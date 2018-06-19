В Питере – пить, а в Приморье – тратить

Владивосток вошел в пятерку российских городов-лидеров по количеству и объему трат среди иностранных туристов

Около 75% иностранных туристов в Приморском крае составляют гости из Китая, остальные 25% - это в основном корейцы, японцы, а также европейцы и представители других стран. И если еще в 2014-2015 году самые скептически настроенные представители отрасли утверждали, что турпотоки в Приморье спадут вместе с укреплением курса рубля, то сегодня можно утверждать, что негативные прогнозы провалились: как китайцы, так и другие иностранцы нашли массу других поводов для путешествий в Приморье. Еще бы, ведь краевая туристская инфраструктура, хотя еще и не безупречна, но все же она заметно преобразилась за годы так называемого «кризиса национальной валюты».

Ради чего же в Приморье приезжают иностранные туристы? А главное, тратят ли они здесь деньги, и можно ли назвать объемы этих трат значимыми для экономики края? По словам экспертов, наибольшая часть иностранных гостей, то есть – жители Китая – приезжают в Приморье теперь не только ради шопинга, но и ради гастрономического туризма. Если еще пару лет назад рестораторы края в разговорах с корреспондентом Деловой газеты «Золотой Рог» были удивлены тем, что китайцы предпочитают есть во Владивостоке свою же, китайскую кухню, то сегодня изменился и этот тренд: в Китае сформировался интерес к гастрономическому туризму.

Еда и шопинг

В свою очередь, ресторанная среда региона выжимает из этих изменений максимум: за последние годы в краевой столице открылась масса новых ресторанов на самый разный вкус, а также сформировался отдельный гастрономический бренд региона - Pacific Russia Food, иными словами – Дальневосточная кухня. Ее приморский сегмент представляет собой сочетание морских деликатесов, а также дичи и дикоросов тайги.

- Гости из Китая по-прежнему интересуются шоп-турами, по-прежнему покупают у нас в больших объемах золото, европейскую обувь и другие товары, которых они не могут найти у себя по доступным ценам, - отметила кандидат экономических наук кафедры туризма и сервиса ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ. – Однако сформировались и другие тренды: азиатские туристы воспринимают Владивосток как мультикультурный город, взявший многое как из азиатской, так и из европейской культуры, именно это им интересно. Кроме того, мы ведь знаем, что и сам Китай очень разнообразен: жители разных провинций приезжают в Приморье по разным причинам, так, некоторые приезжают сюда даже зимой, просто потому, что у нас бывает снег. И, конечно же, особняком стоит гастрономический туризм: туристов, причем, не только китайских, привлекает морская кухня нашего края. Они едут сюда, чтобы отведать «живые» морепродукты.

По словам Галины Гомилевской, азиатские туристы, составляющие основную аудиторию гостей края, воспринимают Владивосток как «экологическую деревушку». О том, что провинциальным регионам России необходимо ставить акцент на своей экологической чистоте, эксперты в сфере туризма начали говорить давно, и Владивостоку удается справиться с этой задачей.

- К нам приезжают туристы из огромных азиатских городов. Ради чего? Уж точно не ради того, чтобы увидеть у нас то, что и так есть у них, я имею в виду индустриализацию, - добавила Гомилевская. – Владивосток – очень небольшой город, по сравнению с теми городами, из которых к нам приезжают туристы. Я хочу сказать, что нам вовсе не нужно гнаться за этой индустриализацией, нам нужно усиливать свои преимущества – экологичность, мультикультурную концепцию, гастрономическую уникальность.

Структура туристских трат в Приморском крае не изучена, утверждает эксперт отрасли.

- В этом плане хорошо было бы провести крупную исследовательскую работу, - добавила Гомилевская.

Лидер среднего чека

Хотя сегодня мы можем подсчитать, сколько денег оставляют туристы в городе, например в дни ВЭФ (по словам главы департамента туризма Приморья Константина ШЕСТАКОВА, в 2017 году ВЭФ принес краю около 300 млн рублей чистых трат), в дни прибытия крупных круизных судов (иностранцы с лайнеров тратят в городе около 100 долларов за 8-10 часов), а также вычислить средний чек туристов в отдельных ресторанах Приморья, все же подробной статистики нет.

Между тем, в ее составлении могли бы помочь банки: так, банк «Русский Стандарт» проанализировал миллионы транзакций по иностранным картам своей эквайринговой сети в период с 1 января по 1 июня 2018 года. По результатам анализа выяснилось, что Владивосток входит в пятерку городов России по количеству транзакций, совершаемых туристами в магазинах и ресторанах края – он занимает четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Более того, самую высокую сумму среднего чека по всем покупкам аналитики зарегистрировали также во Владивостоке: средний чек здесь составляет 11 270 рублей. Тенденцию подтверждают и в Сбербанке: так, в первом квартале 2018 года по наиболее популярным среди китайских туристов в России картам CUP (China Union Pay) было совершено покупок почти на 1 млрд рублей. В тройку городов-лидеров по таким покупкам также вошли Санкт-Петербург, Москва и Владивосток, а еще Иркутск, Хабаровск и Улан-Удэ, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Тратятся китайцы в магазинах одежды и обуви, а также электроники, ювелирных изделий и косметики.

