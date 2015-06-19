www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.78 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.62 р. 10 CNY: 96.11 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

В Приморье безработица пока в "норме"

19 Июня 2015, 12:00 | Приморье

Специалисты рынка труда пока не отмечают значительного повышения уровня официальной безработицы в Приморье, а количество работников, находящихся в простое или работающих неполный рабочий день, по сравнению с февралем этого года даже несколько уменьшилось, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Так, по данным на 4 февраля 2015 года, численность работников, которые находились в режиме неполной занятости, составила 541 человек. Из них 440 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя;101 сотрудник находился в простое.  По информации службы занятости населения Приморского края на 2 июня 2015 года эта цифра составила 420 человек. 357 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя; 63 сотрудника находились в простое.

Наибольшее число «простаивающих» работников - в ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» (Находка) - 25 человек; ФСГАУ ДОД «ККДЮСШ» - База «Олимпийская» (Партизанск) - 16 человек, Дальневосточный федеральный университет - 10 человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 5 июня 2015 года, составила 16 761 человек (на 57 человек больше, чем по состоянию на 29 мая 2015 года). Уровень регистрируемой безработицы остался прежним - 1,58%. Число вакансий в базе данных службы занятости составляет 56 545 единиц. 80% приходятся на рабочие специальности.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Елена Ленская
Теги: безработица  кризис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru