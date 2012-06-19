«Приморсклеспром» ставит на экспорт

ОАО «Приморсклеспром» в 2011 году заготовило 308,8 тыс. кубометров леса; в том числе производство круглых лесоматериалов составило 278,5 тыс. кубометров, процент выхода деловой древесины - 90,2%. Выпуск реализованной продукции за 2011 год составил 1 млрд 184,1 млн рублей, что на 22,4% превышает показатель 2010 года.

Как следствие, по итогам прошлого года «Приморсклеспром» получил 80,184 млн рублей чистой прибыли. В 2012 году одно из крупнейших лесозаготавливающих предприятий Дальнего Востока планирует заготовить 344,1 тыс. кубометров леса и получить с учетом филиалов прибыль в размере 45 млн рублей. На экспорт в текущем году холдинг планирует отгрузить с учетом услуг сторонним организациям 250 тыс. кубометров, порядка 25% ресурсов планируется отправить на углубленную переработку.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморсклеспром») - многопрофильное общество, объединяющее лесозаготовительные, деревообрабатывающие и мебельные предприятия. Кроме того, АО самостоятельно занимается заготовкой и переработкой леса, внешнеэкономической деятельностью по экспорту лесопродукции и импорту техники, рыбохозяйственной деятельностью и пр. Уставный капитал составляет 3 млн 795 тыс. 119,24 рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номиналом 33,22 рубля. 20,8% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - его первому заму Виктору МЕДВЕДЮ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».