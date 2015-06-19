"Восточный порт" получает кипрскую прописку

100% акций стивидора хочет выкупить кипрский офшор, совладельцем которого является президент УГМК

ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту), специализирующееся на перевалке угля на экспорт в АТР, в ближайшее время получит нового и единственного владельца в лице кипрского офшора Starlion Limited. По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», одним из конечных бенефициаров офшора выступает совладелец «Кузбассразрезугля» Искандер МАХМУДОВ.

В марте офшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» (Британские Виргинские острова), владеющий 96,1118% (98,81% обыкновенных) акций стивидора, направил миноритариям обязательное предложение о выкупе акций. Предлагаемая цена приобретения - 2,282 тыс. рублей за акцию. Реестр акционеров, имеющих право на получение денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, был закрыт 3 мая 2015 года.

В Приморье показательным примером успешно примененной схемы выкупа акций у миноритариев может служить ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group). После проведенного выкупа единственным акционером компании стало ООО «Сибметинвест» (SPV-компания Evraz, является держателем долей холдинга в ряде активов).

Досье "Золотого Рога": ОАО «Восточный порт» специализируется на перевалке каменного угля. В структуру АО входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 99,5% грузооборота компании. Уставный капитал «Восточного порта» составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей.

По сведениям деловой газеты «Золотой Рог», после консолидации 100% акций на балансе «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед» (контролируется «Кузбассразрезуглем») у порта появится новый владелец - кипрский Starlion Limited (основной вид деятельности - капиталовложения в ценные бумаги). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила приобретение 100% акций «Восточного порта».

Собственники Starlion Limited, как это чаще всего бывает с офшорами, скрыты под масками. Однако в распоряжении «Золотого Рога» есть данные о владельцах Starlion Limited, поданные в антимонопольный орган. Итак, лицами, распоряжающимися более чем 5% акций кипрской компании, являются кипрские же «Алаис Инвестментс Лимитед» (распоряжается 71,5% акций в уставном капитале приобретателя) и «Релемберг Холдингс Лимитед» (распоряжается 28,5% акций).

«Согласно представленному перечню группы лиц приобретателя, единственным лицом, владеющим более чем 5% акций компании «Алаис Инвестментс Лимитед», является гражданин Российской Федерации Искандер Кахрамонович Махмудов, который владеет 55,6% акций в уставном капитале компании. Лицами, контролирующими более 5% акций в уставном капитале компании «Алаис Инвестментс Лимитед», являются двое граждан Российской Федерации, указанные в представленной информации, контролирующие соответственно 55,6% и 23,8% акций компании. Лицами, контролирующими более 5% акций в уставном капитале компании «Релемберг Холдингс Лимитед», являются трое иных граждан Российской Федерации, указанные в представленной информации, контролирующие соответственно 70%, 15% и 15% акций компании. Заявитель также сообщил ФАС России, что указанные лица являются налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, однако информации о наличии или отсутствии двойного гражданства в отношении данных лиц представлено не было», - говорится в материалах ФАС.

По данным «Золотого Рога», еще одним крупным акционером «Восточного порта» остается партнер Искандера Махмудова Андрей БОКАРЕВ.

Досье "Золотого Рога": Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов находится на 29 месте в рейтинге «Богатейшие бизнесмены России» Forbes-2015 с состоянием 3,5 млрд рублей. Партнерами являются гендиректор УГМК Андрей КОЗИЦЫН (№45) и Андрей Бокарев (№104).

Напомним, что нынешние собственники «Восточного порта» в свое время едва не лишились контроля над крупной долей в предприятии.

В феврале 2008 года угольный холдинг «Сибуглемет» приобрел 19,9% «Восточного порта» на аукционе Российского фонда федерального имущества (РФФИ). Но компания «Хорда» (представляла интересы «Кузбассразрезугля» Искандера Махмудова), которая также намеревалась принять участие в аукционе, потребовала признать его итоги недействительными. 5 июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Хорды», обязав «Сибуглемет» вернуть РФФИ купленные акции, а фонд - вернуть покупателю 840,3 млн рублей, уплаченные за пакет. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение без изменения.

Отметим, что в 2014 году ОАО «Восточный порт» получило чистую прибыль в размере 2 млрд 432,6 млн рублей, что в 5,6 раза больше, чем в 2013 году. Совет директоров стивидора рекомендовал акционерам на годовом собрании 30 июня принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года. По итогам 2013 года компания выплатила дивиденды только на привилегированные акции из расчета 76,66 рубля на акцию номиналом 250 рублей (8 млн 284,32 тыс. рублей). По итогам 2012 года дивиденды не выплачивались.

Для увеличения пропускной способности порта стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Проект рассчитан на 4 года, ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.