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Tele2 приглашает предпринимателей Приморье на конкурс "Навстречу переменам"
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совместно с фондом «Навстречу переменам» продлили до 22 июня прием заявок от социальных предпринимателей, решающих проблемы детства. Пять победителей конкурса социальных инициатив получат финансирование в размере 1,2 млн рублей.
Конкурс проводится среди проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. Заявки принимаются из всех регионов России, в том числе Приморского края.
В этом году в финал конкурса жюри отберет 10 проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта в размере 1,2 млн. рублей. Для всех 10 финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.
Цель конкурса «Навстречу переменам – 2018» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. В этом году интерес к конкурсу проявили уже 166 потенциальных участников. 39 из них завершили оформление заявок на сайте.
Подать заявку может любой человек или некоммерческая организация. Каждая заявка оценивается по трем основным критериям:
Выявлена острая и важная проблема детства в регионе.
Предложено новое решение проблемы, организация или проект находятся на ранней стадии развития.
Заявку подает автор идеи или руководитель организации, созданной для решения проблемы, он готов участвовать во всех мероприятиях конкурса и программы «Инкубатор».
Конкурс будет проходить в несколько этапов:
15 апреля – 22 июня 2018 года социальные предприниматели могут подать заявки на сайте фонда;
23 июня – 30 июня 2018 года состоятся чтения заявок, в ходе которых сотрудники фонда и волонтеры из компаний-партнеров рассмотрят каждый проект и проведут предварительный отбор заявок;
1 июля – 15 августа 2018 года представители региональных бизнес-сообществ, органов власти и некоммерческих организаций, работающих с детьми, а также сотрудники фонда проведут экспертизу проектов, отобранных на предыдущем этапе. По итогам совместной работы будет составлен шорт-лист проектов, которые пройдут в полуфинал конкурса. Параллельно с экспертизой проводится административная проверка, на предмет достоверности предоставленной информации;
16 августа – 1 ноября 2018 года участники, вышедшие в полуфинал, посетят бесплатные обучающие семинары на темы: актуальность социальной проблематики проекта, составление бизнес-плана, создание ценностного предложения, источники финансирования, PR и маркетинг. Обучение пройдет в формате очных сессий продолжительностью 1-2 дня. По итогам семинаров сотрудники фонда и компаний-партнеров проведут очные интервью с каждым участником, в результате чего будут выбраны финалисты;
22 ноября 2018 года финалистов пригласят в Москву для очной защиты проекта перед жюри, состоящим из топ-менеджмента компаний-партнеров фонда и детей сотрудников компаний. Они оценят проекты по следующим критериям: острота выявленной проблемы, жизнеспособность решения, профессиональные и личностные качества автора.
Конкурс проходит при поддержке компании Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro.
В конкурсе «Навстречу переменам – 2017» приняли участие 423 проекта, предложивших решения проблем детства. С проектами, вышедшими в финал можно познакомиться на сайте фонда.
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