Фестиваль искусств и науки накроет Находку

День России и День защиты детей остались позади, но этим летом юных жителей Приморского края ждет еще ряд интересных и ярких событий. Среди них одно из самых ожидаемых - день рождения Дальневосточной Республики Детства – всероссийского детского центра «Океан», которому в августе исполнится 35 лет. Но до этого знаменательного мероприятия Деловая газета «Золотой Рог» предлагает ознакомиться с событиями, которые пройдут до конца июня в рамках празднования 80-летия Приморского края, и которые заинтересуют как детей, так и взрослых.

Так, в июне в городе Находка состоится традиционный фестиваль «АРТ Залив», приуроченный к дате открытия русскими моряками бухты Находка и изучению Приморского побережья во второй половине XIX века. В этом году учреждения культуры и образования городского округа примут участие в фестивале уже в третий раз. Жители и гости Находки смогут посетить сразу несколько творческих площадок с концертами, мастер-классами, выставками и ярмарками. Музейно-выставочный центр познакомит с историей города и его перспективами с помощью 3D-диорамы «Город моря и сопок», входящая в экспозицию, не имеет аналогов в музеях России. В программе учреждения - квесты с призами, интерактивные игры для взрослых, игровые площадки для детей, ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы.

А в картинной галерее «Вернисаж» будет работать арт-мастерская для детей и взрослых «Город у моря» от ведущих художников Находки. С 15 июня в выставочном зале галереи будет открыта городская художественная выставка «Город у моря». В это же время городской Театр кукол предложит детям и взрослым уникальное путешествие в мир закулисья, где можно будет поближе познакомиться с куклами и актерами, а также побывать в мастерской и костюмерной, за ширмой театра и даже попробовать себя в роли кукловода. Посетители смогут посмотреть один из самых зрелищных спектаклей «Волшебное оружие Кензо», премьера которого состоялась осенью 2017 года.

Еще одна площадка праздника будет работать в парке-музее «Пограничная площадь». Здесь развернется мастерская древних ремесел, где можно будет посетить этножилище и познакомиться с технологиями древних мастеров. В рамках фестиваля будет работать и научная площадка, которую откроет первый в Находке Клуб научных открытий. Молодые специалисты из Владивостока и Хабаровска расскажут и покажут, что интересного происходит в науке сегодня, какие технологии использовали наши предки для выживания в дикой среде, проведут мастер-классы по изготовлению древних орудий труда и глиняной посуды. Посетители станут свидетелями химических опытов и экспериментов, участниками научной викторины.

Клубничная столица Приморья угостит туристов

А 23 июня в городском округе Спасск-Дальний пройдет открытый фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья». Место проведения фестиваля не удивляет, ведь многие десятилетия Спасск-Дальний славился богатыми урожаями клубники, а за знаменитой спасской ягодой съезжались покупатели со всего Приморья. В программе фестиваля гостей мероприятия ждет много «вкусного и интересного». И выставка-продажа клубники – не единственное, что может привлечь любителя сладкой ягоды.





Фестиваль проводится на нескольких площадках. Одна из основных – это «Вкус лета», где участники мероприятия устроят настоящее гастрономическое путешествия в мир блюд из клубники. В прошлом году более 50 участников фестиваля демонстрировали свои умения: взыскательному вкусу специальной комиссии и гостей фестиваля были представлены настоящие клубничные шедевры. Среди них: торты, вареники, компоты, вино и даже клубничная панакота. Можно было не только попробовать клубничные шедевры на вкус, но и узнать секреты приготовления.

Другая площадка - «Дары Спасских огородов» - предложит гостям фестиваля не только пан-ягоду мероприятия, но и другую огородную продукцию местных производителей. Еще одна площадка «Город мастеров» порадует гостей сувенирной продукцией, а также мастер-классами от ремесленников и предприятий, производящих сувенирные товары. Все это будет сопровождаться концертами, конкурсами, выставкой декоративно-прикладного искусства. А самых маленьких посетителей ждет игровая детская площадка под названием «Клубничка-малышка».

