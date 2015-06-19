Кто и зачем расселял краба в Хасанском районе Приморья?

Разрекламированное расселение молоди краба в Приморье у профессионального марикультурного и рыбацкого сообщества вызвало недоумение и настороженность, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Недавно администрация Приморского края разметила информацию о том, что в Приморье на территории Хасанского района (бухта Северная) в целях развития аквакультуры были расселены 200 тыс. особей молоди камчатского и синего краба.

Согласно официальному пресс-релизу эту научную работу провели сотрудники ФГУ «Приморрыбвода», ТИНРО-Центра и ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

ТИНРО не при делах

Между тем выяснить, кто и зачем расселял краба на территории рыбопромыслового участка хозяйства марикультуры ООО «БИОНТ-К», оказалось не так просто. Первыми от этого расселения открестились ученые ТИНРО-Центра. По словам пресс-секретаря этой организации Константина ОСИПОВА, их сотрудники никакого отношения к этой работе не имели.

Отказ ТИНРО участвовать в подобной научной работе объясним. Как выяснила газета «Золотой Рог», выращивание молоди камчатского и синего краба для последующего его выпуска на акватории морских огородов бесперспективно и никоим образом не воспринимается всерьез ни марикультурным бизнесом, ни наукой, которая разрабатывает технологии выращивания гидробионтов для хозяйств марикультуры.

«Камчатский и синий крабы растут около 15 лет, и говорить о том, что через 10-15 лет их можно будет изымать в промышленных объемах, несерьезно. Они мигрируют и выходят за пределы участка, где их расселили. Кроме того, популяция краба в подзоне Приморья в настоящее время устойчивая, и нет какой-то необходимости его искусственно воспроизводить», - признался в неофициальном комментарии один из представителей ТИНРО.

Между тем работы по изучению крабов ТИНРО-Центр ведет долгие годы. Ежегодные крабовые съемки позволили дать научное обоснование к открытию промышленного промысла в 2012 году на эти виды членистоногих. Причем, как рассказывали ученые, синий краб прижился в водах Приморья из-за того, что сюда его высыпали пограничники, когда ловили браконьеров с живым товаром.

Увы, но промысел камчатского и синего краба, несмотря на все рекомендации науки, до сих пор так и не начат. Точнее, легальный промысел, ведь нелегальный активно ведется небольшими маломерными судами, хотя часть лимитов все же выделена под любительское рыболовство.

Браконьеры - поставщики посадочного материала…

Судьба открытия крабового промысла в 2015 году печальна. Все попытки распределить доли квот через торги пока не приносят результатов. Вначале итоги аукционов на право добычи отменили судебные инстанции, затем Минсельхоз надолго «задумался» над методикой определения лотов, без которой проведение крабовых аукционов вновь чревато судебными тяжбами.

Тем временем популяция этих видов крабов уменьшилась. Специалисты ТИНРО-Центра констатировали, что крабовые колонии значительно поредели. На фоне этой безрадостной картины многие рыбацкие предприятия мечтали бы получить право на добычу этого ресурса, ведь стоит только выйти на лодке или шхуне недалеко от берега и ловушки сразу заполнятся валютоемким объектом.

Но пока промышленный промысел под запретом. И вот на фоне этого томительного крабового ожидания почти сенсация. Оказывается, есть энтузиасты, которые ведут работы по его расселению. Правда, точные цели своих экспериментов объясняют довольно пространно.

«Инспекторы территориального управления Росрыболовства задержали браконьеров. У них было изъято 4 самки краба, инспектор принял решение не выпускать краба в естественную среду обитания и передал нам его по акту. От стресса самки крабов отнерестились, и мы решили провести эксперимент по воспроизводству молоди краба. Написали письма в разные инстанции с предложением поучаствововать в эксперименте. На наше предложение откликнулись только специалисты ВНИРО. Они приехали и начали работы», - рассказал газете «Золотой Рог» директор компании «Бионт-К» Станислав ЛУЗГИН.

Где и кто задерживал браконьеров с крабом, точно неизвестно. Но самки должны быть выпущены сразу в воду. Возможно, поэтому ученые ВНИРО в телефонном разговоре с «Золотым Рогом» рассказали несколько иную версию этого «начала» крабового эксперимента. По их словам, крабов с икрой им передали пограничники, которые якобы и задержали браконьеров.

