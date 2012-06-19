Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«Приморсклеспром» ставит на экспорт
ОАО «Приморсклеспром» в 2011 году заготовило 308,8 тыс. кубометров леса; в том числе производство круглых лесоматериалов составило 278,5 тыс. кубометров, процент выхода деловой древесины - 90,2%. Выпуск реализованной продукции за 2011 год составил 1 млрд 184,1 млн рублей, что на 22,4% превышает показатель 2010 года.
Как следствие, по итогам прошлого года «Приморсклеспром» получил 80,184 млн рублей чистой прибыли. В 2012 году одно из крупнейших лесозаготавливающих предприятий Дальнего Востока планирует заготовить 344,1 тыс. кубометров леса и получить с учетом филиалов прибыль в размере 45 млн рублей. На экспорт в текущем году холдинг планирует отгрузить с учетом услуг сторонним организациям 250 тыс. кубометров, порядка 25% ресурсов планируется отправить на углубленную переработку.
Досье "ЗР"
ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») - многопрофильное общество, объединяющее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Кроме того, АО самостоятельно занимается заготовкой и переработкой леса, внешнеэкономической деятельностью по экспорту лесопродукции и импорту техники, рыбохозяйственной деятельностью и пр. Уставный капитал составляет 3 млн 795 тыс. 119,24 рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номиналом 33,22 рубля. 20,8% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - его первому заму Виктору МЕДВЕДЮ.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
- Во Владивостоке усилен контроль за содержанием пляжей
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
Новости раздела
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- "Ростелеком" во Владивостоке открыл салон связи в торговом центре "Седанка-сити"
- Приморье попало в список регионов с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Спецпрограмма "Территория инноваций" впервые пройдет в рамках ВЭФ во Владивостоке
- Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
- Стресс на улицах большого города
- Дерипаска не рвется в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам