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Во дворах Владивостока устанавливают детские площадки

19 Июня 2019, 09:42 | Приморье

Во Владивостоке продолжается ремонт придомовых территорий по губернаторской программе «1000 дворов». По 12 адресам ремонт уже завершен. Еще по 59 адресам работы продолжаются, а на 15-ти из них работы близки к завершению.

Новый асфальт и бордюры уложены на Экипажной, 41, Адмирала Кузнецова, 47, Вострецова, 11 и 13, Зейской, 4, Ильичева, 23, Невельского, 27 и 29, Полярной, 3, Спиридонова, 34, Терешковой, 5, Тунгусской, 20, Фадеева, 12а, Фадеева, 14б. На Есенина, 73 в районе Садгорода на днях установили игровой комплекс. После приема работ местные ребятишки смогут использовать качели и горки по прямому назначению.

Напомним, для участия в программе приморцы собирали подписи и подавали заявки. По итогам приема заявок победителями проекта стали жители 317 домов Владивостока, которым вручили сертификаты.

Ранее представители администрации Владивостока провели встречи с жителями домов, попавших в краевой проект. На месте они осмотрели территории, оценили примерный объем работ, учли пожелания горожан в части вида работ. Это может быть асфальтирование, установка детских и спортивных комплексов. Затем соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии.

Люди единодушно отмечали, что отремонтировать самостоятельно, на средства жильцов, придомовые территории - непосильное бремя, поэтому дороги в сотнях дворов во Владивостоке за последние десятилетия сильно разрушились и пришли в негодность. Вот почему программа по благоустройству дворов и возможность получить на это бюджетные средства оказалась более чем своевременной и долгожданной.

«Во Владивостоке по программе предстоит благоустроить 317 дворов. Это одна десятая всех дворов Владивостока. Ничего подобного в предыдущие годы не было. Работы масштабные и должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности», – подчеркнул глава города Олег ГУМЕНЮК.

На фото: Во Владивостоке по программе «1000 дворов» предстоит благоустроить 317 дворов. Это одна десятая всех дворов Владивостока. Ничего подобного в предыдущие годы не было…

Фото Vlc.Ru.

Екатерина РЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ремонт  1000 дворов  благоустройство 



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