Кстати, в международном аэропорту Приморского края уже совсем скоро заработает Tax Free, представляющая собой систему возврата налога на добавленную стоимость с покупок, сделанных иностранцами, при выезде из страны. Очень популярная во всех крупных туристских городах мира, она мотивирует туристов совершать покупки в магазинах и ресторанах принимающего города на крупные суммы.

Во Владивостоке иностранцы смогут рассчитывать на данную услугу, если в течение одного дня путешествия приобретут товаров не менее чем на 10 тыс. рублей (уже с учетом налога). Таможня Приморского края на днях уже определилась с местом расположения точек Tax Free: процедура будет осуществляться прямо в здании аэропорта, а стойки будут установлены в общей зоне на первом этаже аэропорта и в предполетной зоне международных воздушных авиалиний. Воспользоваться системой смогут как пассажиры воздушного, так и морского портов Владивостока, осталось только выбрать оператора.

Зачем все это?

Если львиная доля иностранных туристов предпочитает тратиться на рестораны и покупки, зачем же в Приморье создавались такие капиталоемкие объекты, как Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» с его зоной для азартных игр, Приморская сцена Мариинского театра, Океанариум? Именно эти и еще ряд других объектов приходят на ум в первую очередь при словосочетании «туризм в Приморье». Они также входят в перечень объектов в «Путеводителе по Приморью для иностранного туриста», который составил ТИЦ Приморья в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Однако эксперты уверены, что строго разделять туристов на иностранных и «своих» не следует.

- Эти объекты выполняют важную стратегическую роль в комплексном развитии туристской инфраструктуры в крае, - уверена Гомилевская. – Интегрированный развлекательный курорт «Приморье», безусловно, оправдывает себя: судя по тому, какие крупные отчисления он осуществляет в бюджет края (всего лишь порядка 322 млн рублей налогов в год – прим. авт.), он очень востребован у иностранных туристов, к тому же это полностью «белый» бизнес с хорошей репутацией. Однако я не стала бы проводить строгое отделение иностранных туристов от российских, а также от самих жителей края. Приморская сцена Мариинского театра, Океанариум и многие другие объекты – безусловно, больше рассчитаны на «своих», однако Мариинский театр имеет отдельную программу, интересную, в том числе, иностранному туристу, в частности – корейскому. Это замечательно, что в городе развивается туристская и культурная инфраструктура, ведь вместе с ней повышается качество жизни горожан, их культурная гордость, а следовательно - способность и готовность тепло принимать гостей.

По мнению Гомилевской, Приморью безусловно есть куда развиваться.

- Мы видим, что у нас активно развивается и событийный туризм, в особенности деловой, - добавила эксперт. – ВЭФ, ТТФ, Медиа-Саммит и другие профессиональные форумы привлекают туристов, в том числе иностранных. Однако мы могли бы использовать лучше и другие события, например – 1 мая: в этот день китайские туристы приезжают во Владивосток, чтобы посмотреть на наше шествие в честь Дня труда, будто на Бразильский фестиваль, то есть – они стоят на обочинах дорог с флажками и другой символикой и приветствуют шествие. Мы могли бы также лучше продвигать и позиционировать наш религиозный праздник – Пасху и даже создать дальневосточную Масленицу. Ведь наша Масленица – это почти то же самое, что и Римский или Венецианский карнавалы, собирающие огромное количество туристов. В переводе на русский язык слово «карнавал» переводится как «Прощай, мясо», это религиозные праздники. В нашей религиозной концепции есть аналогичное слово – «Мясопуст».

До сих пор не достаточно во Владивостоке гидов, говорящих не только на английском, но и на японском, корейском и китайском языках, не хватает современных музеев, ярких мест показа, масштабных, трендовых мест с хороши дизайнерским оформлением.

МНЕНИЕ

- В целом проблема в кадрах до сих пор ощущается остро. Например, у нас очень активно развивается и продвигается круизный туризм. Компания по продвижению настолько сильна, что в 2018 году к нам зайдут уже 25 судов, хотя в прошлом зашло только 16, а в позапрошлом – и того меньше. Это колоссальный рывок, и нам бы удержать эту позицию, однако подвести может именно кадровый дефицит, а если говорить конкретнее – нехватка персонала, говорящего на языках стран Азии.

На фото: Азиатские туристы уже давно предпочитают сувенирам и красотам Приморья шоп-туры по магазинам с доступными товарами.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.