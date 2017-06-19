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Премьер-министр Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на III Восточном экономическом форуме

19 Июня 2017, 18:51 | Приморье

Об этом сообщил Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым.

Участники встречи подробно обсудили взаимодействие представителей двух стран в контексте крупнейших международных многосторонних форумов экономической направленности, проводимых в России в 2017 и 2018 годах. Россия и Япония активизируют сотрудничество в рамках международных мероприятий, и господин Тоёхиса Кодзуки рассказал о намерении японской стороны увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях ВЭФ-2017.

Стороны рассмотрели возможность проведения в рамках ВЭФ-2017 мероприятий Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Япониив предваряющий основную программу Форума день. Напомним, что соглашение о создании Ассоциации вузов России и Японии было подписано между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Университетом Тохоку в декабре 2016 года.

Особенное внимание также уделили вопросу проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на «полях» Восточного экономического форума 2017 года в рамках культурно-спортивной программы. Спортивные состязания будут посвящены столетию первого международного поединка борцов дзюдо России и Японии, состоявшегося во Владивостоке в 1917 году. В соответствии с решением Президента России,этот турнир будет проходить ежегодно.

Кроме того, стороны обсудили мероприятия следующего перекрестного года России и Японии, в рамках которого рассматривается возможность более широкого участия японской стороны в работе Петербургского международного экономического форума 2018 года.

Подводя итоги, Антон Кобяков подчеркнул важность двустороннего взаимодействия и выразил надежду на то, что Япония продолжит принимать активное участие в различных многосторонних мероприятиях, проводимых на территории России. Подобные коммуникационные площадки, по его мнению, предоставляют благоприятные условия для налаживания и развития деловых связей, предметного обсуждения актуальных вопросов сотрудничества по широкому спектру направлений.

Газета "Золотой Рог", Владивосток 

 

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Теги: Япония  посол  вэф  синдзо абэ 



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