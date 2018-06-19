В тренде катастрофы, расстрелы и военные битвы

Туристы хотели бы узнать больше о «тёмных пятнах» в истории Приморья

В Приморском крае есть запрос на формирование особого туристского сектора – «тёмного» туризма, или туризма по местам стихийных бедствий и прочих катастроф. Казалось бы, что приятного может быть в посещении мест, где гибли люди? Но в таком туре по «печальным» местам нуждаются искушенные туристы из Японии, для которых гастрономический, событийный туризм, а также шоп-туры с каждым годом становятся менее интересны.

Такую тенденцию озвучил на Тихоокеанском Туристском Форуме (ТТФ) еще в 2017 году профессор японской Академии Университета Гакуин господин Идэ АКИРА, с тех пор игроки туристской отрасли в Приморье анализируют возможности края по организации «черного» досуга.

- Японские туристы массово приедут в Приморье, если здесь им предложат туры по местам исторических трагедий и катастроф, стихийных бедствий и военных действий, - рассказал профессор. – Уже сегодня такой вид туризма лидирует в запросах японцев. Стоит отметить, что вся Россия обладает огромным потенциалом развития «тёмного туризма», а особенно – Дальний восток России с его памятниками исправительных лагерей советского режима. Уверен, в Приморье есть объекты которые смогут лечь в основу «дарк-экскурсий». Вы спросите, почему японские граждане любят ворошить печальное прошлое? Все дело в сочувствии трагедиям исторического масштаба. Приморскому краю просто необходима такая ниша – это выгодно.

Японские туристы давно ездят на Сахалин – как раз-таки ради созерцания памятников царской каторги, а также по местам боевых действий в русско-японской войне – на таких экскурсиях держится значительная часть туристского сектора Сахалинской области. Доезжают японцы, и не только, и до Камчатки, и до Магадана, где находится Музей истории ГУЛАГа, и до города Владимира с его Владимирским централом. Однако принимающему городу совсем необязательно иметь в распоряжении настолько печальные места, запомнившиеся геноцидами и массовыми расстрелами, считают эксперты. Можно организовать тур и попроще. В Санкт-Петербурге, например, удалось монетизировать такие печальные события, как сожжение трупа Григория Распутина в котельной Политехнического института, мифический эпизод гибели княжны Таракановой. Туристы приезжают в Северную столицу ради того, чтобы посмотреть микроспектакли на эти темы, а также пройти через разнообразные лабиринты страха.





Свои «скелеты»

В Приморском крае, конечно же, нет памятников лагерей смерти, подобных Освенциму под Краковом, нет городов-призраков, подобных французскому Орадур-сюр-Глану, уничтоженному в годы Второй мировой войны, нет Полей смерти, как в Камбодже, нет тюрем как во Владимире, или подобных американской «Алькатрас», где отбывал срок сам Аль Капоне. Нет здесь и Замка Дракулы или руин крепости Поенари, как в Румынии. Все эти объекты уже многие десятилетия служат дарк-туризму, который приносит принимающим городам огромные деньги. А что может показать любителям «тёмных» мест Приморский край? По словам экспертов, в шкафах приморской истории есть свои скелеты, вот только сами жители Приморья не всегда знают о том, что происходило на земле родного края. Зато если заняться формированием «тёмного тура» вместе с историками, найдется много чего интересного.

- Иностранные туристы захотят приехать к нам, чтобы посмотреть на места печальных событий, если сделать эти события известными, в первую очередь – для самих приморцев. Иными словами, необходима история, - прокомментировал кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики и издательского бизнеса ДВФУ Вадим АГАПОВ. – Что же такого печального происходило во Владивостоке, ради чего бы к нам приехал японский турист? Многие местные жители удивятся, узнав о таких событиях. Многим известно, конечно, что во Владивостоке в пересыльном лагере умер поэт Иосиф Мандельштам, но мало кто знает, что, к примеру, на владивостокском перекрестке улиц Алеутская и 1-я Морская, напротив ж/д вокзала в январе 1906 г. была расстреляна оппозиционная демонстрация. И иностранные, и российские туристы очень часто проходят рядом с местом, где случилась эта трагедия. А ведь у нее есть своя история, свои имена, о которых мог бы рассказать хороший экскурсовод. На Светланской улице также много «темных» мест, где случались погромы в октябре 1905 года, а также где в 1914 году пустил себе пулю в голову 20-летний журналист Малервейн. В одном из исторических домов на улице Светланской располагалась городская управа, руководителей которой заподозрили в растлении женщин-служащих, некоторые из них покончили с собой. В Приморском крае, за пределами Владивостока, интересна археология: мы могли бы рассказать, как чжурчженьские города погибали во время татаро-монгольского нашествия. Есть в Приморье и места, где проходили битвы гражданской войны – например, в Уссурийске, Спасске-Дальнем, Ивановке. Думаю, в этом плане хороша идея создания на местах этих сражений исторических фестивалей реконструкторов, по типу того, что проходят на Бородинском поле. Это привлекло бы туристов, но на это необходимы деньги.

Крепостной поход

Хотя в Приморском крае все еще нет единого «тёмного» тура, во Владивостоке есть организации, продающие туристам экскурсии, которые можно назвать «тёмными». Так, некоторые объекты Владивостокской крепости уже сегодня вызывают интерес не только у россиян, но и у иностранцев. Интерес иностранного туризма обеспечивается, в том числе, и за счет присутствия Владивостокской крепости в списке туристских объектов, продвигаемых ТИЦ Приморья на международном туристском рынке. Позиционируется Владивостокская крепость и в Путеводителе по Приморью для иностранного туриста, который был создан в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Однако крепость, оставшаяся после распада СССР, можно отнести скорее к объекту «милитари-туризма».

Чем иностранному туристу интересен этот объект? В первую очередь тем, что это одна из двух российских крепостей, оставшихся после развала Советского союза. Вторая подобная находится в Кронштадте. Экскурсии по объектам Владивостокской крепости – фортам и другим оборонительным сооружениям, а также по зловещим подземельям НКВД до сих пор организует Владивостокский диггер-клуб. Организация сотрудничает и с турфирмами, ориентированными на въездные турпотоки. Так, по словам директора турфирмы Lucky Tours Сергея СПИРИНА, запросы на такие экскурсии изредка поступают от путешественников Японии и европейских стран. Основная же проблема, препятствующая развитию иностранного интереса к подобным объектам, это, по словам экспертов, их ненадлежащее или «нетоварное» состояние и плохое продвижение.

Еще одна организация, связанная с тёмным прошлым края, это Приморская региональная молодежная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск». Конечно же, туры для иностранных туристов «АвиаПоиск» не осуществляет, ведь его основная задача – это патриотическое воспитание молодежи края, а также поиск мест авиакатастроф на территории Приморья, в которых пострадали советские и российские летчики во времена войны. Зато у организации есть музей, в котором хранятся артефакты, найденные во время таких поисковых работ. Эти артефакты, а также места авиакатастроф также могли бы стать объектом туристского интереса, ведь члены «Авиа-

Поиска» не только занимаются поисковой деятельностью и перезахоронением останков погибших, но и восстановлением истории трагедий. Так, совсем недавно, в июне этого года члены недавней экспедиции «АвиаПоиска» в 30 км от небольшой приморской деревушки обнаружили пропавший без вести военный самолет, рухнувший в начале 40-х в лесах Приморья. Сейчас основная задача поисковиков – установить имена летчика, штурмана и стрелка-радиста, останки которых были обнаружены вместе с самолетом.

КСТАТИ

Уникальное преимущество

Таким образом, тёмный туризм в Приморском крае все-таки есть, но находится он более чем в зачаточном состоянии. По мнению экспертов туристского рынка Приморья, такая ветка не спешит развиваться, в том числе, из-за неявных перспектив для бизнеса: нет представления о том, насколько могут быть выгодны такие туры принимающей стороне. Даже в российских университетах, которые готовят специалистов туриндустрии, нет ни одного значительного исследования, которое было бы посвящено теме дарк-туризма. Однако начинать с чего-то все же стоит, считают эксперты.

- Если запрос был озвучен потенциальной аудиторией, значит имеет смысл прислушаться к потенциальному клиенту, как это делается в любом достойном бизнесе, попробовать создать хотя бы демо-версию такого тура и заняться ее продвижением, - считает президент Дальневосточной Ассоциации рестораторов и отельеров, член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморье Роман ИВАНИЩЕВ. – Только такая практика позволит выяснить, насколько продаваем продукт, и действительно ли на него есть запрос. Мне кажется, что сегмент «темного туризма» может быть интересен и успешен, а компания, которая сделает пробный шаг в этом направлении в Приморье, заручится уникальным торговым предложением с точки зрения маркетинга. Одно наличие конкурентного преимущества впоследствии может обеспечить дополнительные заказы на стандартные туры.

На фото: Любителей экстрима ждут на подходах к фортам Владивостокской крепости.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.