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"Край тайги" заманивает туристов
Появление медиапроектов в Приморье способствует узнаваемости региона
Приморье является одним из перспективных регионов для развития экологического туризма. Как отмечают эксперты, край включает в себя широкий перечень особо охраняемых природных территорий, которые занимают более 20% территории. Это 900 памятников природы, среди которых единственный в мире морской биосферный заповедник и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Сихотэ-Алинский горный хребет. Заповедные территории становятся объектом интереса для фототуристов, и приморские трэвел-журналисты из команды PrimDiscovery привлекают к нему дополнительное внимание через медиапроект «Край Тайги».
Подробнее о проекте Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель направления фототуров PrimDiscovery Александр ХИТРОВ.
- Медиапроект «Край тайги» команда PrimDiscovery начала в 2018 году. В планах у авторов - за год совершить ряд экспедиций во все заповедники Приморья. Как появилась идея этого проекта, и каковы будут его итоги?
- PrimDiscovery уже второй год работает над различными проектами, связанными с природой Приморского края. Ведь в Приморье - большое количество объектов, которые можно посмотреть и сфотографировать, причем, чем дальше от краевого центра, тем красивее и безлюднее места. И наша проектная деятельность началась с экспедиции «Бикин-2016», целью которой было познакомить жителей и гостей Приморья с национальным парком «Бикин». После его реализации было решено придумывать проекты ежегодно, и в этом году наш выбор пал на заповедные территории. Изначально проект «Край тайги» был рассчитан на один год, но из-за неповоротливости бюрократической машины он растянется до следующего года. Всего было запланировано 52 поездки во все шесть заповедников Приморского края. По их итогу будут опубликованы мультимедийные репортажи на собственных ресурсах и сайтах информационных партнеров, выпущены шесть фильмов о каждом заповеднике. Если удастся привлечь спонсоров, мы сделаем еще и фотокнигу о заповедных территориях региона.
Досье «Золотого Рога»: В Приморском крае существует более 90 экологических маршрутов, но традиционно экотуризм сосредоточен на национальных парках и природных заповедниках, поскольку именно здесь находятся наиболее примечательные природные ценности, приобщение к которым и привлекает многочисленных туристов. На территории Приморья находятся тринадцать заказников, ботанические сады, четыре национальных парка: «Зов тигра», «Земля леопарда», «Удэгейская легенда» и «Бикин», а также шесть государственных природных заповедников: Лазовский государственный природный заповедник имени Льва Георгиевича Капланова, государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь», Дальневосточный морской биосферный заповедник, Уссурийский государственный природный заповедник имени Владимира Леонтьевича Комарова, Ханкайский государственный природный заповедник и Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник.
- Удается ли привлекать спонсоров с целью финансирования проектов команды PrimDiscovery?
- Вопрос финансов стоит достаточно остро, поскольку далеко не все проекты находят своего спонсора. Но даже там, где удалось добиться поддержки бизнеса, приходится тратить личные средства. Проект «Приморская высота», включающий покорение и самых популярных, и самых сложных вершин края, вызвал большой интерес у спонсоров. Компании поддерживали его потому, что там присутствовали экстрим и вызов. Поэтому мы размахивали на каждой вершине флагом зеленого банка, ели сосиски местного производителя в каждом походе, покупали со скидкой зимнюю экипировку и решали транспортные вопросы благодаря крупному производителю аксессуаров и жидкостей для автомобилей. С проектом «Край тайги» такого не произошло. Его не поддержал бизнес, поскольку здесь нет вызова – это размеренные походы в заповедные территории. Да, где-то очень красивые виды, но нет той пиар-составляющей, ради которой бизнес решает давать денег. Ни один банк не предложил нам помахать его флагом на фоне тисовой рощи острова Петрова в Лазовском заповеднике. Хотя, на мой взгляд, это был бы хороший пиар-ход, ведь сегодня модно быть защитником природы и приобщаться к прекрасному.
