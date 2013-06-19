В Приморском крае работодатель оштрафован на сумму 2 млн 400 рублей за нарушения миграционного законодательства

В Приморском крае прокуратурой Чугуевского района в ходе надзорных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства выявлены нарушения в ООО «Форест – Трейд», осуществляющем свою деятельность на территории района.



Установлено, что обществом заключены трудовые договоры с шестью гражданами КНР. Между тем, в нарушение требований Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» налоговый орган в течение 10 дней не был уведомлен о привлечении данных лиц к трудовой деятельности.



По фактам выявленных нарушений прокурором района возбуждено 6 административных дел в отношении юридического лица ООО «Форест – Трейд» по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (неуведомление налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина).



По итогам их рассмотрения ООО «Форест – Трейд» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 2 млн. 400 тыс. рублей.



Постановления отдела управления федеральной миграционной службы вступили в законную силу и направлены в службу судебных приставов для исполнения, сообщила Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.