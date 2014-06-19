Подготовительный этап строительства угольного терминала в бухте Суходол в Приморье начнется в июле

В апреле Морская коллегия при правительстве РФ поддержала проект строительства высокотехнологичного угольного терминала ОАО ХК «СДС-Уголь» производственной мощностью 20 млн тонн угля

Проект реализуется на паритетных условиях совместно с Volga Group, которая приобрела 50% долей уставного капитала ООО «Суходол». Угольный терминал предназначен для экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Корею, Индию, Китай, Японию. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 млн. тонн в год намечен на июль 2017 года, строительство второй и третьей очередей для доведения терминала до проектной мощности запланировано на 2019-2021 годы.

ZRPRESS.RU, Владивостоk