В свою очередь, пограничники полностью отрицают причастность к задержанию лиц, незаконно изловивших данный «посадочный материал». «Если наши сотрудники задерживают лиц, незаконно добывающих краба, то они выпускают его в водную среду. В этом случае наши сотрудники никого не задерживали и тем более по акту на хранение какого-либо краба не передавали», - заявила газете «Золотой Рог» представитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина ПРОСКУРЕНКО.

В итоге рабочая версия, по словам лиц, участвующих в этом крабовом исследовании, выглядит следующим образом. Какой-то представитель государственного органа, наделенный государственными полномочиями охранять водные биологические ресурсы, задержал неких лиц с 4 самками крабов, в силу каких-то загадочных причин после составления протокола не стал их отпускать, а передал их в хозяйство марикультуры.

Предприниматели, в свою очередь, проявили научное любопытство и обратились с письмами с предложениями отнерестить краба в научные организации. Размножать 4 самок краба приехали ученые ВНИРО.

Но цель этих экспериментов так и осталась непроясненной. Внятного комментария от сотрудник, ВНИРО получить не удалось. Он прервал телефонный разговор после очередного, видимо не совсем удобного, вопроса, заявив, что вся информация будет размещена на сайте. И она уже на следующий день появилась на сайте ВНИРО.

Бьем мировые рекорды

«В период с марта по май 2015 года сотрудниками лаборатории марикультуры беспозвоночных ФГБНУ «ВНИРО» на базе экспериментального бассейнового комплекса ООО «БИОНТ-К», расположенного на побережье бухты Северной (Приморье), проведено выращивание в контролируемых условиях от эмбрионального до малькового периода 209 тыс. особей камчатского краба и 21 тыс. особей синего краба. Это является достижением мирового уровня по количеству выращенной в контролируемых условиях и выпущенной в естественную среду молоди крабоидов. Работы финансировались ООО «БИОНТ-К» и ВНИРО. Выпуск молоди в море проведен в присутствии представителя Приморского территориального управления Росрыболовства и подтвержден «Актом проведения работ по мониторингу ВБР и среды их обитания хозяйства по товарному рыбоводству (марикультуры) в полувольных условиях» от 29 мая 2015 г. Отработаны и оптимизированы основные составляющие технологического цикла для береговых комплексов на побережьях Баренцева моря и Приморья. Разработаны биотехнические нормативы искусственного воспроизводства камчатского краба заводским способом. Благодаря проведенным исследованиям сотрудников ВНИРО молодь камчатского краба, полученная заводским методом, впервые была включена в список объектов искусственного воспроизводства приказом Федерального агентства по рыболовству от 18.11.2011 г. № 1129 «Об утверждении временных рекомендаций и показателей затрат на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов».

Из всего официального пресс-релиза разумным выглядит только последний абзац. Этот приказ дает возможность рассчитать стоимость воспроизводства одного крабика, если Росрыболовству понадобится заключить государственный контракт. Стоит один крабовый «паучок» 2,56 рубля.

Реальность промыслового изъятия

Возможно, все эти работы обусловлены вступлением в силу Закона «Об аквакультуре». 9 статья данного закона прописывает порядок выпуска и изъятия в водные объекты. Существует приказ Минсельхоза РФ от 25.11.2014 г. № 471 «Об утверждении порядка предоставления отчетности об объеме выпуска в водные объекты и объеме изъятия из водных объектов объектов аквакультуры».

«Этот приказ подразумевает отразить данные о выпуске объектов аквакультуры и об организации, которая выпускает эти объекты. Теоретически компания, которая актирует выпуск молоди, имеет право изъять заактированный объем объектов аквакультуры. Возможно ли применить эту схему в Приморье, чтобы через какое-то время организовать промышленное изъятие выращенного камчатского краба? Единообразной позиции бизнеса в этом вопросе нет.

Дело в том, что актируются сведения об объектах аквакультуры, разведение которых прописано в договоре пользования рыбоводным участком. У нас в Приморье, как правило, прописывают разведение устрицы, трепанга, гребешка, мидии, но есть приписка и т.д. Можно ли считать, что компания имеет право на изъятие объектов, которые конкретно не прописаны? Например, крабы, креветки, морской еж. Думаю, этот вопрос должны разъяснить представители Росрыболовства. Они же и должны точно прописать в акте выпуска источник получения посадочного материала. Если этот пункт нарушен, а легальность получения этого материала под большим вопросом, то акт будет в дальнейшем признан незаконным, а инспектор, его подписавший, может быть привлечен к ответственности», - прокомментировал в неофициальной беседе один из представителей марикультурного бизнеса.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.