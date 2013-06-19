Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае работодатель оштрафован на сумму 2 млн 400 рублей за нарушения миграционного законодательства
В Приморском крае прокуратурой Чугуевского района в ходе надзорных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства выявлены нарушения в ООО «Форест – Трейд», осуществляющем свою деятельность на территории района.
Установлено, что обществом заключены трудовые договоры с шестью гражданами КНР. Между тем, в нарушение требований Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» налоговый орган в течение 10 дней не был уведомлен о привлечении данных лиц к трудовой деятельности.
По фактам выявленных нарушений прокурором района возбуждено 6 административных дел в отношении юридического лица ООО «Форест – Трейд» по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина).
По итогам их рассмотрения ООО «Форест – Трейд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 млн. 400 тыс. рублей.
Постановления отдела управления федеральной миграционной службы вступили в законную силу и направлены в службу судебных приставов для исполнения, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Школа для лидеров
- РРПК готовит новые рабочие места
- Приморский филиал РАНХиГС как центр подготовки профессионалов проектного менеджмента
- В Приморском филиале РАНХиГС проводится очно-заочное обучение по программе государственное и муниципальное управление
- Cтало известно, куда ушел работать бывший управляющий директор "Восточного порта"
- Кадр ягодка всегда
- У "Восточного Порта" сменился руководитель
- Индийская корпорация "KГК ДВ" обучит и трудоустроит во Владивостоке новые кадры
- Приморцы стали продажными
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
Новости раздела
- В Приморье иностранцев за поступления в ДВФУ будут готовить по новой программе
- До 90 дней сократят процедуру получения разрешения на строительство в Приморье
- К чему должен быть готов новичок на Форекс?
- В Приморье оштрафованы две управляющие компании
- Миражи порта Зарубино
- Формат ГЧП становится модным
- Из Приморья в Республику Корея будет летать новый авиаперевозчик
- Школа для лидеров
- Жителям Приморья Tele2 предлагает застраховать смартфон
- В столице Приморья на реконструкцию Народного дома потратят 246 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо