемяко - в еще одной точке экологического бедствия, порту Посьет.

Фото Primorsky.Ru