Поездка в Спасск-Дальний может обрасти еще несколькими туристическими дополнениями. Как рекомендует туристско-информационный центр Приморского края, гости города смогут посетить мемориал «Штурмовые ночи Спасска» на Привокзальной площади, уникальную Спасо-Преображенскую церковь, построенную в 1960-х годах на месте молельного дома. Также туристы могут включить в список посещений Военный госпиталь – комплекс дореволюционных зданий, выстроенных из красного кирпича в классическом стиле с лёгким влиянием модерна. В Спасске-Дальнем можно также найти торговый дом «Кунст и Альберс», который построен в 1908 году и его архитектура, в отличие от других строений города, совсем не провинциального уровня.

За цветами папоротника - в «Изумрудную долину»

24 и 25 июня в Русском историческом парке семейного и детского отдыха «Изумрудная Долина» пройдет праздник Ивана Купала. Иван Купала - один из самых романтических, таинственных народных праздников с богатой историей. Восточные славяне праздновали его в день летнего солнцестояния, и обряды, проходящие в этот день, включали в себя три главные составляющие: огонь, воду и травы. Ночь на Ивана Купала считается волшебной. В это время гуляет и пакостит вся нечистая сила: ведьмы, русалки, мавки, а травы, вода и огонь приобретают магические и целительные свойства.





Русский парк, стремясь соблюсти славянские традиции, отмечает этот праздник по старому стилю и также включает в свою программу три главные составляющие. Сам праздник Ивана Купала в «Изумрудной долине» разделен на два дня: детский и взрослый. Главные обряды «взрослого праздника» начнутся вечером в 18.00 и продлятся до 23.00. По традиции: на берегу водоема игры, народные песни и хороводы, костер и фаер-шоу. А особо везучим гостям праздника удастся найти распустившиеся цветы папоротника, которые, по поверью, можно найти в ночь на Ивана Купала. Нашедшему такой цветок обеспечено счастье и богатство.

Живой источник разольется в палеодеревне

Палеодеревня – уникальный комплекс исторических реконструкций, образованный на базе археологического лагеря, работающего на раскопках Екатериновского городища. Его территория является археологическим памятником культуры чжурчженей (XIII века) и представляет собой музей под открытым небом. Комплекс располагается на территории Партизанского района Приморского края у поселка Боец Кузнецов.





Проект комплекса был разработан педагогом Дома детского туризма и экскурсий Василием АНОХИНЫМ, а реализован в рамках работы Музейно-выставочного центра «Находка». На лесной поляне по археологическим и этнографическим материалам были воссозданы дома первобытных людей разных эпох, от палеолита до средневековья. На Екатериновском городище с конца 1960-го года были обнаружены древние жилища; предметы быта из дерева, камня и металла, а его площадь составляет около 20 гектаров.

На базе этого уникального комплекса с 2009 года проводится детский этнический фестиваль дальневосточного масштаба «Живой источник». Он призван сохранять, возрождать и популяризировать культуру народов России. В фестивале принимают участие творческие коллективы и исполнители вокала, хора, инструментальной музыки, хореографии, детские этнические коллективы и мастерские народного декоративного творчества. В этом году фестиваль состоится 29 июня.

Стать архитектором в ЦСИ «Заря»

А с середины июня в Центре современного искусства «Заря» стартует вторая часть летней программы. В этом году она посвящена архитектуре и пространствам, которые окружают нас ежедневно.





Вместе с участниками программы организаторы создадут детское архитектурное бюро и пройдут путь архитектора от изучения масштаба до проектирования фасадов и создания кирпичной кладки. За работой над проектами юные участники смогут не только узнать, о чем думает архитектор, но и выяснить, каково это – придумывать будущее до того, как оно станет реальностью.

В летнюю программу также входят экскурсии по выставкам Центра современного искусства «Заря», расположившихся в цехах бывшей фабрики, а также творческие мастерские, встречи с профессионалами из мира архитектуры. При этом все занятия будут проводиться для юных жителей и гостей Владивостока бесплатно - родители оплачивают только трехразовое питание будущих архитекторов.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.