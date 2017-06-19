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На расстоянии одного клика: Что будет с конфиденциальностью в Интернете?
Эффективную информационную безопасность обсудили участники форума во Владивостоке
15-16 июня 2017 года во Владивостоке прошел VI Форум «Актуальные вопросы построения эффективной системы информационной безопасности и защиты конфиденциальной информации» Организатором Форума традиционно выступила компания «Информационный центр». Мероприятие прошло при поддержке Администрации Приморского края.
В пленарной части мероприятия и на секциях круглых столов выступили с докладами специалисты ФСБ России, ФСТЭК России, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, Администрации края и ведущих отечественных компаний в области информационной безопасности.
Всего за два дня Форума его посетило более 600 человек. Среди них представители органов государственной власти, коммерческих организаций из разных сфер бизнеса, учебных заведений и промышленных предприятий.
По словам Павла Стаценко, генерального директора компании «Информационный центр», одна из миссий Форума – развитие культуры информационной безопасности, которая, кстати, сейчас неразрывна связана с ИТ в целом. «В интернете нет понятия расстояния и дистанции как таковой. Мы все с вами находимся друг от друга на расстоянии одного клика. И это необходимо понимать каждому», - пояснил он.
Первый день Форума прошел в режиме открытой дискуссии за круглым столом. Ключевой темой обсуждения стали изменения в российском законодательстве и руководящих документах регулирующих органов. Новые технологии цифрового мира привнесли в нашу жизнь новые угрозы. Все активнее стали эксплуатироваться угрозы вэб-приложений, порталов и сайтов. И новая киберреальность уже не охватывается традиционными средствами защиты, - специалисты обсуждают новые межсетевые экраны для порталов и сайтов, сканеры кода приложений, средства анализа защищенности и другие актуальные средства безопасности.
Павел Стаценко: «К сожалению, не у всех специалистов сейчас есть четкое понимание актуальных задач и путей их решения в контексте реализации требований законодательства. Мы готовы под каждую задачу предоставить несколько пилотных решений и тестовых лицензий, чтоб уже под свою инфраструктуру специалисты смогли развернуть несколько средств защиты информации, путем конкурентного тестирования выбрав свой вариант как из соображений функциональности, так и с позиций эргономики и удобства пользования».
Участники смогли задать вопросы представителям государственных регулирующих органов, обменяться мнениями, примерами решения сложных задач, посмотреть действующие стенды с развернутым оборудованием.
Также в ходе мероприятия участники обсудили основные требования регуляторов к мерам по обеспечению защиты информации. Представители госорганов показали реальные примеры проверок организаций, предприятий и учреждений. Участники Форума поделились практическим опытом выбора и внедрения систем и средств защиты информации на примере отечественных сертифицированных решений, а также опытом аттестации распределенных информационных систем, выдав слушателям комплекты типовых документов согласно принятой методологии.
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