Зато к проекту «Край тайги» активно подключился департамент туризма Приморского края. Департамент помог нам с покупкой видеокамеры, на которую сейчас снимаем все видеоматериалы, а также уладил острые вопросы с администрациями заповедников, поскольку далеко не везде нам были рады. Поэтому сегодня можно сказать, что и администрации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) включились в работу и помогают тем, что бесплатно нас пускают и сопровождают в заповедниках. Сейчас мы немного отстаем от графика: уже лето, а мы побывали не во всех ООПТ, поскольку график очень загружен: проект реализуется за свой счет - приходится много работать. Но мы не жалуемся и справляемся своими силами.
- Власти региона заинтересовались проектом «Край тайги», поскольку он способствует привлечению дополнительных туристических потоков в Приморье? Ведь в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» делегация края в 2016 году приняла участие в 44 международных и всероссийских мероприятиях, направленных на продвижение туристических продуктов и ресурсов. И ключевое место в пиаре возможностей региона занимал экологический туризм.
- На самом деле я не знаю, обеспечит ли данный проект региону стабильный поток путешественников, желающих увидеть своими глазами заповедное Приморье. Но одно могу сказать точно – мы способствуем «спамизации» фотографий нашего замечательного региона по всему Интернету. Мы выкладываем фото и видеоматериалы во все популярные социальные сети, которые существуют, а их порядка 600. И люди все больше узнают о Приморском крае, о красоте этого уголка России.
Я также предоставляю фотографии туристско-информационному центру Приморского края, и это тоже полезная работа. Ведь эти снимки видят потенциальные туристы, и я надеюсь, что в регион приедут те туристы, которые полюбят и будут бережно относиться к его природе. А не те, кто едет исключительно за золотом или для того, чтобы глаз положить на очередной участок леса. В любом случае, я считаю, что такие проекты, как «Край тайги» должны существовать, а власти должны их поддерживать.
- Получается, целью проекта «Край тайги» является формирование туристического имиджа самого Приморского края? Ведь если столица региона еще узнается россиянами и иностранцами, то сам край остается в информационном вакууме.
- Действительно, информации о туристических магнитах Приморья недостаточно, даже если брать экологический туризм. Например, в прошлом году прошел Год экологии, и насколько я помню, большинство мероприятий были связаны с Владивостоком, но никак не с Приморьем. Да и в целом, если люди говорят о туризме в регионе, то все сразу вспоминают видовую площадку Кирилла и Мефодия, селфи на фоне Золотого моста и кампус Дальневосточного федерального университета. Все эти точки находятся во Владивостоке, а выезжают туристы за его пределы максимум в Уссурийск – в русский парк «Изумрудная долина» и в Шкотовский район – в сафари-парк. Остальные закоулки Приморья остаются обделенными туристическим вниманием.
Другой вопрос, что это вызвано объективными причинами, и нет условий для развития данного направления: в регионе нет хороших дорог.
- Тем не менее, есть определенная аудитория туристов, которых не пугают логистические сложности и которые готовы ехать за впечатлениями вглубь региона?
- Пока такая аудитория только появляется в Приморском крае. Я не первый год организую фототуры в заповедные территории, и могу отметить, что они не пользуются массовым спросом. Тем не менее, своя постоянная аудитория уже есть. И радует, что к нашей группе присоединяются люди из других регионов, которые прилетают в Приморье специально для того, чтобы посетить заповедные территории. Но, безусловно, цена такого туристического продукта далеко не демократичная в силу дороговизны перевозок туристов. А это не позволяет пока сделать такие продукты массовым. И конечно же, мне хочется, чтобы появились конкуренты – из игроков на этом рынке я пока один. А появление другой команды тоже поможет развитию этого направления и повысит узнаваемость региона.
ПРОБЛЕМА
- Далеко не каждая турфирма захочет убивать свой автобус, чтобы привезти группу туристов в отдаленный район края. До Тернея придется ехать 14 часов, а малая авиация еще недостаточно развита в Приморье. Например, в зимний период у меня «слетело» два фототура из-за того, что «Аврора» отменила рейсы. В итоге, мы имеем то, что имеем: как только в дело вмешивается логистика, туризм заканчивается.
На фото: Большинству туристов достаточно фотоотчета с ближайших площадок.
Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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