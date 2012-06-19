www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Приморсклеспром» ставит на экспорт

19 Июня 2012, 18:09 | Приморье

ОАО «Приморсклеспром» в 2011 году заготовило 308,8 тыс. кубометров леса; в том числе производство круглых лесоматериалов составило 278,5 тыс. кубометров, процент выхода деловой древесины - 90,2%. Выпуск реализованной продукции за 2011 год составил 1 млрд 184,1 млн рублей, что на 22,4% превышает показатель 2010 года.

Как следствие, по итогам прошлого года «Приморсклеспром» получил 80,184 млн рублей чистой прибыли. В 2012 году одно из крупнейших лесозаготавливающих предприятий Дальнего Востока планирует заготовить 344,1 тыс. кубометров леса и получить с учетом филиалов прибыль в размере 45 млн рублей. На экспорт в текущем году холдинг планирует отгрузить с учетом услуг сторонним организациям 250 тыс. кубометров, порядка 25% ресурсов планируется отправить на углубленную переработку.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») - многопрофильное общество, объединяющее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Кроме того, АО самостоятельно занимается заготовкой и переработкой леса, внешнеэкономической деятельностью по экспорту лесопродукции и импорту техники, рыбохозяйственной деятельностью и пр. Уставный капитал составляет 3 млн 795 тыс. 119,24 рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номиналом 33,22 рубля. 20,8% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - его первому заму Виктору МЕДВЕДЮ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».

Автор: Ольга Добролюбова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru