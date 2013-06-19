Эксперты в разгар летнего сезона предостерегают приморцев от щедрых туроператоров

Вместо запланированного отпуска в Сингапуре мой коллега тщетно пытается найти правду и вернуть деньги. На одном из сайтов-поисковиков, предлагавших перелеты различными авиакомпаниями, он приобрел авиабилеты на семью, но не получил в ответ маршрутные квитанции....

Позвонив через несколько дней непосредственно в авиакомпанию, выяснил, что подобной покупки не зарегистрировано. Оказалось, он совершил ее на двойнике-однодневке известного сайта-консолидатора. 66 тыс. рублей за три билета плюс забронированный заранее отель (без права отмены) стоимостью 36 тыс. - итого минус 102 тыс. рублей из семейного бюджета и бесконечные юридические консультации - опять же, платные - в попытке разрешить проблему.

Другой пример. Знакомая при покупке авиабилетов - уже на официальном сайте перевозчика - перепутала «june» с «july» и купила четыре билета на июль, думая, что приобретает июньские. Выяснилось это уже в аэропорту, причем за рубежом. Проблему удалось решить с трудом, пришлось звонить в Россию и в срочном порядке просить друзей выступить в роли переводчиков и заодно перевести на карту денег, т.к. запланированные на отдых средства пришлось потратить на покупку новых билетов (официальный возврат занимает две недели). И подобных историй в разгар отпускного сезона всплывает немало: один нечаянно платит за билет дважды, другой замечает дополнительные сборы уже после списания средств, третий, не подозревая, покупает перелет с невозвратным тарифом, а четвертый не может отчитаться за командировку перед бухгалтерией, требующей дополнительные документы.

О том, как не испортить долгожданный отпуск и обезопасить себя от ошибок при бронировании перелетов в любую точку мира, рассказывает коммерческий директор Всероссийской сети «БИЛЕТУР» Татьяна СОЛОДОВНИКОВА:

- С развитием системы онлайн-бронирования число самостоятельных путешественников выросло. И это действительно удобный способ приобретения билетов и бронирования отелей, но, несмотря на кажущуюся простоту, подходит не всем: слишком много подводных камней подстерегает тех, кто не имеет достаточного опыта, плохо владеет английским и не обладает должным упорством при решении какой-либо проблемы.

К тому же заманчивый рост электронной коммерции через Интернет не остается без внимания мошенников, разрабатывающих все новые схемы обмана. Пример с вашим коллегой очень показателен. Появление сайтов-однодневок сегодня не редкость. Отличить их на глаз от оригинала может только специалист. Иногда клиенту даже приходит подтверждение в виде электронного билета - фальшивого, - но узнает об этом он уже на регистрации в аэропорту.

Кроме того, покупая авиабилет через Интернет, надо понимать, что вся ответственность за возможную отмену или перенос времени вылета, нарушения стыковок между рейсами разных перевозчиков и т.п. лежит на ваших плечах. А если вам потребуется сдать или поменять билет, то возврат средств будет нескорым.

- А если авиабилеты приобретаются у вас, турист может рассчитывать на поддержку?

- Безусловно, даже если покупает не турпакет, а только перелет. Мы не просто продаем билеты, а несем ответственность за клиентов и сопровождаем их в части информирования о перелете и сопутствующих сервисах (бронирование места на борту самолета, заказ питания, страхование и т.п.). Отслеживаем расписание, в случае изменения времени вылета - сообщаем туристам, при нарушениях стыковок - переоформляем билеты, стараясь сократить время пребывания в аэропорту и уменьшить размер доплаты, комбинируем авиаперелеты с переездами по железной дороге (с предоставлением как электронных, так и бумажных бланков строгой отчетности).

Кроме того, параллельно с покупкой билета во всех агентствах нашей сети можно подать документы на визирование (в том числе в страны Шенгенского союза - Испанию, Италию, Францию, - Китай, Корею, Японию и др.). И поскольку наша компания напрямую аккредитована в консульствах перечисленных стран, мы можем более оперативно, чем самостоятельный путешественник или посредник, решить любой вопрос. Кстати, есть страны - та же Франция, - которые не принимают подтверждения онлайн-бронирования отелей и перелетов через «букинг», при подаче документов требуются ваучеры непосредственно от отелей либо от принижающей стороны.

- Знаю, что нередко самостоятельные туристы специально обращаются к вам за страховками.

- Да, потому что специально под «БИЛЕТУР» несколько страховых компаний разработали оригинальные программы и постоянно их улучшают. Помимо привычных рисков они компенсируют утрату багажа, потерю паспорта (расходы на переезды по восстановлению документов), затраты, вызванные задержкой рейсов и т.д. Помимо стандартных программ есть индивидуальные, разрабатываемые под запросы конкретного клиента. Стоимость страховок невысока, но они обеспечивают высокую степень рисков.

- В чем их преимущество в случае задержки рейса? Ведь по правилам перевозок авиакомпания предоставляет и питание, и проживание…

-…в том месте и в том объеме, какой сочтет нужным. Наша же страховка позволяет туристу самому выбирать, в отеле какой категории проживать и в каком ресторане питаться, компенсирует расходы на такси и телефонную связь, и по возвращении домой он получает полное возмещение подтвержденных издержек в пределах страховой суммы, исчисляемой десятками тысяч рублей.

