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Подготовительный этап строительства угольного терминала в бухте Суходол в Приморье начнется в июле
19 Июня 2014, 16:41 | Приморье
В апреле Морская коллегия при правительстве РФ поддержала проект строительства высокотехнологичного угольного терминала ОАО ХК «СДС-Уголь» производственной мощностью 20 млн тонн угля
Проект реализуется на паритетных условиях совместно с Volga Group, которая приобрела 50% долей уставного капитала ООО «Суходол». Угольный терминал предназначен для экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Корею, Индию, Китай, Японию. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 млн. тонн в год намечен на июль 2017 года, строительство второй и третьей очередей для доведения терминала до проектной мощности запланировано на 2019-2021 годы.
Автор: Надежда Воронцова
Теги: строительство терминал уголь приморье
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