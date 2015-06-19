В Приморье безработица пока в "норме"

Специалисты рынка труда пока не отмечают значительного повышения уровня официальной безработицы в Приморье, а количество работников, находящихся в простое или работающих неполный рабочий день, по сравнению с февралем этого года даже несколько уменьшилось, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, по данным на 4 февраля 2015 года, численность работников, которые находились в режиме неполной занятости, составила 541 человек. Из них 440 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя;101 сотрудник находился в простое. По информации службы занятости населения Приморского края на 2 июня 2015 года эта цифра составила 420 человек. 357 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя; 63 сотрудника находились в простое.

Наибольшее число «простаивающих» работников - в ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» (Находка) - 25 человек; ФСГАУ ДОД «ККДЮСШ» - База «Олимпийская» (Партизанск) - 16 человек, Дальневосточный федеральный университет - 10 человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 5 июня 2015 года, составила 16 761 человек (на 57 человек больше, чем по состоянию на 29 мая 2015 года). Уровень регистрируемой безработицы остался прежним - 1,58%. Число вакансий в базе данных службы занятости составляет 56 545 единиц. 80% приходятся на рабочие специальности.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.