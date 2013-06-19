В Восточном Порту завелся "АИСТ"

В июне 2013 года на Универсальном производственно-перегрузочном комплексе ОАО «Восточный Порт» введен в эксплуатацию новый портальный полноповоротный электрический кран «АИСТ» грузоподъемностью 16 тонн в грейферном режиме на вылете стрелы от 8 до 36 м.

Кран установлен на территории причала №14 и будет участвовать как в разгрузке прибывающих в порт вагонов, так и в погрузке судов.

Изготовление крана было доверено известному производителю портальных кранов ЗАО «СевМорМонтаж» (Санкт-Петербург), успешно зарекомендовавшему себя предыдущей поставкой для ОАО «Восточный Порт» крана «Витязь», который также эксплуатируется на Универсальном комплексе.

Кран «АИСТ» оснащен современной частотной системой управления, позволяющей организовать бесступенчатое управление скоростью работы крана, что гарантирует как точность его управления, так и снижение нагрузок на металлоконструкции и узлы крана, тем самым увеличивая срок его эксплуатации. Кроме того, плавность и точность управления краном позволяет существенно снизить повреждения вагонов при их выгрузке.

Ввод в эксплуатацию очередного нового крана осуществлен в рамках реализуемой руководством ООО «Управляющая портовая компания» и ОАО «Восточный Порт» комплексной программы по увеличению грузооборота порта. В рамках данной программы запланировано увеличение объема грузоперевалки Универсального производственно-перегрузочного комплекса с 3,5 до 6 млн. тонн угля в год. Для этого в тыловой зоне причалов №13 и 14 уже ведутся работы по бетонированию новой грузовой площадки для хранения и очистки экспортных углей, а также будут построены новые тыловые железнодорожные пути для возможности размещения большего количества вагонов под выгрузку. Для обеспечения выгрузки дополнительных вагонов в тыловой зоне будут построены подкрановые пути, на которых будут установлены портальные краны. Завершение проектирования подкрановых и железнодорожных путей запланировано на 4-й квартал 2013 года.

В октябре 2012 года ОАО «Восточный Порт» приступило к строительству 3-й очереди Угольного производственно-перегрузочного комплекса.

ZRPRESS.RU, Владивосток.