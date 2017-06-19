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Бизнесмены из префектуры Фукуока заинтересовались инвестпроектами в Приморье
В Приморский край прибыла делегация Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока. Встречу с японскими предпринимателями провел директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков. Главной темой переговоров стали возможные направления взаимодействия между территориями.
По словам главы делегации, председателя Комитета по международному сотрудничеству Ассоциации мелких и средних предприятий префектуры Фукуока Кудо Ёсицуна, сейчас, когда российско-японские отношения выходят на совершенно новый уровень развития и особое значение придается межрегиональному взаимодействию, бизнесмены префектуры проявляют большой интерес к инвестициям в Приморье.
«Мы приехали специально, чтобы своими глазами увидеть ваш край и на месте определить потенциал сотрудничества», – отметил Кудо Ёсицуна, добавив, что в состав бизнес-миссии вошли самые активные представители мелкого и среднего предпринимательского сообщества, готовые, в отличие от представителей крупных корпораций, максимально быстро принять решение и приступить к реализации совместных перспективных проектов на территории региона.
Алексей Старичков рассказал гостям, что в соответствии с политическим решением лидеров России и Японии в Приморье совместно с японскими компаниями проводится большая работа по реализации проектов, направленных на благоустройство Владивостока, а также на создание условий для увеличения продолжительности жизни в крае.
«У нас активно развивается взаимодействие с префектурами Тоттори, Симанэ, Ниигата, Тояма, Осака. В этом и прошлом годах мы празднуем 25-летие дружбы с данными территориями. С префектурой Фукуока связи пока недостаточно хорошо налажены, однако все возможности для расширения границ сотрудничества – геополитические, инфраструктурные, нормативно-правовые, кадровые – в крае созданы», – отметил он.
Далее глава ведомства представил каждому из присутствовавших на встрече предпринимателей конкретные идеи бизнес-сотрудничества. Так, речь шла о проектах в сфере газоснабжения, нефтепереработки, производства минеральных удобрений, производства сжиженного природного газа, развития туризма, малой энергетики и другие.
Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам, связанным с функционированием созданных в крае механизмов поддержки инвесторов. Детально о работе и преимуществах режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития гостям рассказала заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Алина Подосинникова.
Стороны выразили уверенность, что данная встреча станет началом долгого и плодотворного сотрудничества между Приморьем и префектурой Фукуока.
Досье "Золотого Рога": рефектура Фукуока расположена на севере острова Кюсю со стороны Японского моря. Площадь региона составляет 4978,51 квадратных километров, население – около 5 миллионов человек. Основные направления промышленности и научных исследований в префектуре сконцентрированы в отраслях, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, автомобилестроением, биотехнологиями, экологическими технологиями, нано-технологиями, робототехникой.
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