- Преимущества туркомпании понятны, но, согласитесь, проблемы могут поджидать и в самом респектабельном офисе. Нашумевших примеров достаточно.

- Как правило, это происходит, если агентство предлагает чересчур дешевые туристические продукты. Это должно насторожить. Потому что, если подобная щедрость обусловлена дефицитом оборотных средств, демпинг неминуемо приведет агентство к банкротству, и дешевый билет в мгновение ока может оказаться слишком дорогим. Это же касается и готовых туров, продаваемых агентами. Нужно понимать: чудес не бывает и скидка в 90% от дохода, закладываемого туроператором, нереальна и служит сигналом того, что дефолт не за горами. Обращайте внимание, когда сравниваете стоимость турпакета, что включено в его состав, т.к. все оплаченные услуги в рамках договора между вами и турагентством - обязательны к исполнению, а вот то, что с вас возьмут уже за пределами РФ, - остается на совести продавца.

Кроме того, в свете новых требований к турбизнесу надо обязательно обращать внимание на то, зарегистрирована ли компания в Едином федеральном реестре туроператоров (ЕФРТ) и входит ли в ассоциацию «Турпомощь» - новый обязательный институт для оказания экстренной помощи за рубежом. Федеральное агентство по туризму неоднократно продлевало сроки вступления и предупреждало, что туроператоры, которые проигнорируют объединение, будут исключены из ЕФРТ. И на прошлой неделе это уже произошло с десятью приморскими компаниями, которые теперь не имеют права заниматься туроператорской деятельностью.

- У «БИЛЕТУРА» в этом плане все в порядке?

- Да, мы изначально развивались как агентство по оказанию услуг, связанных с путешествием и безопасностью туристов. Наша компания входит в реестр, имеет финансовое обеспечение в 60 млн рублей и в числе первых вступила в «Турпомощь».

Кроме того, мы уже 18 лет работаем на рынке Дальнего Востока (60 собственных офисов продаж) и имеем представительства в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Это помогает нам оперативно решать вопросы клиентов 24 часа в сутки, будь то переоформление авиабилета в другом городе, изменения по перелету, времени встречи в аэропорту или бронированию отеля. В ближайшее время планируем один из офисов продаж в центре г. Владивостока перевести на круглосуточный режим обслуживания. Также за годы работы у нас сложились доверительные партнерские отношения с крупнейшими авиаперевозчиками, среди которых «Аэрофлот», «Трансаэро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, «Сахалинские авиалинии», Korean Air, Asiana.

- Ваши доводы весьма убедительны, но почему все-таки даже неопытные путешественники стремятся оформить билеты самостоятельно?

- Поскольку уверены, что это позволит им сэкономить. Но это вопрос спорный. Порой действительно самостоятельно в интернет-ресурсах можно найти очень привлекательные предложения, и цена мотивирует купить быстрее, чем просчет возможных рисков. В большинстве же случаев турагентство, за счет количества доступных ресурсов, сможет предложить более выгодную итоговую стоимость путешествия за счет дифференцирования стоимости включенных услуг.

Сегодня на рынке продаж авиаперевозок происходит значительное снижение комиссионного вознаграждения, которое входило в стоимость билета и благодаря чему агентства имели основной источник дохода от продаж билетов. Агентства вынуждены устанавливать платы за компенсацию издержек в части систем и услуг бронирования, за подбор оптимальной цены и маршрута. Замечу, что многие представительства авиакомпаний в своих офисах также взимают дополнительные сборы.

Подобные решения по снижению комиссии за услуги агентств очень сильно отражаются на финансовом самочувствии туркомпаний, особенно тех, кто, как и мы, работает исключительно в белую. Вопрос оптимизации стоит для нас сейчас очень остро. Хочется сохранить и количество офисов, и штат сотрудников со своевременной выплатой заработной платы, и все преимущества, предоставляемые клиентам. И не стоит забывать, что это и налоговые отчисления в бюджеты различных уровней.

Тем не менее у нас немало постоянных клиентов, которые широко используют ресурсы Интернета, но оформление авиаперелетов все-таки доверяют нашим авиакассирам, оплачивая авиабилеты как наличными, так и банковскими картами - без дополнительного сбора за экваринг, - а участники программы «СПАСИБО» от Сбербанка при этом еще и получают бонусы за свои покупки.

Поэтому сегодня, когда отпускной сезон в разгаре, хочется пожелать всем дальневосточникам безмятежного и, главное, безопасного отдыха, не омрачаемого неприятными сюрпризами, которые сулит сомнительная экономия. Положиться на себя или довериться опытному туроператору - каждый решает сам. Уверены, что сможете решить все возможные проблемы, готовы принять на себя все риски, хорошо знаете английский и обладаете достаточным запасом денег на случай форс-мажора - отправляйтесь в самостоятельное плавание. Сомневаетесь в своих силах и хотите по-настоящему сэкономить, избежав ненужных переживаний и чувствуя себя в полной безопасности и под защитой, - обращайтесь к надежному туроператору.

Татьяна ОРЛОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

На фото - коммерческий директор Всероссийской сети «БИЛЕТУР» Татьяна Солодовникова.